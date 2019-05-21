Не повторить ли «быкам» путь «Аякса»? Как российские клубы дебютировали в ЛЧ В минувшее воскресенье «Краснодар» стал девятым российским клубом, завоевавшим право сыграть в Лиге чемпионов.

Вспоминаем, как сложились дебютные сезоны в самом престижном еврокубке у восьми предшественников «быков» из российского чемпионата.

ЦСКА

Сезон дебюта: 1992/93

Стадия: первый квалификационный раунд (1/16 финала)

Дата, соперник, счет: 16 сентября 1992. «Викингур» (Рейкьявик, Исландия) – ЦСКА – 0:1

Первый матч в групповом турнире: 25 ноября 1992. «Брюгге» (Бельгия) – ЦСКА – 1:0

Результат на групповой стадии: +0 =2 -4, мячи 2-11, 4-е место (невыход из группы)

Любопытно, что Лига чемпионов как турнир с групповой стадией появилась практически одновременно с зарождением самостоятельного российского чемпионата после распада Союза. Московские армейцы, завоевав последний «советский» титул осенью 1991-го, почти через год дебютировали в Лиге чемпионов. Исторический первый гол россиян в новом турнире – в выездном поединке с исландским «Викингуром» – забил полузащитник Дмитрий Карсаков, благодаря чему красно-синие увезли из Рейкьявика минимальную победу.

Затем была домашняя победа (4:2) над «викингами», выход в следующий раунд квалификации и легендарные 3:2 в Барселоне после домашних 1:1. Впрочем, выход в групповую стадию обернулся для армейцев полным крахом – во многом потому, что домашние матчи команда была вынуждена проводить на нейтральном поле… в Берлине. В итоге получились 0:1 и 1:2 с бельгийским «Брюгге», 0:1 и 0:0 с шотландским «Глазго Рейнджерс», 1:1 и 0:6 с французским «Олимпиком». Разумеется, с такими показателями мечтать о выходе из группы не приходилось.

«СПАРТАК»

Сезон дебюта: 1993/94

Стадия: первый квалификационный раунд (1/16 финала)

Дата, соперник, счет: 15 сентября 1993. «Сконто» (Рига, Латвия) – «Спартак» – 0:5

Первый матч в групповом турнире: 24 ноября 1993. «Монако» (Франция) – «Спартак» – 4:1

Результат на групповой стадии: +1 =3 -2, мячи 5-13, 3-е место (невыход из группы)

Красно-белые добрались до главного еврокубка на год позже, чем их заклятые «друзья» армейцы. И стартовали с того же предварительного раунда, которым служила стадия 1/16 финала. Здесь никаких сложностей у «Спартака» не возникло – 5:0 (с хет-триком Сергея Родионова) и 4:0 с рижским «Сконто». Без проблем был пройден во втором отборочном круге и польский «Лех» – 2:1 и 5:1.

Однако выступление в группе как началось для подопечных Олега Романцева с конфуза (1:4 в Монако, когда спартаковцам пришлось выйти на поле в ставших уже знаменитыми синих футболках), так тем же и закончилось. В «Лужниках» красно-белые сделали три ничьи (2:2 с «Барселоной», по 0:0 с турецким «Галатасараем» и «Монако»), на выезде «сгорели» «Барсе» 1:5, и лишь в последнем туре в Стамбуле отпраздновали первую победу (2:1). Итоговое третье место в те годы никаких утешительных переходов в другой турнир не давало, поэтому красно-белые на том и завершили еврокампанию.

«СПАРТАК-АЛАНИЯ»

Сезон дебюта: 1996/97

Стадия: первый квалификационный раунд

Дата, соперник, счет: 7 августа 1996. «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) – «Спартак-Алания» – 3:1

Первый матч в групповом турнире: –

Результат на групповой стадии: –

После чемпионского сезона-1995 команда Валерия Газзаева начинала путь в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. Дебют пришелся аккурат на день рождения Валерия Георгиевича, которому тогда исполнилось 42 года. Увы, без пресловутого «галстука» не обошлось… Открыв счет в первом тайме матча на «Айброкс Парк» (отличился Игорь Яновский), гости после перерыва остались в меньшинстве, пропустили три мяча и вдобавок не реализовали пенальти (все тот же Яновский). Однако если вспомнить, что ответный матч во Владикавказе закончился унизительным разгромом хозяев (2:7), шотландский «галстук» покажется вполне достойным подарком, преподнесенным футболистами своему тренеру.

Вот при таких неординарных обстоятельствах клуб из столицы Северной Осетии стал первым российским представителем, не сумевшим преодолеть сито отборочных раундов Лиги чемпионов.

«ЛОКОМОТИВ»

Сезон дебюта: 2000/01

Стадия: третий квалификационный раунд

Дата, соперник, счет: 8 августа 2000. «Бешикташ» (Стамбул, Турция) – «Локомотив» – 3:0

Первый матч в групповом турнире: 11 сентября 2001. «Локомотив» – «Андерлехт» (Бельгия) – 1:1

Результат на групповой стадии: +2 =1 -3, мячи 9-9, 3-е место (выход в Кубок УЕФА)

Впрочем, и у Юрия Семина с его подопечными тоже не с первой попытки получилось пройти в групповой турнир чемпионской Лиги. Сначала пришлось пережить жестокое разочарование после двух поражений (0:3 в Стамбуле и 1:3 дома с единственным голом нынешнего наставника тульского «Арсенала» Игоря Черевченко) от «Бешикташа».

Зато спустя год красно-зеленые, начав путь с третьего раунда квалификации, в эпичном трехматчевом (с легендарной переигровкой и героизмом голкипера Руслана Нигматуллина) противостоянии прошли австрийский «Тироль» (3:1 дома, 0:1 на выезде) и получили в соперники по группе мадридский «Реал», итальянскую «Рому» и бельгийский «Андерлехт». С «королевским» клубом «железнодорожники» разделили победы (0:4 в испанской столице, 2:0 дома), римлянам дважды уступили (1:2 в гостях и 0:1 дома). А вот «Андерлехту», который увез ничью (1:1) из Москвы, на финише турнира не поздоровилось: «паровоз» Семина попросту размазал бельгийцев на их поле (5:1) и с третьего места вышел в Кубок УЕФА.

«ЗЕНИТ»

Сезон дебюта: 2008/09

Стадия: групповой турнир

Первый матч в групповом турнире: 17 сентября 2008. «Ювентус» (Турин, Италия) – «Зенит» – 1:0

Результат на групповой стадии: +1 =2 -3, мячи 4-7, 3-е место (выход в Кубок УЕФА)

Сине-бело-голубым повезло больше предшественников: подросший за годы существования российской премьер-лиги рейтинг нашей страны в таблице коэффициентов позволил петербургскому клубу напрямую, без всяких отборочных раундов получить место в групповой стадии Лиги чемпионов. Зато и дебютный матч в этом турнире получился с приставкой «супер» – в Турине против «Ювентуса». Правда, «Старая сеньора» тогда только-только вернулась в серию А после скандала с догоровными матчами, а «Зенит» напротив вошел в евросезон яркой победой (2:1) над «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке УЕФА. Тем не менее, мастерство Алессандро дель Пьеро, классно исполнившего штрафной за четверть часа до финального свистка, принесло минимальную победу «бьянконери».

Питерцы после этого дважды проиграли мадридскому «Реалу» (1:2 дома и 0:3 в гостях), помучились с белорусским БАТЭ (1:1 на своем поле и 2:0 в Минске) и сгоняли нулевую ничью с «Юве» на «Петровском». Как итог – любимое для российских клубов третье место в группе и переход в Кубок УЕФА.

«ДИНАМО»

Сезон дебюта: 2009/10

Стадия: третий квалификационный раунд

Дата, соперник, счет: 29 июля 2009. «Селтик» (Глазго, Шотландия) – «Динамо» – 0:1

Первый матч в групповом турнире: –

Результат на групповой стадии: –

Московское «Динамо» стало вторым российским клубом после «Спартака-Алании», так и не сумевшим пробиться в основной турнир Лиги чемпионов через квалификацию. Справедливости ради отметим, что это один из первых сезонов, когда бело-голубые после закрытия на реконструкцию стадиона в Петровском парке осваивались на подмосковной «Арене Химки». Может быть, именно по этой причине выездной матч с шотландским «Селтиком» сложился для динамовцев значительно лучше, чем домашний. В дебюте встречи молодой форвард москвичей Александр Кокорин (да, были такие времена!..) открыл счет, и этот гол принес команде Андрея Кобелева победу.

К сожалению, в ответном поединке «Динамо» не только не удержало добытое в гостях преимущество, но и позволило «кельтам» забить два мяча и оформить выход в следующий раунд отбора в Лигу чемпионов. Самих же динамовцев с тех пор в главном еврокубке больше никто не видел…

«РУБИН»

Сезон дебюта: 2009/10

Стадия: групповой турнир

Первый матч в групповом турнире: 16 сентября 2009. «Динамо» (Киев, Украина) – «Рубин» – 3:1

Результат на групповой стадии: +1 =3 -2, мячи 4-7, 3-е место (выход в Лигу Европы)

Казанцы под руководством Курбана Бердыева во многом повторили путь «Зенита» в дебютном сезоне в Лиге чемпионов: тоже, как и петербуржцы, обошлись без прохождения квалификационных раундов, тоже начали с поражения на выезде (1:3 в Киеве, где местное «Динамо» тогда возглавлял Валерий Газзаев, проникшийся идеями объединенного чемпионата России и Украины), также ограничились единственной победой в шести матчах.

Зато какой победой – на «Камп Ноу» была повержена сама «Барселона» (2:1) с историческими голами Александра Рязанцева и Гекдениза Карадениза! Даже суммарная разница мячей у казанцев оказалась в точности такой же, как у «Зенита» в первом лигочемпионском сезоне. Отличие заключалось лишь в том, что теперь третье место в группе дало «Рубину» пропуск не в Кубок УЕФА (который был упразднен в предшествующем сезоне), а в Лигу Европы.

«РОСТОВ»

Сезон дебюта: 2016/17

Стадия: третий квалификационный раунд

Дата, соперник, счет: 26 июля 2016. «Ростов» – «Андерлехт» (Бельгия) – 2:2

Первый матч в групповом турнире: 13 сентября 2016. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Ростов» – 5:0

Результат на групповой стадии: +1 =2 -3, мячи 6-12, 3-е место (выход в Лигу Европы)

Спустя семь лет Лига чемпионов познакомилась с восьмым российским клубом, но его наставник был уже неплохо известен футбольной Европе. Курбан Бекиевич вернулся в высший футбольный бомонд с новой командой – теперь это был «Ростов». Правда, на сей раз подшефным Бердыева пришлось преодолеть пару отборочных раундов. С «Андерлехтом» было тяжеловато: после домашней ничьей 2:2 пришлось побеждать (2:0) на выезде. Зато с голландским «Аяксом» желто-синие разобрались более уверенно – 1:1 в Амстердаме и 4:1 дома. В групповом турнире все началось для южан печально – с 0:5 на мюнхенской «Альянц-Арене». Затем были 2:2 с голландским ПСВ на своем поле, два поражения от мадридского «Атлетико» (0:1 дома и 1:2 в гостях). Однако ударный финиш турнира – эпические 3:2 с «Баварией» и 0:0 в Эйндховене – подняли «Ростов» на давно обжитое нашими клубами третье место в таблице с бонусом в виде продолжения евросезона в менее пафосном турнире.

«КРАСНОДАР»

Сезон дебюта: 2019/20

Стадия: групповой турнир (2-е место в РПЛ-2018/2019) или третий квалификационный раунд (3-е место в РПЛ-2018/2019)

Безусловно, многое в дебютном сезоне «быков» в Лиге чемпионов будет зависеть от того, на каком месте они финишируют в завершающемся чемпионате России. Опередят «Локомотив» и станут вторыми – попадут в групповой турнир ЛЧ напрямую. Останутся на третьем месте в РПЛ – будут вынуждены преодолевать два отборочных раунда (третий квалификационный и раунд плей-офф).

Но практика показывает, что ни одному российскому клубу в своем первом сезоне в Лиге чемпионов не удалось подняться выше третьего места в группе и пробиться в плей-офф. Почему бы команде Мурада Мусаева не сломать эту не самую приятную традицию? Тем более что перед глазами у нас есть свежий пример голландского «Аякса», начинавшего нынешний евросезон с квалификации Лиги чемпионов и в итоге остановившегося в шаге – и нескольких секундах – от финала.