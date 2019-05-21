Как купить билет на Евро-2020

Когда начнут продавать билеты на Евро-2020

Напомним, что предстоящий в следующем году чемпионат Европы будет уникальным - матчи пройдут в 12 странах. Россию представит «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (она примет три матча группы В и один из четвертьфиналов). Полуфиналы и финал состоятся на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли».

УЕФА выделил для продажи 2,5 миллиона билетов. Первые полтора миллиона будут реализованы в режиме онлайн на официальном сайте турнира euro2020.com. Прием заявок стартует с 12 июня 2019 года и завершится 12 июля 2020 года. Оставшийся миллион поступит в продажу 30 ноября 2019 года - после жеребьевки финальной стадии.

Если спрос на отдельный матч превысит вместимость арены, билеты будут продаваться при помощи лотереи. Все стадионы разбиты на два кластера: в первый, помимо «Газпром Арены» и «Уэмбли», вошли арены Амстердама, Бильбао, Глазго, Дублина, Копенгагена, Мюнхена и Рима, во второй - Баку, Будапешта и Бухареста.

Сколько стоят билеты на Евро-2020

Цены для первого кластера выше, чем для второго. При этом все билеты разбиты на три категории.

Кластер 1 (евро за билет)

Группа и 1/8 финала Матч открытия и 1/4 финала 1/2 финала Финал Категория 3 50 75 195 295 Категория 2 125 145 345 595 Категория 1 185 225 595 945



Кластер 2 (евро за билет)

Группа, 1/8 и 1/4 финала Категория 3 30 Категория 2 75 Категория 1 125

Как попасть на финал Евро-2020

При оформлении заявок будут действовать ограничения: один человек сможет приобрести не более четырех билетов на один матч и посетить в течение одного дня не более одной игры. При этом, чтобы попасть на полуфинал или финал, необязательно предварительно покупать билеты на матчи предварительных стадий.

Напомним, что основной отбор на Евро-2020 пройдет в течение этого года. Россияне выступают в группе I с Бельгией, Казахстаном, Кипром, Шотландией и Сан-Марино. Для выхода в финальную стадию необходимо занять по итогам двухкругового турнира хотя бы второе место в группе. После двух туров наши имеют три очка. Ближайшие два матча команда Станислава Черчесова проведет дома: 8 июня - против санмаринцев, 11 июня - против киприотов.

Если россияне не смогут отобраться на Евро в этом году, то в марте 2020-го почти наверняка примут участие в розыгрыше четырех последних путевок в стыковых матчах с другими неудачниками квалификации, которые показали лучшие результаты в своих дивизионах по итогам Лиги наций-2018.

В случае попадания в финальную стадию Евро-2020 (6 групп по 4 команды) сборная России проведет на «Газпром Арене» не менее двух матчей.