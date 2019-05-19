Мурад Мусаев: Если бы не травмы, мы были бы до сих пор в чемпионской гонке Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции после матча 29-го тура с «Арсеналом» (3:0) похвалил соперника за стиль игры.

– Красивый матч, много моментов. Мяч был постоянно внизу, думаю, что порадовали зрителей содержанием игры. В первом тайме у нас было больше острых моментов. Второй тайм начался с обоюдоострых атак, могли забивать и мы, и «Арсенал». Потом порадовала реализация, мы использовали три момента и достаточно уверенно довели дело до победы.

Приятно играть с «Арсеналом», это команда, которая сама играет и дает играть сопернику. Думаю, что тот путь, который Тула выбрала, дорогого стоит. При счете 0:3 все болельщики кричат «Спасибо за сезон». Хочу сказать и нашим болельщикам спасибо, их было очень много, поддержка очень важна для нас.

– При счете 0:0 «Краснодар» не настаивал на владении мячом. Это связано с тем, что вы опасались контратак «Арсенала»?

– Наоборот, если мы опасаемся контратак, то лучше не давать «Арсеналу» мяч. Мы не разобрались по высокому прессингу, когда соперник начинал от ворот, мы играли немножко осторожно. Я пытался докричаться и что-то изменить. Во втором тайме, когда «Арсенал» выводил мяч, мы были высоко и старались накрывать.

– Оцените в целом сезон «Краснодара».

– Если разбить его на отрезки, то в 2018 году мы провели сильную часть, всего на очко отставали от «Зенита». Вышли из непростой группы с 12 очками в Лиге Европы, прошли дальше в Кубке. Провели хорошие сборы зимой и выдали два отличных матча с «Байером», который очень силен. Далее у нас пошли травмы и дисквалификации, нас не такая большая обойма, мы постоянно недосчитывались двух, трех, четырех футболистов. Из этой ситуации было очень сложно выйти, мы не играли так ярко и потеряли ряд очков. Если бы не эта кадровая ситуация, мы были бы до сих пор в чемпионской гонке. Это будет уроком для нас, что нужно немножко больше футболистов брать. А так, я считаю, что сезон прошел на достаточно высоком уровне, мы радовали зрителей. На последние матчи приходит полный стадион, это о многом говорит. Сезон не закончен, еще один матч, опять же, все билеты раскуплены и есть шанс побороться за второе место. Будем готовиться.



– Есть ли уже наметки для усиления команды?

– Конечно, есть, ведутся переговоры с новичками. С теми, у кого заканчивается контракт, тоже ведутся определенные разговоры. Не могу вам сказать до официального объявления, что кто-то уйдет или кто-то придет, но «Краснодар» немного изменится в следующем году.

– Кто, кроме Перейры, в «Краснодаре» может так исполнить штрафной?

– Ари, он уже забивал такой гол в Самаре. Шапи, Вандерсон, из молодых – Игнатьев и Уткин. Мы остаемся почти каждый день и тренируем штрафные удары, я очень рад, что сегодня в самый важный момент мы смогли со штрафного забить.

– Почему в заявке не было Игнатьева?

– У него травма ребра.