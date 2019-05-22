«Многие фанаты «Крыльев» будут болеть против «Локо» Предстоящий финал Кубка России пройдет на нейтральном поле. О выезде в Самару мы расспросили менеджера по работе с болельщиками «Локомотива», который попросил не называть его фамилию, представившись Михаилом.

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– Расскажите, как будет организован выезд с Самару на финальный матч против «Урала».

– Активных болельщиков из Москвы и региона будет порядка трех тысяч. Билеты продавались здесь, в столице. Но в день игры с двух часов фанаты «Локомотива» смогут докупить билеты уже в Самаре. В среду туда вылетит большой чартер, примерно на триста человек. Авиабилеты недорогие – меньше пяти тысяч рублей.

Кроме того, будет несколько автобусов. Это еще дешевле. Поездку организовали для тех, кто не мог оплатить самолет. Все это касается активных фанатов «Локо». Плюс еще семь тысяч человек будут представлять региональные железные дороги. Люди съезжаются из разных городов, в радиусе пятисот километров от Самары. Многие раньше видели «Локомотив» только по телевизору. Надеемся их порадовать.

Официальный сектор болельщиков «Локомотива» будет находиться на втором ярусе трибуны Б «Самара Арены». Это порядка трех тысяч человек.

– В этот сектор все билеты проданы?

– Нет. Часть будет реализовываться в кассах в среду – для региональных болельщиков в том числе.

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– Говорят, на финале будет аншлаг. «Самара Арена» вмещает 45 тысяч человек…

– Да. Я читал. Как понимаю, часть билетов раздали бесплатно. Так что вполне возможно, мы действительно увидим полные трибуны.

– Вы уже были на новом стадионе в Самаре?

– Да. «Локомотив» играл там в августе 2018 года и одержал первую победу в чемпионате. Арена очень большая, со стороны смотрится эффектно, да и внутри тоже. После стадиона «Металлург», где раньше играли «Крылья», приятно там находиться. Наконец-то в Самаре появился хороший стадион, на котором комфортно смотреть футбол. Его уже обжили, и я надеюсь, нам будет удобно.

– При условии аншлага большинство зрителей составит местные, нейтральные любители футбола. Какие отношения у фанатов «Локомотива» и «Крыльев»?

– Они достаточно прохладные последние лет десять. И в этом не мы виноваты… Впрочем, вряд ли это распространится на Кубок. Мы же играем не «Крыльями», а с «Уралом». С болельщиками екатеринбургского клуба у нас нейтралитет. Смеемся, что наши команды встречались в финале Кубка два года назад – и вот опять.

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– Два года назад финал завершился массовой дракой.

– Дрались игроки. А между фанатами никаких эксцессов не было. Все прошло нормально. Надеюсь, болельщики «Крыльев» не будут провоцировать конфликт. Наверняка кто-то придет специально поболеть против «Локо». Но в основном местная публика определится с симпатиями в ходе игры.

– А почему между фанами «Локо» и самарцами возник напряг?

– Когда в середине 2000-х фанатские движения начали бурно развиваться, многим городам понадобилось найти себе врага. «Локомотив» в этом качестве был выбран болельщиками «Крыльев» и «Ростова». Возникли трения. Доходило даже до драк. Но я, повторюсь, рассчитываю, что на финал Кубка, в котором «Крылья» не участвуют, это не распространится.

– И все-таки выезд в Самару – потенциально опасен?

– После чемпионата мира самарские полицейские научились проводить подобные мероприятия так, чтобы предотвращать эксцессы. Они заранее нам звонят, спрашивают, что нужно по организации. У них-то задача – сделать наше пребывание в Самаре комфортным и безопасным. Надеюсь, так оно и будет. У нас вообще никогда не было проблем с местной полицией. Последние матчи проходили нормально. Но финал Кубка – особый случай. Выезд будет массовым. Посмотрим, как все пройдет.

– Большинство на трибунах поддержал «Урал»?

– Сомневаюсь. Знаю, что «Урал» организовал несколько автобусов, но у нашего клуба активных болельщиков гораздо больше. А обычные зрители, как я уже отметил, скорее разделятся в симпатиях или просто будут получать удовольствие от футбола.