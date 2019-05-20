«После выхода на свободу Кокорина и Мамаева обяжут ночевать дома» - Советский спорт
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20 мая 2019 19:20ФутболГригорьевская Юлия

«После выхода на свободу Кокорина и Мамаева обяжут ночевать дома»

В понедельник адвокаты форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подали жалобу в Пресненский суд на вынесенный 8 мая приговор.

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников рассказал о том, как футболисты дожидаются в «Бутырке» результатов апелляции.

«ПАВЕЛ РАССТРОЕН, ЧТО ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ЗАКРЫЛИ НА РЕМОНТ»

Напомним, что суд приговорил Кокорина к году и шести месяцам заключения в колонии общего режима, а Мамаева - к году и пяти месяцам. Однако до завершения процедуры обжалования оба продолжают находиться в следственном изоляторе, куда их поместили после ареста в октябре прошлого года. Каждый день пребывания в СИЗО засчитывается как полтора в колонии. Таким образом, теоретически Мамаев и Кокорин могут отбыть в «Бутырке» весь срок и выйти на свободу в конце осени, так и не побывав на зоне.

- Как дела у Мамаева и Кокорина? - вопрос Мельникову, который посещал звездных арестантов после оглашения приговора.
- Когда мы общались в «Бутырке» последний раз, меня огорчило, что Александр не получает никакой медицинской помощи. В протоколе проверки мы указали на это руководству СИЗО, чтобы были приняты меры.

Что касается Павла, то он очень недоволен закрытием футбольного поля на ремонт. Видно, как ему хочется погонять мяч.

- То есть, настроение у футболистов сейчас на нуле.
- Выглядели оба грустно. При этом Кокорин выразил желание отбывать наказание на родине, в Белгородской области. Мы рассказали о порядке составления соответствующих запросов. Чтобы при определении места заключения учитывались такие факторы, как наличие малолетних детей, пожилых родственников, хронические заболевания.

- Мамаева и Кокорина в любом случае отправят в колонию?
- Теоретически они могут провести весь срок в «Бутырке». Но для этого в любом случае придется перевестись в отряд хозяйственного обеспечения изолятора. Надо писать заявление. А Кокорин говорит, что ему вряд ли хватит опыта и знаний для такой работы.

- Да и Мамаев к такому вряд ли привычен. Ведь в хозблоке востребованы специалисты: слесари, повара и так далее.
- Не обязательно. Можно работать на раздаче пищи или заниматься ремонтными работами. Но какие-то теоретические знания, как обращаться с продуктами питания, к примеру, конечно, желательны.

«АЛЕКСАНДР НЕ ХОЧЕТ ПОЛУЧАТЬ МЕДАЛЬ В СИЗО»

- То есть в хозблоке Мамаев и Кокорин не окажутся?
- Нельзя ничего исключать. На раздаче пищи они могли бы поработать. Другой вопрос, нужно ли это СИЗО. Там недостатка в рабочих руках нет. Недавно, кстати, прошел конкурс поваров московских следственных изоляторов. Там участвовал и представитель СИЗО «Бутырка». Занял четвертое или пятое место.

- Что-то изменилось в жизни Мамаева и Кокорина после того, как их осудили?
- Жестче их содержание не стало. И они планируют обжалование. Вот когда приговор вступит в законную силу, ребят должны будут этапировать для отбывания наказания в одну из колоний общего режима. Теоретически возможно, что Александр окажется в одной колонии со своим братом Кириллом. Они могут даже попасть в одну камеру. Такие просьбы, как правило, удовлетворяются.

- Сейчас ребята сидят в тех же камерах, где и до вердикта суда?
- Да. Пока они не считаются осужденными. Должны еще прийти документы из суда. Потом идет ознакомление, затем обжалование. Процедура.

- Можно ли принести Кокорину в камеру медаль за победу «Зенита» в чемпионате России? Хотя бы просто показать?
- Он сказал, что хотел бы получить медаль уже после выхода на свободу.

«ЛУЧШЕ ОТПРАВИТЬСЯ В КОЛОНИЮ И ОТТУДА ВЫЙТИ ПО УДО»

- На ваш взгляд, ребятам было бы лучше поскорее уехать в колонию или подольше задержаться «Бутырке»?
- Я считаю, проще было бы не обжаловать приговор, а отправиться в колонию и сразу подать документы на УДО. Учитывая, что ребята положительно себя характеризуют, у Мамаева есть благодарность ФСИН, в том числе за подготовку футбольного матча, за устройство площадки и прогулочного дворика, Павел вправе рассчитывать на досрочное освобождение. А у Кокорина имеется заболевание - травма колена, и ему необходима медицинская помощь. Поэтому он также может выйти по УДО.

- Но их же сразу не выпустят. Все равно какое-то время придется провести в колонии.
- Рассмотреть прошение об УДО могут максимально оперативно. Но для этого надо находиться в колонии. Из изолятора досрочно не выпустят.

- Что значит «оперативно»?
- Как только они прибудут в колонию, их посадят на карантин. Это не более месяца. А дальше реально выйти по УДО. Скорее всего, с ограничениями. Это могут быть исправительные работы или обязательства ночевать дома. Вариантов много.

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