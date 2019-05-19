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19 мая 2019 19:34ФутболЦыбанев Юрий

Три доказательства того, что «Краснодар» - это супер!

Юрий Цыбанев – об историческом прорыве команды Мурада Мусаева и о роскошном подарке завершающегося сезона российскому футболу

Обычно по инерции придерживаешь восторги, когда касаешься нашего родного футбола. Но в этот раз мне не хочется себя сдерживать. Как же божественно-красиво «Краснодар» оформил первый в свой истории пропуск в Лигу чемпионов!

Сыграв практически идеальный матч в гостях у соперника колючего, хищного, без малого год дома вообще не проигрывавшего.

И это сделала команда – хочется себя ущипнуть, не сплю ли, - до нынешнего сезона хронически беспомощная в деле решения сложных спортивных задач. Под началом что Олега Кононова, что Игоря Шалимова.

А в 2019-м – загибаем пальцы. Первое: был преодолен в плей-оффной драке «Байер», вовсю игравший мускулами. Второе: считанные мгновения отделили команду Мурада Мусаева от покорения «Валенсии», будущей, на секундочку, полуфиналистки Лиги Европы. Третье: ощущая спиной не сказать, конечно, что огненное, но вполне горячее дыхание «Спартака» и ЦСКА , «Краснодар» в ключевой спортивный момент не то что не стушевался и не засуетился – он с великолепной наглостью и с идеальным КПД исполнил свой фирменный футбол.

В работе штаба Мусаева многое заслуживает пристального внимания. И самое свежее достижение – из ямы, в которую команда сползла после «Валенсии», успелось-таки к решающим матчам чемпионата взметнуть ее, судя по увиденному в Туле, обратно на пик кондиций и творческого потенциала.

Что мне больше всего нравится у тренеров «Краснодара» - это как они проделывают работу над недочетами. После недавней ничьей в Ростове пришлось, помнится, с долей раздражения бросить упрек: ну сколько можно отпускать игры, которые держат уже в руках, застывая в полупозиции «ни вперед, ни назад»?

В Туле было исполнено с точностью до наоборот. «Краснодар» шел добивать «Арсенал» показательно-неумолимо и широким атакующим фронтом – словно отчитывался перед важной комиссией. И он дожал соперника, который в этом сезоне, на всякий случай, доселе деклассировал дома всех передовиков РПЛ до одного.

Если команда в каком-то матче не доигрывает-не дорабатывает на поле – ее тренерский штаб вполне оперативно дорабатывает эту злободневную тему в повседневной работе. Такое мало за каким из наших тренерских штабов замечалось.

Можно относиться к завершающемуся сезону РПЛ как угодно, с долей скепсиса или оптимизма, но одно его достижение, выданное прямо-таки на-гора, надо выделить однозначно. И обособить с красной строки.

Это роскошный подарок нашему футболу дуплетом – Сергей Семак во главе «Зенита» и Мурад Мусаев во главе «Краснодара»! С их появлением у руля связывали осторожные надежды на отдаленную перспективу – а они сработали завершающийся сезон так, что клубы, принявшие их на работу, за своими тренерами не успевали. Это касается и запоздавшей кадровой подпитки в «Зените». И коротковатой скамейки в «Краснодаре», что было усугублено в один из узловых моментов сезона еще и напрягом с Игнатьевым, единственным оставшимся тогда в строю форвардом.

Впредь надо за прогрессом своих тренеров успевать! А они оба продвигаются стремительно, в обход стереотипов – и потолок возможностей у обоих не то что не прощупывается, он даже не виден!

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