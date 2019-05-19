Мурад Мусаев: Если бы не травмы, мы были бы до сих пор в чемпионской гонке - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 мая 2019 19:33ФутболАполоник Дмитрий

Мурад Мусаев: Если бы не травмы, мы были бы до сих пор в чемпионской гонке

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции после матча 29-го тура с «Арсеналом» (3:0) похвалил соперника за стиль игры.

– Красивый матч, много моментов. Мяч был постоянно внизу, думаю, что порадовали зрителей содержанием игры. В первом тайме у нас было больше острых моментов. Второй тайм начался с обоюдоострых атак, могли забивать и мы, и «Арсенал». Потом порадовала реализация, мы использовали три момента и достаточно уверенно довели дело до победы.

Приятно играть с «Арсеналом», это команда, которая сама играет и дает играть сопернику. Думаю, что тот путь, который Тула выбрала, дорогого стоит. При счете 0:3 все болельщики кричат «Спасибо за сезон». Хочу сказать и нашим болельщикам спасибо, их было очень много, поддержка очень важна для нас.

При счете 0:0 «Краснодар» не настаивал на владении мячом. Это связано с тем, что вы опасались контратак «Арсенала»?
– Наоборот, если мы опасаемся контратак, то лучше не давать «Арсеналу» мяч. Мы не разобрались по высокому прессингу, когда соперник начинал от ворот, мы играли немножко осторожно. Я пытался докричаться и что-то изменить. Во втором тайме, когда «Арсенал» выводил мяч, мы были высоко и старались накрывать.

– Оцените в целом сезон «Краснодара».
– Если разбить его на отрезки, то в 2018 году мы провели сильную часть, всего на очко отставали от «Зенита». Вышли из непростой группы с 12 очками в Лиге Европы, прошли дальше в Кубке. Провели хорошие сборы зимой и выдали два отличных матча с «Байером», который очень силен. Далее у нас пошли травмы и дисквалификации, нас не такая большая обойма, мы постоянно недосчитывались двух, трех, четырех футболистов. Из этой ситуации было очень сложно выйти, мы не играли так ярко и потеряли ряд очков. Если бы не эта кадровая ситуация, мы были бы до сих пор в чемпионской гонке. Это будет уроком для нас, что нужно немножко больше футболистов брать. А так, я считаю, что сезон прошел на достаточно высоком уровне, мы радовали зрителей. На последние матчи приходит полный стадион, это о многом говорит. Сезон не закончен, еще один матч, опять же, все билеты раскуплены и есть шанс побороться за второе место. Будем готовиться.

– Есть ли уже наметки для усиления команды?
– Конечно, есть, ведутся переговоры с новичками. С теми, у кого заканчивается контракт, тоже ведутся определенные разговоры. Не могу вам сказать до официального объявления, что кто-то уйдет или кто-то придет, но «Краснодар» немного изменится в следующем году.

– Кто, кроме Перейры, в «Краснодаре» может так исполнить штрафной?
– Ари, он уже забивал такой гол в Самаре. Шапи, Вандерсон, из молодых – Игнатьев и Уткин. Мы остаемся почти каждый день и тренируем штрафные удары, я очень рад, что сегодня в самый важный момент мы смогли со штрафного забить.

– Почему в заявке не было Игнатьева?
– У него травма ребра.

13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
19/05 16:50Хоккей
Не пропустите, вечером премьера «Красной машины» - берегись, Швейцария!Сегодня в 21.15 по Москве для сборной России наконец-то начинается чемпионат мира.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
19/05 06:36Футбол
Валерий Рейнгольд: «Спартак» встал за 30 минут до конца. Это уже болезньБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что недоволен игрой красно-белых в матче 29-го тура с «Крыльями Советов» (2:1).
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
19/05 19:34Футбол
Три доказательства того, что «Краснодар» - это супер!Юрий Цыбанев – об историческом прорыве команды Мурада Мусаева и о роскошном подарке завершающегося сезона российскому футболу
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
18/05 21:10Футбол
Виктор Гончаренко: Давно не выигрывали - казалось, что это было прошлой осеньюПосле матча 29-го тура РПЛ, в котором столичные армейцы одержали минимальную победу над грозненским «Ахматом», свои мнения об игре на пресс-конференции высказали главные тренеры обеих команд.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
19/05 00:33Хоккей
Мистика на ЧМ-2019: гол Италии, гол Манты и сплошные 1:7. Итоги безумной субботы  Подводя итоги дня на ЧМ-2019, мы очень порадовались за нашу дрим-тим. Теперь россияне единственные, кто не проигрывал в Словакии ни разу. Надеемся тенденция сохранится до 26 мая.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
18/05 17:12Хоккей
«Ови – ноль. Кови – ноль. Малыч – ноль. Только Куч и Гусь играют!»После игры Латвия - Россия (1:3) наш редакционный хоккейный чат забурлил. Что-то распереживались мы за нашу дрим-тим!
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
18/05 20:12Футбол
Федор Чалов: После победы над «Ахматом» мы вышли из мини-кризисаПосле матча ЦСКА с «Ахматом», который закончился победой армейцев со счетом 1:0, своими впечатлениями от матча поделились нападающий хозяев Федор Чалов, а также полузащитник ЦСА Иван Обляков.
Новости
20:49 Футбол Франк Рибери: У меня есть несколько вариантов для продолжения карьеры
20:38 Хоккей На чемпионате мира стали известны все участники четвертьфинала от группы А
20:26 Баскетбол «Реал» занял третье место в Евролиге
20:21 Футбол Сборная Голландии обыграла Италию в финале юношеского чемпионата Европы
20:05 Хоккей Определен состав сборной России на матч со Швейцарией
20:02 Баскетбол Траджан Лэнгдон стал генеральным менеджером «Нью-Орлеана»
19:49 Футбол «Краснодар» после выхода в Лигу чемпионов опубликовал фотографию из раздевалки
19:40 Теннис Надаль выиграл турнир в Риме
19:38 Футбол Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании
19:37 Футбол Игорь Черевченко: У меня претензий к футболистам нет
19:33 Хоккей Сборная Чехии разгромила австрийцев на чемпионате мира
19:27 Хоккей Сборная США обыграла Германию на чемпионате мира
19:24 Футбол Дубль Месси помог «Барселоне» сыграть вничью в гостях с «Эйбаром»
19:13 Футбол «Спартак» и ЦСКА гарантировали себе участие в Лиге Европы на следующий сезон
19:11 Футбол «Шахтер» стал чемпионом Украины
19:10 Шахматы В четвертьфинале Гран-при ФИДЕ четверо россиян
18:57 Футбол «Падерборн» вернулся в первую бундеслигу
18:54 Футбол Стали известны все участники Лиги чемпионов от России на следующий сезон
18:38 Хоккей Лундквист может пропустить матч Россия - Швеция
18:23 Футбол «Краснодар» разгромил «Арсенал» и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика