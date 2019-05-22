Илья Жигулев: Конфликт вокруг храма в Екатеринбурге «Уралу» не помеха Сегодня в Самаре пройдет финал Кубка России «Локомотив» – «Урал». В составах обеих команд есть только один участник прошлогоднего кубкового финала, с которым мы и связались накануне игры.

«ЕСЛИ ПОБЕДИМ «ЛОКО», ПРИЗНАЕМ СЕЗОН УСПЕШНЫМ»

23-летний полузащитник «Урала», права на которого принадлежат «Краснодару», год назад завоевал Кубок России с «Тосно». В этом сезоне он редко появляется на поле и вряд ли примет участие в предстоящей игре на «Самара Арене». Но факт остается фактом: только Жигулев де-факто имеет шанс защитить титул обладателя Кубка (его одноклубник Павел Погребняк тоже причастен к триумфу «Тосно»-2018, но тот финал он пропустил из-за травмы).

– В сенсационном для многих попадании «Урала» в кубковый финал есть и ваша заслуга. На стадии 1/8 финала вы забили победный мяч в гостевом матче против «Нефтехимика». Однако это было давно – еще в августе. В дальнейшем вы почти не играли, этой весной лишь дважды выходили на замену в концовках. Как в целом оцениваете завершающийся сезон?

– Оценки давать рано. Самая важная игра и для меня, и для всей команды – впереди. По поводу наших выступлений в премьер-лиге скажу так: где-то «Уралу» не везло, где-то – наоборот. Но мы, конечно, могли подняться в таблице повыше. Игра команды и подбор исполнителей это позволяли. Свой потенциал «Урал» раскрыл в Кубке. И нам очень хочется завершить турнир на победной ноте. Тогда назовем сезон успешным.

– Вы говорите о невезении. А руководители «Урала» часто упоминают судейский фактор. Дескать, во многих матчах арбитры относятся к вашей команде предвзято. Согласны?

– Не мое дело – обсуждать судей. Спорные моменты в футболе возникают регулярно. Я стараюсь на это спокойно смотреть. Но бывают, конечно, обидные ситуации. В последних двух матчах наших игроков удаляли. Эрик Бикфалви теперь пропустит кубковый финал. Без него придется сложнее.

«УДАЛЕНИЯ БИКФАЛВИ И СТРАНДБЕРГА МНЕ НЕПОНЯТНЫ»

– В полуфинале против «Арсенала» Бикфалви был удален Сергеем Карасевым после видеопросмотра. Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что в России система VAR используется для отмазок судей.

– Ну, если брать эпизод с Бикфалви, то, на мой взгляд, никакой красной карточки там не было. Не знаю, что там увидел на повторе арбитр, но очевидно, что Эрик тянулся за мячом и не собирался наступать на ногу Зеле Бакаеву. Да и куда он мог убрать свою ногу? Ведь она была опорной. Где там преднамеренная грубость?

Почему Карасев даже после повтора решил удалить Бикфалви, надо спрашивать у самого судьи. Мне это решение непонятно.

– А как насчет удаления Стефана Страндберга в следующем матче против «Локомотива», с которым вы в выходные «провели репетицию» кубкового финала?

– Там тоже неясно. Стефан положил руку, не локоть, удара как такового не было. Даже Федор Смолов сказал, что эпизод не тянул на вторую желтую карточку… К счастью, удаления в премьер-лиге не распространяются на Кубок. Поэтому Страндберг, в отличие от Бикфалви, в Самаре нам поможет.

– Биквалфи в этом сезоне показывает очень мощную игру. Эта потеря в принципе восполнима для «Урала»?

– Эрик – классный игрок. В последних матчах набрал превосходную форму, все нападение строилось через него, он и забивал, и отдавал. Вспомните кубковый полуфинал против «Арсенала». Сколько обостряющих передач он тогда отдал до удаления… Конечно, тренеры придумают, как перестроить нашу игру. Но потеря колоссальная.

«ПАРФЕНОВ ЗНАЕТ СЕКРЕТ УСПЕХА В КУБКЕ»

– Зато ваши шансы выйти на поле повышаются. Вы же действуете, по сути, на позиции Бикфалви.

– Не хочется загадывать. Но я, разумеется, надеюсь принять участие в финале. Тем более что опыт таких матчей есть. Год назад играл в финале Кубка за «Тосно». И побеждал.

– Тогда «Тосно» считался фаворитом в матче против «Авангарда». Теперь большинство экспертов ставят на «Локо»…

– Деление на фаворитов и аутсайдеров в Кубке не работает. «Урал» проиграл «Локомотиву» в финале двухлетней давности, но это ничего не значит. В нынешнем сезоне мы набрали в матчах с «Локо» четыре очка. Никакой боязни соперника у нас нет. Ставим задачу победить. А рассудит всех сама игра.

– В чем заключается специфика именно финальных поединков?

– Самое главное – чтобы команда оставалась единым целым. С первой и до последней минуты. Все решает настрой в данный конкретный день. Год назад у «Тосно» в финале настрой был запредельный. Мы выходили на поле отдать все силы, без всякой халтуры.

– Тот «Тосно», как и нынешний «Урал», тренировал Дмитрий Парфенов. У этого специалиста есть секрет, как обеспечить команде такой настрой?

– Секреты есть (смеется). Но раскрывать их не собираюсь. Скажу только, что в прошлом сезоне он с самых ранних стадий Кубка убеждал нас, что у «Тосно» есть шансы побороться за победу в турнире. Никто в это не верил, а тренер напоминал: надо выиграть 5-6 матчей – и вот он, титул.

«НАШИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ В САМАРЕ БУДЕТ СЛЫШНО»

– Где храните медаль за победу в Кубке-2018?

– Дома лежит.

– А сам кубок давно видели?

– Последний раз – после победы над «Авангардом». Мы тогда этот кубок даже уронили, как сейчас помню. С тех пор я трофей не видел.

– «Тосно» ведь завоевал путевку в еврокубки-2018/19. Обидно было, что от нее пришлось отказаться в связи с банкротством клуба?

– Да мы заранее понимали, что к этому идет. Нас кормили обещаниями, но дальше слов дело не шло. Поэтому в Кубке мы не думали о европейских перспективах «Тосно». Просто стремились выиграть титул. Это же престиж, память на всю жизнь.

– В «Урале» ситуация иная. Кубок России – последний шанс попасть в Лигу Европы-2019/20. Чувствуете дополнительное давление?

– Это вообще не важно, когда тебе предстоит финал. Все мысли посвящены только самой игре. Какая еще Лига Европы? Придет время – подумаем о ней. А сейчас наша задача – идеально подготовиться к «Локомотиву».

– В Самаре у «Урала» будет поддержка?

– Дома болельщиков было бы больше. Но и в Самаре, уверен, без поддержки мы не останемся. Екатеринбуржцы умеют болеть. В среду их точно будет слышно.

– В активности жителям города в последние недели не откажешь. Вся страна обсуждает конфликт сторонников и противников возведения в центре Екатеринбурга храма Святой Екатерины. Вы за ситуацией следите?

– Честно? Даже обсуждать не хочется. Сам ничего не видел. Так, в интернете прочитал пару новостей… На «Урале» все это точно никак не сказывается.