Не повторить ли «быкам» путь «Аякса»? Как российские клубы дебютировали в ЛЧ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 мая 2019 19:00ФутболМощенко Захар

Не повторить ли «быкам» путь «Аякса»? Как российские клубы дебютировали в ЛЧ

В минувшее воскресенье «Краснодар» стал девятым российским клубом, завоевавшим право сыграть в Лиге чемпионов.

Вспоминаем, как сложились дебютные сезоны в самом престижном еврокубке у восьми предшественников «быков» из российского чемпионата.

ЦСКА

1

Сезон дебюта: 1992/93
Стадия: первый квалификационный раунд (1/16 финала)
Дата, соперник, счет: 16 сентября 1992. «Викингур» (Рейкьявик, Исландия) – ЦСКА – 0:1
Первый матч в групповом турнире: 25 ноября 1992. «Брюгге» (Бельгия) – ЦСКА – 1:0
Результат на групповой стадии: +0 =2 -4, мячи 2-11, 4-е место (невыход из группы)

Любопытно, что Лига чемпионов как турнир с групповой стадией появилась практически одновременно с зарождением самостоятельного российского чемпионата после распада Союза. Московские армейцы, завоевав последний «советский» титул осенью 1991-го, почти через год дебютировали в Лиге чемпионов. Исторический первый гол россиян в новом турнире – в выездном поединке с исландским «Викингуром» – забил полузащитник Дмитрий Карсаков, благодаря чему красно-синие увезли из Рейкьявика минимальную победу.

Затем была домашняя победа (4:2) над «викингами», выход в следующий раунд квалификации и легендарные 3:2 в Барселоне после домашних 1:1. Впрочем, выход в групповую стадию обернулся для армейцев полным крахом – во многом потому, что домашние матчи команда была вынуждена проводить на нейтральном поле… в Берлине. В итоге получились 0:1 и 1:2 с бельгийским «Брюгге», 0:1 и 0:0 с шотландским «Глазго Рейнджерс», 1:1 и 0:6 с французским «Олимпиком». Разумеется, с такими показателями мечтать о выходе из группы не приходилось.

«СПАРТАК»

2

Сезон дебюта: 1993/94
Стадия: первый квалификационный раунд (1/16 финала)
Дата, соперник, счет: 15 сентября 1993. «Сконто» (Рига, Латвия) – «Спартак» – 0:5
Первый матч в групповом турнире: 24 ноября 1993. «Монако» (Франция) – «Спартак» – 4:1
Результат на групповой стадии: +1 =3 -2, мячи 5-13, 3-е место (невыход из группы)

Красно-белые добрались до главного еврокубка на год позже, чем их заклятые «друзья» армейцы. И стартовали с того же предварительного раунда, которым служила стадия 1/16 финала. Здесь никаких сложностей у «Спартака» не возникло – 5:0 (с хет-триком Сергея Родионова) и 4:0 с рижским «Сконто». Без проблем был пройден во втором отборочном круге и польский «Лех» – 2:1 и 5:1.

Однако выступление в группе как началось для подопечных Олега Романцева с конфуза (1:4 в Монако, когда спартаковцам пришлось выйти на поле в ставших уже знаменитыми синих футболках), так тем же и закончилось. В «Лужниках» красно-белые сделали три ничьи (2:2 с «Барселоной», по 0:0 с турецким «Галатасараем» и «Монако»), на выезде «сгорели» «Барсе» 1:5, и лишь в последнем туре в Стамбуле отпраздновали первую победу (2:1). Итоговое третье место в те годы никаких утешительных переходов в другой турнир не давало, поэтому красно-белые на том и завершили еврокампанию.

«СПАРТАК-АЛАНИЯ»

Сезон дебюта: 1996/97
Стадия: первый квалификационный раунд
Дата, соперник, счет: 7 августа 1996. «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) – «Спартак-Алания» – 3:1
Первый матч в групповом турнире: –
Результат на групповой стадии: –

После чемпионского сезона-1995 команда Валерия Газзаева начинала путь в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. Дебют пришелся аккурат на день рождения Валерия Георгиевича, которому тогда исполнилось 42 года. Увы, без пресловутого «галстука» не обошлось… Открыв счет в первом тайме матча на «Айброкс Парк» (отличился Игорь Яновский), гости после перерыва остались в меньшинстве, пропустили три мяча и вдобавок не реализовали пенальти (все тот же Яновский). Однако если вспомнить, что ответный матч во Владикавказе закончился унизительным разгромом хозяев (2:7), шотландский «галстук» покажется вполне достойным подарком, преподнесенным футболистами своему тренеру.

Вот при таких неординарных обстоятельствах клуб из столицы Северной Осетии стал первым российским представителем, не сумевшим преодолеть сито отборочных раундов Лиги чемпионов.

«ЛОКОМОТИВ»

4

Сезон дебюта: 2000/01
Стадия: третий квалификационный раунд
Дата, соперник, счет: 8 августа 2000. «Бешикташ» (Стамбул, Турция) – «Локомотив» – 3:0
Первый матч в групповом турнире: 11 сентября 2001. «Локомотив» – «Андерлехт» (Бельгия) – 1:1
Результат на групповой стадии: +2 =1 -3, мячи 9-9, 3-е место (выход в Кубок УЕФА)

Впрочем, и у Юрия Семина с его подопечными тоже не с первой попытки получилось пройти в групповой турнир чемпионской Лиги. Сначала пришлось пережить жестокое разочарование после двух поражений (0:3 в Стамбуле и 1:3 дома с единственным голом нынешнего наставника тульского «Арсенала» Игоря Черевченко) от «Бешикташа».

Зато спустя год красно-зеленые, начав путь с третьего раунда квалификации, в эпичном трехматчевом (с легендарной переигровкой и героизмом голкипера Руслана Нигматуллина) противостоянии прошли австрийский «Тироль» (3:1 дома, 0:1 на выезде) и получили в соперники по группе мадридский «Реал», итальянскую «Рому» и бельгийский «Андерлехт». С «королевским» клубом «железнодорожники» разделили победы (0:4 в испанской столице, 2:0 дома), римлянам дважды уступили (1:2 в гостях и 0:1 дома). А вот «Андерлехту», который увез ничью (1:1) из Москвы, на финише турнира не поздоровилось: «паровоз» Семина попросту размазал бельгийцев на их поле (5:1) и с третьего места вышел в Кубок УЕФА.

«ЗЕНИТ»

5а

Сезон дебюта: 2008/09
Стадия: групповой турнир
Первый матч в групповом турнире: 17 сентября 2008. «Ювентус» (Турин, Италия) – «Зенит» – 1:0
Результат на групповой стадии: +1 =2 -3, мячи 4-7, 3-е место (выход в Кубок УЕФА)

Сине-бело-голубым повезло больше предшественников: подросший за годы существования российской премьер-лиги рейтинг нашей страны в таблице коэффициентов позволил петербургскому клубу напрямую, без всяких отборочных раундов получить место в групповой стадии Лиги чемпионов. Зато и дебютный матч в этом турнире получился с приставкой «супер» – в Турине против «Ювентуса». Правда, «Старая сеньора» тогда только-только вернулась в серию А после скандала с догоровными матчами, а «Зенит» напротив вошел в евросезон яркой победой (2:1) над «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке УЕФА. Тем не менее, мастерство Алессандро дель Пьеро, классно исполнившего штрафной за четверть часа до финального свистка, принесло минимальную победу «бьянконери».

Питерцы после этого дважды проиграли мадридскому «Реалу» (1:2 дома и 0:3 в гостях), помучились с белорусским БАТЭ (1:1 на своем поле и 2:0 в Минске) и сгоняли нулевую ничью с «Юве» на «Петровском». Как итог – любимое для российских клубов третье место в группе и переход в Кубок УЕФА.

«ДИНАМО»

6

Сезон дебюта: 2009/10
Стадия: третий квалификационный раунд
Дата, соперник, счет: 29 июля 2009. «Селтик» (Глазго, Шотландия) – «Динамо» – 0:1
Первый матч в групповом турнире:
Результат на групповой стадии: –

Московское «Динамо» стало вторым российским клубом после «Спартака-Алании», так и не сумевшим пробиться в основной турнир Лиги чемпионов через квалификацию. Справедливости ради отметим, что это один из первых сезонов, когда бело-голубые после закрытия на реконструкцию стадиона в Петровском парке осваивались на подмосковной «Арене Химки». Может быть, именно по этой причине выездной матч с шотландским «Селтиком» сложился для динамовцев значительно лучше, чем домашний. В дебюте встречи молодой форвард москвичей Александр Кокорин (да, были такие времена!..) открыл счет, и этот гол принес команде Андрея Кобелева победу.

К сожалению, в ответном поединке «Динамо» не только не удержало добытое в гостях преимущество, но и позволило «кельтам» забить два мяча и оформить выход в следующий раунд отбора в Лигу чемпионов. Самих же динамовцев с тех пор в главном еврокубке больше никто не видел…

«РУБИН»

7

Сезон дебюта: 2009/10
Стадия: групповой турнир
Первый матч в групповом турнире: 16 сентября 2009. «Динамо» (Киев, Украина) – «Рубин» – 3:1
Результат на групповой стадии: +1 =3 -2, мячи 4-7, 3-е место (выход в Лигу Европы)

Казанцы под руководством Курбана Бердыева во многом повторили путь «Зенита» в дебютном сезоне в Лиге чемпионов: тоже, как и петербуржцы, обошлись без прохождения квалификационных раундов, тоже начали с поражения на выезде (1:3 в Киеве, где местное «Динамо» тогда возглавлял Валерий Газзаев, проникшийся идеями объединенного чемпионата России и Украины), также ограничились единственной победой в шести матчах.

Зато какой победой – на «Камп Ноу» была повержена сама «Барселона» (2:1) с историческими голами Александра Рязанцева и Гекдениза Карадениза! Даже суммарная разница мячей у казанцев оказалась в точности такой же, как у «Зенита» в первом лигочемпионском сезоне. Отличие заключалось лишь в том, что теперь третье место в группе дало «Рубину» пропуск не в Кубок УЕФА (который был упразднен в предшествующем сезоне), а в Лигу Европы.

«РОСТОВ»

8

Сезон дебюта: 2016/17
Стадия: третий квалификационный раунд
Дата, соперник, счет: 26 июля 2016. «Ростов» – «Андерлехт» (Бельгия) – 2:2
Первый матч в групповом турнире: 13 сентября 2016. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Ростов» – 5:0
Результат на групповой стадии: +1 =2 -3, мячи 6-12, 3-е место (выход в Лигу Европы)

Спустя семь лет Лига чемпионов познакомилась с восьмым российским клубом, но его наставник был уже неплохо известен футбольной Европе. Курбан Бекиевич вернулся в высший футбольный бомонд с новой командой – теперь это был «Ростов». Правда, на сей раз подшефным Бердыева пришлось преодолеть пару отборочных раундов. С «Андерлехтом» было тяжеловато: после домашней ничьей 2:2 пришлось побеждать (2:0) на выезде. Зато с голландским «Аяксом» желто-синие разобрались более уверенно – 1:1 в Амстердаме и 4:1 дома. В групповом турнире все началось для южан печально – с 0:5 на мюнхенской «Альянц-Арене». Затем были 2:2 с голландским ПСВ на своем поле, два поражения от мадридского «Атлетико» (0:1 дома и 1:2 в гостях). Однако ударный финиш турнира – эпические 3:2 с «Баварией» и 0:0 в Эйндховене – подняли «Ростов» на давно обжитое нашими клубами третье место в таблице с бонусом в виде продолжения евросезона в менее пафосном турнире.

«КРАСНОДАР»

4635

Сезон дебюта: 2019/20
Стадия: групповой турнир (2-е место в РПЛ-2018/2019) или третий квалификационный раунд (3-е место в РПЛ-2018/2019)

Безусловно, многое в дебютном сезоне «быков» в Лиге чемпионов будет зависеть от того, на каком месте они финишируют в завершающемся чемпионате России. Опередят «Локомотив» и станут вторыми – попадут в групповой турнир ЛЧ напрямую. Останутся на третьем месте в РПЛ – будут вынуждены преодолевать два отборочных раунда (третий квалификационный и раунд плей-офф).

Но практика показывает, что ни одному российскому клубу в своем первом сезоне в Лиге чемпионов не удалось подняться выше третьего места в группе и пробиться в плей-офф. Почему бы команде Мурада Мусаева не сломать эту не самую приятную традицию? Тем более что перед глазами у нас есть свежий пример голландского «Аякса», начинавшего нынешний евросезон с квалификации Лиги чемпионов и в итоге остановившегося в шаге – и нескольких секундах – от финала.

27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
21/05 12:30Футбол
Самедов был прав: уровень РПЛ за пять лет сильно упал. ДоказаноЕще пять лет назад средняя стоимость игроков российских клубов была сопоставима с конкурентами из Франции. Теперь мы уступаем самой слабой европейской лиге из Топ-5 почти в три раза.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
21/05 19:30Хоккей
Швеция – Россия. Текстовая трансляция начнется в 21:15 мскСледите за матчем вместе с «Советским спортом».
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/05 07:00Хоккей
Этот день настал: сегодня наша дрим-тим играет со шведами, а Канада – с США!Наши сыграют с пока еще действующими чемпионами мира за первое место в группе Б.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
20/05 19:30Футбол
«После выхода на свободу Кокорина и Мамаева обяжут ночевать дома»В понедельник адвокаты форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подали жалобу в Пресненский суд на вынесенный 8 мая приговор.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
21/05 12:00Футбол
Как купить билет на Евро-2020УЕФА объявил цены билетов на матчи финальной стадии чемпионата Европы, которые пройдут в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/05 22:15Хоккей
Нюландер получает в два раза больше Кучерова. Разве это справедливо?Чем же так хорош швед? И что вы вообще знаете про лучшего (пока) бомбардира чемпионата мира Вильяма Нюландера, которого Никита Кучеров в этой гонке обойдет в последнем туре (как нам кажется).
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
20/05 18:00Хоккей
Канада уже в четвертьфинале? Все расклады для России перед плей-оффКоманда Ильи Воробьева закончит групповой этап на первом или втором месте и в четвертьфинале рискует встретиться с канадцами или американцами.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
20/05 11:30Футбол
Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тураЛюбопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта».
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
Новости
19:56 Теннис Калинская не смогла выйти в основную сетку «Ролан Гаррос»
19:46 Футбол Икарди не вошел в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки
19:41 Футбол Чешский клуб заинтересован во вратаре «Динамо» Зирикове
19:41 Хоккей Словаки обыграли датчан в серии буллитов
19:31 Хоккей Сборная Латвии одержала победу над командой Норвегии
19:27 Футбол Унаи Эмери: Мы должны уважать решение Мхитаряна
19:26 Футбол Унаи Эмери: Шанс попасть в Лиге чемпионов – важен, но главное для нас – завоевать
19:18 Футбол Лоран Косьельни: Для Чеха и Рэмзи важно завершить сезон с трофеем
19:09 Легкая атлетика Тренер Шубенкова: Сергей еще не разбегался
19:04 Баскетбол Лиллард подпишет контракт с «Портлендом» на 191 миллион долларов
18:58 Футбол Пулишич представлен в качестве футболиста «Челси» (фото)
18:54 Бокс Американские боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун (видео)
18:54 Хоккей Ворачек вышел в лидеры сборной Чехии по очкам на одном чемпионате мира
18:49 Футбол В Азербайджане разочарованы решением «Арсенала» не брать Мхитаряна на финал ЛЕ
18:35 Олимпиада Юрий Ганус: Допинг стал неотъемлемой частью спорта
18:30 Хоккей Туукка Раск: Опыт поможет мне сохранить концентрацию финале Кубка Стэнли
18:22 Теннис Блинкова вышла во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос»
18:19 Хоккей Выборы президента ИИХФ пройдут в Санкт-Петербурге
18:17 Хоккей «Сочи» и СКА обменялись вратарями
18:11 Хоккей Алекс Пьетранжело: Мы не рассматриваем шестой матч серии с «Сан-Хосе» как вызов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика