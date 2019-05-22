«Урал» обречен на победу в Самаре?

В 2017-м «Урал» уступил в Сочи «Локомотиву» – 0:2. Значит, сейчас должен взять в Самаре реванш. Во всяком случае, об этом говорит статистика. Это четвертое в истории Кубка России повторение пары финалистов. И пока никому (!) не удалось победить в решающем матче одного и того же соперника дважды. В 2006 году ЦСКА взял реванш у «Спартака», в 1998-м – «Спартак» у «Локомотива», в 2016-м – «Зенит» у ЦСКА.
Правда, была одна команда, доходившая до финала более одного раза и ни разу не побеждавшая. Это «Анжи». Однако махачкалинцы проигрывали решающие матчи разным оппонентам: в 2001 году – «Локо», в 2013-м – ЦСКА. В обоих случаях основное и дополнительное время завершалось со счетом 1:1, а в серии пенальти «Анжи» уступал со счетом 3:4…
В случае победы «Урала» в Самаре главный тренер екатеринбуржцев Дмитрий Парфенов установит один рекорд и повторит другой. До него никому не удавалось выиграть Кубок России с двумя разными командами, а год назад, напомним, Парфенов завоевал трофей с «Тосно». При этом только Юрий Семин (визави Парфенова в предстоящем финал) и Валерий Газзаев брали Кубок в двух сезонах кряду. Семин делал это с «Локо» в 1996 и 1997 годах и в 2000-м и 2001-м, Газзаев – с ЦСКА в 2005-м и 2006-м.
Семин – вообще самый успешный «кубковый» тренер в российской истории. Он приложил руку к пяти из семи триумфов «Локо» в турнире. Исключение составили победы железнодорожников в 2007 и 2015 годах, одержанные под руководством соответственно Анатолия Бышовца и Игоря Черевченко.
Единственный кубковый финал, проигранный Семиным, состоялся в 1998 году. Тогда «Локо» проиграл в «Лужниках» со счетом 0:1 «Спартаку», цвета которого защищал… Парфенов.
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