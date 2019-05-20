Секта убивает «Спартак», а «Зенит» получил тройку. Анонс свежего «ССФ» - Советский спорт
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20 мая 2019 17:32Футбол

Секта убивает «Спартак», а «Зенит» получил тройку. Анонс свежего «ССФ»

Во вторник, 21 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

CoverSSF19

СЕКТАНТЫ МЕШАЮТ «СПАРТАКУ» БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕГО РУКОВОДСТВО

Особое мнение нашего обозревателя может настроить многих не на самую позитивную волну, но негатив болельщиков красно-белых, недовольных руководством, тренером и футболистами, ломает и без того хрупкую конструкцию команды.

«МЫ ОТОБЬЕМ ЗАТРАТЫ НА ОДНОМ ПИВЕ!»

29 мая столица Азербайджана впервые в истории примет финал одного из футбольных еврокубков. «Советский спорт» заранее съездил на Олимпийский стадион в Баку, чтобы своими глазами увидеть, как здесь готовятся, и пообщался с Эльханом Мамедовым, генеральным директором АФФА – Азербайджанской федерации футбольных ассоциаций, аналога нашего РФС.

«ЗЕНИТ» - ПОКА НЕ ВИШЕНКА НА ТОРТЕ, НО МОЖЕТ ЕЮ СТАТЬ

Наш обозреватель ставит питерскому клубу за сезон 3, команде «Зенит» - 4, а главному тренеру – полновесную пятерку.

АРТЕМ ДЗЮБА – АССИСТЕНТ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

Он наконец-то выиграл чемпионат России с «Зенитом». Но прекрасно отыграв на чемпионате мира, на время замолчал в РПЛ. И все же Артем Дзюба вернулся в нужный момент и даже стал лучшим по количеству голевых передач!

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНКУ! ЕЩЕ МЕСЯЦ ФУТБОЛА – БЕЗ СКУКИ!

Последний тур чемпионата России, три кубковых финала и куча сборных! Будь в курсе с нашим футбольным календарем.

ЛЮКА ДИНЬ: ФУТБОЛ В АНГЛИИ – ЖЕСТКИЙ, НО НАДО ТОЛЬКО ВРУБИТЬСЯ И ТОГДА – НИКАКИХ ПРОБЛЕМ

Ему – двадцать пять. Уже два года играет в Англии – за «Эвертон». И, хотя здесь «играют кость в кость и надо уметь во время подпрыгивать», получает кайф от такого футбола.

АЛЬБА ЖОРДИ: В «БАРСЕ» ВСЯ КОМАНДА ПРИКОЛЬНАЯ

Защитник «Барселоны» объяснил, почему команда как одна семья, а его называют заводилой, почему три раза подпрыгивает перед матчами и особо уважает запасных.

ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО «ЛИВЕРПУЛЯ»

Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити». Но «Ливерпуль» провел настолько фантастический сезон, что почти в любой другой год занял бы первую строчку без проблем. В красочной инфографике рассказываем, как «красные» не смогли стать чемпионами, добившись феноменальных результатов.

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