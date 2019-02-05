От Ивановича до Дзагоева. Кому весной надо рвать и метать

Футбол 05 февраля 2019 16:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Футболисты РПЛ, чьи контракты истекают летом.

Как известно, согласно правилам ФИФА, футболисты могут начинать переговоры с новым клубом без разрешения своего нынешнего работодателя за полгода до окончания контракта. То есть прямо сейчас можно вести переговоры с теми, чьи трудовые соглашения истекают 30 июня. Таких в РПЛ, по данным transfermarkt, набирается почти полторы сотни человек.

Однако далеко не все хотят сменить клубную прописку. Есть и те, кто, напротив, хотели бы продолжить выступления за свои команды. Им весной придется солидно попотеть, чтобы получить новое предложение. Впрочем, некоторые футболисты вроде Алана Дзагоева или Шарля Каборе наверняка дождутся нового контракта вне зависимости от уровня своей игры.

Зенит

Контракты истекают: Александр Кокорин, Бранислав Иванович, Юрий Жирков, Михаил Кержаков, Александр Анюков

В Санкт-Петербурге самыми мотивированными футболистами из тех, кто точно сможет выйти на поле (судьба Кокорина остается в руках российской судебной системы), являются защитник Иванович и вратарь Кержаков. Первый является игроком основы и играет очень важную роль, но в силу возраста (34 года) вряд ли может рассчитывать на долгосрочный контракт. Неспроста ведь новое соглашение с ним до сих пор не подписано. Поэтому весной серб должен будет показать свой максимум.

Кержаков же в ином положении. Воспитанник клуба плотно сидит за спиной Андрея Лунева, и если во время учебно-тренировочных сборов не убедит Сергея Семака в своем превосходстве над вратарем сборной России, может и не дождаться нового предложения – уж больно высоки питерские амбиции. Тут и родственные связи не помогут.

Что до Жиркова с Анюковым, то их время, видимо, прошло. Оба могут помочь команде в конкретный момент, но на дистанции им будет тяжело конкурировать с более молодыми футболистами. Юрия не оказалось даже в заявке на Лигу Европы. Пожалуй, оба они могут остаться, только если пойдут на уменьшение зарплаты и при условии, что зенитовцы летом не найдут им достойную замену, что, при всем уважении к ветеранам, для питерцев с их ресурсами не такая уж непосильная задача.

Краснодар

Контракты истекают: Шарль Каборе, Маурисио Перейра, Сергей Петров, Ари, Николай Марков

Самая сложная ситуация – в стане «быков», которые могут лишиться сразу троих-четверых игроков стартового состава. Маурисио Перейра с 90% вероятностью покинет Краснодар, о чем сам неоднократно заявлял, объясняя решение семейными обстоятельствами. С большой долей вероятности покинет клуб и основной опорник Шарль Каборе (им интересовался «Спартак»). В противном случае непонятно, чем вызвана задержка с продлением контракта.

В аналогичной ситуации и новоиспеченный нападающий сборной России Ари. Уж он-то новый контракт точно заслуживает. Сообщалось, что «горожане» готовы предложить ему продлить соглашение по смехе «1+1».

А вот кому придется биться, не щадя живота своего, так это двоим правым защитникам Сергею Петрову и Николаю Маркову. Три россиянина на одной позиции (Роман Шишкин уехал в аренду в «Крылья Советов», но летом, видимо, вернется) «горожанам» не нужны, тем более, что здесь при необходимости может сыграть Дмитрий Стоцкий. Так что между Петровым и Марковым развернется очень интересная конкурентная борьба.

ЦСКА

Контракты истекают: Алан Дзагоев, Виктор Васин, Дмитрий Ефремов, Илья Помазун, Александр Макаров

Аренды истекают: Никола Влашич, Родриго Бекао (пункт выкупа)

Подумать только – Дзагоева заинтересованный клуб может подписать уже сегодня! Удивительно, но с одним из символов клуба 10 последних лет наряду с Игорем Акинфеевым, братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем до сих пор не продлен контракт, хотя переговоры идут. Вполне вероятно, что причины кроются в сложном финансовом положении клуба, которое вынуждает руководство снизить игроку зарплату. В начале января он попал в список газеты Daily Star, составившей рейтинг футболистов с завершающимися контрактами, которые могут оказаться в Англии.

Но если постоянно постоянно получающий травмы Дзагоев сейчас вроде как здоров и готовится к возобновлению сезона, то Васину, продолжающему восстановление от травмы крестообразных связок, заслужить доверие будет сложнее. Наверняка он все же останется в ЦСКА и далее, если будет здоров и способен принести пользу. Не так много у армейцев квалифицированных россиян, чтобы бесплатно разбрасываться довольно качественными футболистами.

А вот кому точно придется пролить не один литр пота, чтобы сохранить прописку, так это молодым полузащитникам Дмитрию Ефремову и Александру Макарову и вратарю Илье Помазуну. Впрочем, последний, если Игорь Акинфеев будет здоров, сможет проявить себя только на тренировках. Остальным же придется солидно выложиться, чтобы переподписаться.

Мотивированы и арендованные легионеры ЦСКА Влашич и Бекао. Но если бразилец надеется на выкуп по окончании сезона, то хорват метит много выше – как минимум обратно в «Эвертон», а там кто знает… Может, дождется предложения от настоящих грандов.

Спартак

Контракт истекают: Андрей Ещенко (пункт о продлении клубом на 1 год)

«Спартак» – едва ли не единственный среди российских клубов, заранее озаботившийся кадровым вопросом. Собственно, и делать для этого ничего не пришлось – все контракты подписаны на несколько лет вперед, так что бесплатно против своей воли красно-белые никого не отдадут. Даже Андрея Ещенко.

Опытный защитник утрачивает место в основе, проигрывает борьбу 21-летнему Николаю Рассказову и вполне может остаться летом без работы, если не проявит себя. Что будет сделать довольно сложно, если учесть, что зимние сборы москвичей он пропускает – еще 3 февраля он занимался с физиотерапевтом.

Вот уж кто будет весной предельно мотивирован. Тем более, что «Спартаку» для продления трудового соглашения достаточно воспользоваться соответствующим пунктом в контракте.

Локомотив

Контракты истекают: Мануэл Фернандеш, Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов, Александр Коломейцев, Антон Коченков, Тарас Михалик, Борис Ротенберг

Аренда истекает: Гжегож Крыховяк (пункт выкупа)

Куда сложнее ситуация в стане железнодорожников. Руководство клуба ведет переговоры с Фернендешем, но пока не может прийти к компромиссу. Сейчас португалец уже может рассматривать другие предложения, и они у него, судя по всему, есть. В прессе наиболее настойчивым кандидатом на него называется «Галатасарай». Косвенно подтверждает возможный отъезд Ману информация о том, что красно-зеленые рассматривают в качестве замены Эрика Бикфалви, чей договор с «Уралом» также истечет в конце июня. В любом случае, как бы Фернандеш ни играл, новый клуб найдет себе без труда и наверняка без снижения оклада.

А вот целой группе футболистов «Локомотива» придется еще доказать Юрию Семину свою необходимость. И если 32-летний Владислав Игнатьев в первой части сезона был игроком основы, а значит, может надеяться на достойное предложение, то Дмитрию Тарасову (31 год, 288 минут в нынешнем сезоне), Александру Коломейцеву (29 лет, осень пропустил из-за травмы), Антону Коченкову (31 год, 210 минут в Кубке), Тарасу Михалику (35 лет, 210 минут в Кубке) и Борису Ротенбергу (32 года, 182 минуты) скорее всего придется искать нового работодателя.

К несчастью, русский финн в конце года получил травму передней крестообразной связки колена и выбыл на продолжительный срок. К чести защитника, он пообещал обязательно вернуться на футбольное поле, что вызывает большое уважение. Но проявить себя весной у него шансов будет маловато. Особенно в конце сезона, когда цена каждого заработанного очка достигнет предела.

Что до Крыховяка, то он уже заявил о желании остаться по окончании сезона, и теперь все в его руках. 10 матчей в РПЛ, обязательные для получения «Локо» прав на выкуп футболиста согласно соглашению с «ПСЖ», он уже отыграл. Осталось зафиксировать его согласие документально.

Рубин

Контракты истекают: Александр Бухаров, Сесар Навас

Аренды истекают: Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Карен Байрамян, Егор Бабурин

Бездумная трансферная политика казанцев привела их локальному финансовому кризису, в результате которого футболисты покидают клуб через расторжение контракта, как это сделал Федор Кудряшов. Кому понравится месяцами ждать зарплату? Тем не менее, 33-летний Бухаров и 38-летний Навас в силу возраста вряд ли смогут с легкостью найти новую команду сопоставимого уровня. Так что им есть, что доказывать. И если испанец осенью был игроком стартового состава, то о российском нападающем такого сказать нельзя.

Предельная мотивация и у Полоза, арендованного у «Зенита». Летом ему возвращаться в Петербург, где в нападении действуют герой российского футбола Артем Дзюба и только что выписанный из Казани за €12 млн Сердар Азмун. В данной ситуации Дмитрию придется приложить максимум усилий, чтобы убедить Семака в собственной необходимости. В похожей ситуации находятся и Цаллагов с Бабуриным. А вот Байрамян вряд ли что-то потеряет, если вернется в «Ростов».

Ростов

Контракты истекают: Сергей Паршивлюк, Сергей Песьяков, Александр Гацкан, Илья Абаев (пункт о продлении обеими сторонами на 1 год), Тимофей Калачев

Аренда истекает: Иван Новосельцев

Написанное выше актуально и для Новосельцева, очевидно проигрывающего конкуренцию в «Зените». А с приездом Ярослава Ракицкого его шансы на возвращение в Петербург становятся минимальными. Значит, надо проявить себя в глазах потенциально нового работодателя, будь то «Ростов» или иной заинтересованный клуб.

Довольно неожиданно увидеть в нашем списке одного из лидеров «Ростова» Паршивлюка. Защитник отлично чувствует себя в желто-синей футболке и очень нужен клубу, поэтому непонятно, чем вызвана такая непредусмотрительность со стороны ростовчан. Тем более, что и стоимость у Сергея солидная – €3,5 млн. Отдавать летом такого игрока бесплатно как минимум стратегически неверно. Зато это обязывает россиянина в ближайшие полгода выкладываться на все 146%, ведь если не брать в расчет его спартаковское прошлое, он – идеальный кандидат на подмену Игорю Смольникову в «Зените» вместо 36-летнего Александра Анюкова.

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