Предусмотрительный «Спартак» и беззащитное «Динамо». Истекающие контракты в РПЛ Составы ряда клубов премьер-лиги летом могут измениться более чем на половину. Затянули с продлением контрактов «Оренбург», «Урал», «Динамо» и особенно «Арсенал», от которого в следующем сезоне могут остаться пять игроков.

В феврале мы писали о футболистах, которым в весенней стадии надо проявить себя, чтобы добиться продления контрактов. Многим этого сделать не удалось.

«ЕНИСЕЙ» (14 игроков с истекающими контрактами)

Вратари: Давид Юрченко (33), Юрий Нестеренко (27)

Защитники: Дмитрий Ятченко (32), Али Гаджибеков (29), Валерий Кичин (26)

Полузащитники: Дмитрий Торбинский (35), Михаил Комков (34), Станислав Матяш (28), Александр Харитонов (36), Максим Семакин (35), Егор Иванов (26), Арсен Хубулов (28), Фегор Огуде (31)

Нападающий: Александр Кутьин (33)

Лидерами по количеству футболистов, чьи контракты истекают 31 июня, наряду с «Уралом» стали два выходца из ФНЛ. И это логично, ведь если клубам не удается удержаться в элите, им приходится сокращать расходы. В большей степени это касается как раз «Енисея», набравшего под задачу 10 игроков летом (не считая троих арендованных) и еще четверых (плюс два арендованных) зимой.

Теперь известно, что красноярцы с премьер-лигой расстаются. А если учесть, что клуб покинет не только большая группа игроков основы, но и главный тренер Дмитрий Аленичев, перспективы вернуться в РПЛ за год выглядят весьма сомнительными. В течение одного-двух летних месяцев новому наставнику предстоит собрать новый коллектив, способный штурмовать эту вершину.

«ОРЕНБУРГ» (13)

Вратари: Евгений Фролов (31), Александр Руденко (26)

Защитники: Адесойе Ойеволе (36), Сергей Терехов (28), Дмитрий Андреев (38), Андрей Малых (30)

Полузащитники: Михаил Бакаев (31), Григорий Чиркин (33), Денис Попович (29), Никита Маляров (29), Сергей Бреев (32), Вадим Афонин (31)

Нападающий: Андрей Козлов (30)

«Оренбург», напротив, не только сохранил прописку в премьер-лиге, но и завершит ее не ниже девятого места, однако рискует лишиться сразу 13 футболистов, многие из которых составляли костяк команды. В первую очередь это касается Фролова, Терехова, Ойеволе, Малых, Поповича и Афонина, каждый из которых сыграл в минувшем сезоне не менее 1700 минут. Терехов по этому показателю вообще лидер команды (2426 минуты в РПЛ).

Почти наверняка Оренбург покинут возрастные Ойеволе и Андреев, которым на двоих 75 лет, и мало играющие Маляров, Чиркин, Бреев и Козлов. У остальных неплохие шансы добиться продления контрактов, если, конечно, у них не появится возможность пойти на повышение. Например, в казанский «Рубин», куда сватают наставника бело-голубых Владимира Федотова.

«УРАЛ» (13)

Вратарь: Ярослав Годзюр (34)

Защитники: Александр Данцев (34), Денис Кулаков (33), Грегор Балажиц (31), Вараздат Ароян (26), Шамсиддин Шанбиев (22), Доминик Динга (21)

Полузащитники: Николай Димитров (31), Эрик Бикфалви (31), Артем Фидлер (35), Роман Емельянов (27), Юрий Бавин (25)

Нападающий: Павел Погребняк (35)

С большими проблемами могут столкнуться и «шмели». Особенно значимыми потерями станут лидеры средней линии, на которых строится большинство атак, Димитров и Бикфалви. Наверняка руководство клуба питает надежды продлить контракты с хавбеками, однако может банально не успеть, если они получат более интересные предложения. Например, из московского «Динамо», где явно не были бы лишними.

Опорных/центральных полузащитников в распоряжении Дмитрия Парфенова достаточно, но уход сразу троих из них – Емельянова, Бавина и капитана Фидлера – оставит Андрея Егорычева в одиночестве и создаст в этой зоне заметный дефицит исполнителей. Логичнее всего в данной ситуации было бы постараться сохранить Емельянова и поискать еще одного кандидата на вакантную должность на стороне.

Также стоит отметить основного вратаря Годзюра, отражающего по 3,9 ударов за матч (больше только у Юрия Дюпина из утонувшего «Анжи»), и Погребняка, перезагрузившего карьеру в Екатеринбурге. Еще на год форварда, голами в концовках спасшего матчи с «Енисеем» (3:2) и «Оренбургом» (2:2), вполне хватит.

«ДИНАМО» (12)

Вратарь: Антон Шунин (32)

Защитники: Алексей Козлов (32), Тони Шуньич (30), Григорий Морозов (24), Себастьян Хольмен (27), Роман Евгеньев (20)

Полузащитники: Антон Соснин (29), Жоаозиньо (30), Самба Соу (30), Антон Терехов (21), Даниил Липовой (19)

Нападающий: Евгений Луценко (32)

У москвичей картина выглядит еще ужаснее. «Динамо» практически в полном составе может покинуть вся оборонительная линия, включая вратаря. Дмитрий Хохлов и без того весь сезон мучается из-за недостатка центральных защитников, а уж уход Шуньича, Хольмена и Евгеньева может оставить команду только с Владимиром Рыковым.

Причем излишне возрастных футболистов здесь нет. Не продлевать с ними контракты можно только в том случае, если новые владельцы запланировали массовую закупку более качественных исполнителей. Да только где их взять и сколько это будет стоить?

Шунин всю жизнь в команде в горе и в радости, Жоаозиньо главный креативщик нынешнего сезона, Соу имеет в РПЛ лучшую статистику по отборам (3,2 за матч), а Морозов и Евгеньев молоды, перспективны и уже показывают уверенную игру. Было бы странно лишаться таких активов, но уже сегодня их может перехватить любой заинтересованный клуб. От того же Евгеньева вряд ли отказались бы в ЦСКА.

«АРСЕНАЛ» (11)

Вратари: Артур Нигматуллин (28), Егор Шамов (24)

Защитники: Кирилл Комбаров (32), Михаил Александров (29), Гиа Григалава (29), Анри Хагуш (32), Александр Денисов (30), Максим Беляев (27), Виктор Альварес (26)

Полузащитники: Кантемир Берхамов (30), Эванс Кангва (26)

Совсем странная ситуация в «Арсенале», который может потерять полтора состава. Сейчас модно хвалить Гурама Аджоева за подбор кадров, в том числе и тренерских. Однако в Туле может повториться проблема, с которой столкнулось «Динамо» времен Аджоева, когда масса качественных футболистов, на которых можно прилично заработать, покидала команду бесплатно.

Помимо 11 игроков с истекающими контрактами за «канониров» выступают семеро арендованных футболистов: Сергей Ткачев (ЦСКА), Огнен Ожегович («Партизан» Сербия), Резиуан Мирзов («Ростов»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Мохаммед Кадири («Аустрия» Вена), Лука Джорджевич и Даниил Лесовой (оба – «Зенит»). В сумме это 18 человек из 23, числящихся в первой команде. В случае ухода хотя бы половины из них Игорю Черевченко придется строить команду с нуля, а это не то же самое, что принять готовый коллектив по ходу сезона. А если «канониры» пробьются в Лигу Европы?

Например, будет удивительно, если никто не перехватит у «Арсенала» кандидата в сборную России Максима Беляева, да и скоростной Эванс Кангва в большинстве команд РПЛ не затеряется.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (10)

Защитники: Тарас Бурлак (29), Никита Чичерин (28), Михаил Тихонов (20)

Полузащитники: Александр Самедов (34), Павел Яковлев (28), Мохаммед Рабиу (29), Денис Ткачук (29)

Нападающие: Максим Канунников (27), Рамиль Шейдаев (23), Ваня Вучичевич (21)

Самарцам также имеет смысл постараться удержать большинство готовых к отъезду. В первую очередь Бурлака, Самедова, Рабиу, Ткачука, Канунникова и Шейдаева. Трое последних – лидеры команды по системе «гол плюс пас» (по пять очков). Не будут лишними и Чичерин с Яковлевым. Думается, что контракты будут заключены, когда самарцы гарантируют себе сохранение прописки в РПЛ, для чего требуется удачно сыграть в стыках с представителем ФНЛ.

«АХМАТ» (9)

Вратарь: Евгений Городов (33)

Защитники: Родолфо (36), Заурбек Плиев (27), Милад Мохаммади (25), Магомед Мусалов (25)

Полузащитники: Одисе Роши (27), Халид Кадыров (25)

Нападающие: Беким Балай (28), Аблайе Мбенг (27)

Главные активы «Ахмата» – Мохаммади и Мбенг. Защитника сборной Ирана вообще сватают в «Спартак», и руководство грозненцев уже объявило, что он точно покинет команду. Мбенг, изрядно потрепавший оборону ЦСКА в прошлом туре, также не был бы лишним в большинстве российских клубов.

Много в завершающемся сезоне играли основной вратарь Городов, а также Плиев и Балай. Остальным, в том числе 36-летнему Родолфо, чьи лучшие годы прошли в киевском «Динамо» и «Локомотиве», найти замену будет не так уж трудно.

«АНЖИ» (9)

Защитники: Дмитрий Белоруков (36), Евгений Гапон (28), Магомед Эльмурзаев (21)

Полузащитники: Роланд Гиголаев (29), Иван Маркелов (31), Гаэль Ондуа (23), Магомед Магомедов (21)

Нападающие: Апти Ахъядов (25), Павел Долгов (22)

Сложнее всего оценить ситуацию в «Анжи». Во-первых, потому что transfermarkt не обладает информацией по контрактам 14 футболистов, большинство из которых играют в старте. Во-вторых, под сомнением сам факт существования клуба в следующем сезоне. Да и если махачкалинцам удастся заявиться в ФНЛ, на высокооплачиваемых игроков (а для них сейчас такие – все) денег у них попросту не будет. Так что в любом случае большинству футболистов придется искать новое место работы.

«ЗЕНИТ» (7)

Вратарь: Михаил Кержаков (32 года)

Защитники: Бранислав Иванович (35), Луиш Нету (30), Юрий Жирков (35), Александр Анюков (36)

Полузащитник: Леон Мусаев (20)

Нападающий: Александр Кокорин (28)

Чемпиону России предстоит решать, как поступить с теми, у кого истекают контракты. Кержаков не соответствует амбициям клуба, но надежно закрывает позицию резервного вратаря, да еще и является клубным воспитанником, поэтому имеет довольно большие шансы продлить контракт. Юрий Жирков здорово провел весеннюю часть сезона и, если питерцы не найдут ему замену, может рассчитывать задержаться еще на год.

Видимо, будет заново подписано трудовое соглашение и с Кокориным, когда он вернется из мест не столь отдаленных. Контракт Ивановича, по утверждению заслуженного инсайдера России Нобеля Арустамяна, будет продлен автоматически, поскольку серб отыграл необходимое для этого количество матчей. Наверняка будет сохранен и отправлен в аренду воспитанник Леон Мусаев.

Остаются ветеран Анюков, которому клуб ищет замену, и Нету. Уже объявлено, что португалец точно покинет команду и, скорее всего, вернется на родину.

«ЛОКОМОТИВ» (7)

Вратарь: Антон Коченков (32)

Защитники: Тарас Михалик (35), Владислав Игнатьев (32), Борис Ротенберг (33)

Полузащитники: Мануэл Фернандеш (33), Дмитрий Тарасов (32), Александр Коломейцев (30)

Известно, что точно уедут из «Локо» возрастные Михалик и Фернандеш. Завершаются контракты и еще у пятерых футболистов, но их отсутствия, за исключением Игнатьева, никто не заметит. Коченков и Коломейцев в глухом резерве, Ротенберг травмирован, а Тарасов появляется на поле скорее для поддержания формы, чем для помощи партнерам.

Отъезд этой дружной компании значительно освежит состав – самому молодому из них, Коломейцеву, уже 30. Остальные и того старше.

«УФА» (7)

Защитники: Павел Аликин (35), Боян Йокич (33), Александр Сухов (33), Алексей Никитин (27)

Полузащитники: Веролюб Салатич (33), Дмитрий Сысуев (31), Азамат Засеев (31)

Уфимцы тоже могут лишиться группы возрастных футболистов. В первую очередь Сухова, Салатича и Засеева, на троих сыгравших 27 матчей в нынешнем сезоне РПЛ. А вот защитники Аликин и Йокич являются твердыми игроками основы, поэтому их шансы на продолжение сотрудничества будут зависеть от возможности клуба найти им замену. Не лишний и Сысуев, отметившийся, например, голом в ворота «Спартака».

27-летний Никитин моложе своих товарищей по несчастью и с приходом Вадима Евсеева получил стабильное место в составе, поэтому наверняка наставник захочет его сохранить. Тем более, что по оценке Whoscored, он – лучший защитник команды. У него лучшие показатели по перехватам (2,2 за матч) и блокировке ударов (1,3), а также второе место количеству выносов мяча (5,3 – больше только у Пуцко).

«КРАСНОДАР» (5)

Защитники: Николай Марков (34), Сергей Петров (28)

Полузащитники: Шарль Каборе (31), Маурисио Перейра (29)

Нападающий: Ари (33)

Точно известно, что «быки» расстанутся с Перейрой, чья семья больше не может выносить жизнь в России. Наверняка уедет почти не играющий ветеран Марков. Каборе «горожане» пытались уговорить продлить соглашение, но не достигли успеха и нашли ему замену в лице 23-летнего бразильца Кайо из португальской «Санта-Клары».

По Ари, как выразился сам главный тренер Мурад Мусаев, «вопрос открыт». Остается только Петров, чей контракт было бы резонно продлить. В «Краснодаре» он твердый игрок основы, выиграл конкуренцию у Дмитрия Стоцкого. Выступает не особо ярко, но довольно надежно, попал в расширенный список Станислава Черчесова. Да и самому защитнику рваться некуда – очереди из российских топ-клубов по его душу что-то не видать.

«РОСТОВ» (5)

Вратари: Илья Абаев (37), Сергей Песьяков (30)

Защитники: Сергей Паршивлюк (30),

Полузащитники: Александр Гацкан (35), Тимофей Калачев (38)

Желто-синие уже трогательно простились с Калачевым и наверняка будут не против отпустить 37-летнего Абаева. А вот Песьяков, Паршивлюк и Гацкан играют в команде большую роль. Экс-защитник «Спартака», по слухам, летом надеялся пойти на повышение, но не вовремя получил тяжелую травму и оказался в незавидном положении. Теперь уже не до жиру.

ЦСКА (3)

Вратарь: Илья Помазун (22)

Полузащитники: Алан Дзагоев (28), Дмитрий Ефремов (24)

У оставшихся клубов проблем с истекающими контрактами минимум. Армейцы до сих пор не определились с Дзагоевым. Сообщалось, что он хотел бы остаться в команде, но для этого ему придется пойти на существенное снижение оклада чуть ли не до 10 тыс. евро в месяц, правда, с большим количеством солидных бонусов. Этот ход застрахует команду от лишних расходов в случае его очередной травмы. Утверждается также, что за Аланом следит «Краснодар», который потеряет летом Перейру, но сам он наверняка предпочтет остаться в родном клубе.

А Помазун и Ефремов не те персоны, по которым будут скучать болельщики. Куда сильнее ударят по ЦСКА ожидаемые потери Николы Влашича и Родриго Бекао, выступающих за армейцев на правах аренды. «Эвертону», которому принадлежат права на хорвата, выгоднее его продать, чем продлевать аренду. К тому же армейцы впервые за шесть лет остались без Лиги чемпионов, а это лишает их главного козыря в переговорах с футболистами. Неблагодарный Бекао, о котором год назад не слышали даже в Бразилии, не договорился с клубом по зарплате и собрал чемоданы в «Удинезе», где предлагают более интересные условия.

«СПАРТАК» (2)

Защитник: Андрей Ещенко (35)

Полузащитник: Георгий Мелкадзе (22)

Красно-белые практически не испытывают проблем. Перспективы продления контракта с Ещенко будут зависеть от желания руководства купить на его позицию новичка. В продолжении сотрудничества есть логика. В основе справа в обороне обычно выходит талантливый Николай Рассказов, и Ещенко вполне достойный его сменщик. Покупать дублера Рассказову смысла не имеет, а брать на его место готового игрока означает задвинуть своего воспитанника.

Мелкадзе не смог договориться со «Спартаком» об условиях контракта, но исходя из уровня его игры на весеннем отрезке, плакать по нему никто не будет.

«РУБИН» (1)

Нападающий: Александр Бухаров (34)

В Казани под вопросом только сохранение Бухарова. Бывший нападающий сборной России, как и вся команда, проводит не лучший сезон, но благодаря опыту может принести немало пользы. Правда, сам «Рубин» сейчас находится на перепутье. Неясно, останется ли в Казани Курбан Бердыев, а без него, возможно, и оставаться смысла не имеет.