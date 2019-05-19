«Быки» разоружили «Арсенал». «Краснодар» – в Лиге чемпионов! - Советский спорт
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19 мая 2019 18:41ФутболМощенко Захар

«Быки» разоружили «Арсенал». «Краснодар» – в Лиге чемпионов!

Команда Мурада Мусаева крупно выиграла в Туле и впервые в своей истории сыграет в квалификации главного еврокубкового турнира.

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Субботние и первый воскресный матч предпоследнего тура РПЛ лихо закрутили интригу в верхней части турнирной таблицы. После ничьей «Локомотива» в Екатеринбурге стопроцентно ясно стало лишь то, что «железнодорожники» присоединились к питерскому «Зениту» в рядах участников Лиги чемпионов, но при этом пока даже не гарантировали себе второго места в нашем чемпионате и прямой путевки в групповой турнир Лигу чемпионов.

Таким образом, «Арсенал» и «Краснодар» в очной встрече получили максимальную мотивацию. У «быков» образовался шанс обойти «железнодорожников» и гарантировать себе место в лигочемпионской группе. А туляки, которых может лишить права дебютировать в Лиге Европы только победа «Урала» над «Локо» в финале Кубка России (во что, сами понимаете, не очень-то верится), по-прежнему не лишились возможности замахнуться на большее и двумя победами на финише чемпионата попробовать зацепиться за «бронзу» РПЛ, дающую пропуск в квалификацию Лиги чемпионов.

Любопытно, что в стартовом составе гостей оказалось всего трое футболистов, родившихся в России: голкипер Матвей Сафонов, защитник Сергей Петров и «опорник» Юрий Газинский. Но при этом пресловутый лимит на легионеров нарушен не был – по той причине, что бразильский форвард Ари в прошлом году «пробил» себе российский паспорт и успел дебютировать за команду Станислава Черчесова в осенних спаррингах и матчах Лиги наций, а центральный защитник и капитан южан Александр Мартынович не считается иностранцем в РПЛ.

Что касается туляков, после вылета из полуфинала Кубка России главный тренер Игорь Черевченко сделал сразу четыре замены в «основе» – по одной в каждой линии. В ворота вернулся Михаил Левашов, которым, по слухам, заинтересовался «Зенит», в центр обороны – Гиа Григалава, на правом фланге полузащиты вместо главного снайпера «оружейников» Зелимхана Бакаева появился Абдул-Мохаммед Кадири, а в роли центрального нападающего при схеме 4-3-3 выступил Эванс Кангва.

«Краснодар» ударно провел первую половину встречи – причем ударно не только по игровому преимуществу, но и в буквальном смысле слова. Десять попыток поразить ворота Левашова за 45 минут – достаточно впечатляющие цифры. Правда, в створ пришелся лишь один «выстрел» – от Вандерсона в концовке тайма. Через пару минут только коллективное самопожертвование Кадири и Григалавы (грузинскому защитнику мяч попал в лицо, защищенное специальной маской) уберегло хозяев от гола после удара Виктора Классона из убойной позиции. Краснодарский швед мог забить и в дебюте встречи, но попал в сетку с внешней стороны. А ближе всех к голу подобрался Маурисио Перейра, уже на третьей минуте угодивший мячом в штангу.

РАЗГРОМ ЗА ТАЙМ

«Арсенал», которому явственно не хватало свежести и эмоций после кубкового разочарования, и близко не мог похвастать таким обилием и разнообразием моментов. Лишь однажды Резиуан Мирзов в своем излюбленном стиле сместился в центр после рейда по левому флангу, но удар заблокировала стена из краснодарских защитников. Зато сразу после возобновления игры мяч дважды – с интервалом в минуту – просвистел в опасной близости от ворот гостей. Оба раза туляки успешно прорывались по левому флангу, но Виктору Альваресу и Мирзову не удалось поразить цель с «рабочей» левой ноги. «Быки» мгновенно ответили размашистой контратакой, завершением которой стал эффектный удар Классона с лета. Левашов угрозу отвел.

Но, как оказалось, этот сэйв вратаря хозяев лишь ненадолго отсрочил первый гол южан. По ходу одной из атак они закрутили настоящую карусель в хоккейном стиле (прямо-таки в тренде проходящего в Словакии мирового первенства!), и Петрову не составило труда поразить цель после скидки Вандерсона. Так прервалась впечатляющая серия «Арсенала», не пропускавшего на своем поле в РПЛ на протяжении 538 минут.

Поймавшие кураж краснодарцы создали еще один острый момент – Левашов только ногами, на зависть голкиперу хоккейной сборной России Андрею Василевскому, отразил удар Классона. Но когда штрафной искусно исполнил маэстро дальних попаданий Перейра, вратарю «оружейников» пришлось во второй раз в матче выгребать мяч из сетки.

Туляки еще пытались сопротивляться, Игорь Горбатенко и Даниил Лесовой даже отметились в качестве авторов острых моментов у ворот Сафонова, но «быков» уже было не остановить. Еще одна классная контратака – и Ари после удобного паса героя матча Перейры (у уругвайца гол плюс результативная передача) забивает третий мяч. Статистики могут констатировать первое поражение «Арсенала» с 24 августа прошлого года (13 матчей без проигрышей), но главный итог встречи – официально оформленная путевка «Краснодара» в Лигу чемпионов! А подопечным Игоря Черевченко, прочно осевшим на шестом месте в таблице РПЛ, остается уповать на кубковый триумф «Локо», чтобы пройти в Лигу Европы.

РПЛ. 29-й тур

«Арсенал» (Тула) – «Краснодар» (Краснодар) – 0:3 (0:0)

Голы: Петров, 55 – 0:1. Перейра, 68 – 0:2. Ари, 82 – 0:3

«Арсенал»: Левашов – К.Комбаров (к), Беляев, Григалава, Альварес – Кадири (Горбатенко, 63), Костадинов, Лесовой – Ткачев, Кангва, Мирзов

«Краснодар»: Сафонов – Петров (Стоцкий, 86), Спайич, Мартынович (к), Рамирес – Каборе, Газинский (Фьолусон, 77) – Вандерсон (Сулейманов, 74), Перейра, Классон – Ари

Предупреждения: Костадинов, 67 – Каборе, 59. Спайич, 60. Сафонов, 76

Судья: Виталий Мешков (Дмитров)

19 мая. Тула. Стадион «Арсенал». 17 500 зрителей

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