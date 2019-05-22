Били, бьем, будем бить! Драку в финале Кубка заказывали? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 мая 2019 12:00ФутболМощенко Захар

Били, бьем, будем бить! Драку в финале Кубка заказывали?

Два года назад финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» в Сочи завершился массовой дракой. Перед аналогичной схваткой тех же соперников в Самаре мы вспомнили самые памятные случаи, когда футбол в России напоминал ММА.

29 августа 2004 года

«САТУРН» – ЦСКА

Болельщики, эксперты и журналисты в один голос признают то «подмосковное побоище» самой массовой и беспощадной потасовкой в истории РПЛ. Арбитру из Сочи Александру Гончару вместе с помощниками так и не удалось утихомирить разбушевавшихся игроков обеих команд, к которым постепенно присоединялись все новые лица – со скамеек запасных, а затем и с трибун раменского стадиона.

Искрой, из которой возгорелось пламя, стал чрезмерно жесткий подкат тогдашнего армейца Юрия Жиркова при счете 1:0 в пользу гостей в компенсированное время. Со стороны хозяев зачинщиком выступил аргентинский защитник Адриан Бастия, двумя ногами прыгнувший в ноги Сергею Семаку, что и вызвало ответную реакцию Жиркова.

Дальше уже было не до разбирательств, кто и в чем виноват – команды «стенка на стенку» лупцевали друг друга. У «Сатурна» особенно усердствовали легионеры из Латинской Америки, у армейцев – Дейвидас Шемберас и братья Березуцкие с Иржи Ярошиком.

Четыре красные карточки были показаны Гончаром фактически наобум. В составе ЦСКА крайними назначили Жиркова и Алексея Березуцкого, у «Сатурна» – Бастию и Джамбулада Базаева. Драка длилась пять минут, и после вынесения санкций арбитр попытался продолжить игру. Тщетно.

11 марта 2006 года

ЦСКА – «СПАРТАК»

Матч за Суперкубок России открыл сезон пятью забитыми голами (армейцы, дважды отыгрываясь, победили 3:2). Однако концовка классной игры смазала общее впечатление. После победного гола Жо на 83-й минуте футбола на лужниковском искусственном газоне почти не осталось. Первой ласточкой стала вторая желтая карточка, показанная Алексею Березуцкому арбитром Игорем Егоровым. Вскоре после этого спартаковец Клементе Родригес грубо сфолил на Ивице Оличе, что привело к серьезной потасовке. Роль первых перчаток исполнили опорный хавбек «Спартака» Моцарт и защитник красно-синих Чиди Одиа. В итоге Егоров выгнал с поля обоих спартаковских легионеров-грубиянов, а Одиа и капитан красно-синих Сергей Игнашевич получили по предупреждению.

8 августа 2007 года

«ЗЕНИТ» – «ДИНАМО»

Еще один феерический в футбольном смысле поединок (в 1/8 финала Кубка России питерцы разгромили бело-голубых с редким счетом 9:3), который не обошелся без изрядной ложки дегтя. Конфликт в центре поля начался с игрового столкновения, после которого полузащитник «Зенита» Игорь Денисов откровенно наступил на защитника «Динамо» Леандро Фернандеса.

Аргентинец отреагировал в духе Зинедина Зидана, боднув обидчика головой, а затем творчески развил наследие великого француза – проще говоря, ударил Денисова рукой по лицу. Тут же началась массовая заварушка, итогом которой стали удаления Александром Евстигнеевым обоих зачинщиков. Для Фернандеса это удаление повлекло длительную дисквалификацию на матчи Кубка России.

19 мая 2013 года

«АЛАНИЯ» – «ДИНАМО»

Одним из главных зачинщиков столкновений в этом матче стал тогдашний динамовец Александр Кокорин, ныне обретающийся в «Бутырке» за другие прегрешения. Молодой нападающий грубым подкатом срубил владикавказского бразильца Неко, после чего еще и наградил кого-то из соперников оплеухой (хорошо, что стула под рукой у Саши не оказалось!). В ответ Кокорину, разумеется, тоже прилетело. Судейской бригаде во главе с ростовчанином Сергеем Ивановым пришлось потрудиться, чтобы погасить страсти, а затем выписать стандартный набор из красных карточек по формуле «2 плюс 2».

У бело-голубых дурную компанию Кокорину составил… нет, не Павел Мамаев, а венгр Балаж Джуджак, хозяева поля доигрывали встречу без Неко и Георгия Чантурии. «Алания», кстати, победила (1:0) благодаря голу своего венгерского легионера Тамаша Пришкина, но по итогам чемпионата покинула премьер-лигу.

2 мая 2017 года

«УРАЛ» – «ЛОКОМОТИВ»

Вот, наконец, мы и добрались до матча, благодаря которому и появилась эта подборка. Два года назад финал Кубка был идентичным нынешнему по составу участников, хотя место проведения (сочинский стадион «Фишт») и номинальный хозяин поля (тогда в этой роли выступали уральцы) были другими. Кроме того, у руля «Урала» стоял не Дмитрий Парфенов, а Александр Тарханов.

Его дуэль с Юрием Семиным до 75-й минуты выглядела равной, но затем голы Игоря Денисова и Алексея Миранчука материализовали превосходство москвичей в классе. Тем не менее, страсти на поле по мере приближения финального свистка арбитра Алексея Николаева и не думали утихать.

Лидер красно-зеленых Мануэл Фернандеш вроде бы ляпнул что-то обидное в адрес опорника уральцев Артема Фидлера, тот в ответ распустил руки. И понеслось! В массовой стычке далеко не с лучшей стороны показал себя форвард «Локо» Ари (ныне – игрок «Краснодара»). Обрусевший бразилец, прячась за ролью миротворца, исподтишка разжигал конфликт, нападая на соперников со спины. Так что красную карточку он получил более чем заслуженно. Вместе с Ари досрочно покинул поле его партнер по «Локо» Джефферсон Фарфан, а в составе «Урала» были удалены Фидлер и Эдгар Манучарян.

21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
21/05 15:30Хоккей
Нюландер и Кучеров: лицом к лицу – уже сегодня!Два лучших бомбардира встретятся сегодня на льду чемпионата мира-2019. Их команды – Швеция и Россия сыграют за первое место в группе Б.
22/05 00:00Хоккей
Гол Овечкина и фиаско США. Итоги последнего дня группового этапаРоссия обыграла Швецию, а Канада оказалась сильнее США.
21/05 23:30Хоккей
Да, ломим! Российская дрим-тим раскромсала сборную ШвецииНаши хоккеисты деклассировали «Тре Крунур» 7:4 и в четвертьфинале ЧМ-2019 встретятся со сборной США.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
20/05 20:45Футбол
Видео всех голов 29-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 29-го тура чемпионата России.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/05 09:00Футбол
«Многие фанаты «Крыльев» будут болеть против «Локо»Предстоящий финал Кубка России пройдет на нейтральном поле. О выезде в Самару мы расспросили менеджера по работе с болельщиками «Локомотива», который попросил не называть его фамилию, представившись Михаилом.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
21/05 21:00Хоккей
Феерическая победа нашей сборной. Швеция – Россия – 4:7. Как это былоЗа матчем вы могли следить вместе с «Советским спортом».
22/05 12:09Футбол
О счастье Тимофея Калачева, миттельшпиле и барочности. Колонка ОтараИзвестный шоумен Отар Кушанашвили – о полузащитнике «Ростова» Тимофее Калачеве, который завершил карьеру.
21/05 10:00Хоккей
Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналуНакануне последнего матча группового турнира Россия – Швеция известный эксперт поделился мнением о соперниках и судействе на чемпионате мира.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
21/05 12:30Футбол
Самедов был прав: уровень РПЛ за пять лет сильно упал. ДоказаноЕще пять лет назад средняя стоимость игроков российских клубов была сопоставима с конкурентами из Франции. Теперь мы уступаем самой слабой европейской лиге из Топ-5 почти в три раза.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
22/05 08:15Хоккей
Двое наших – в финале Кубка Стэнли! Как Тарасенко и Барбашев отметили победу сборной«Блюзмены» не стали затягивать серию до семи матчей.
21/05 16:30Хоккей
Сегодня болейте за американцев! Иначе нам кранты в четвертьфиналеОбъясняем полный расклад на заключительный тур группового этапа хоккейного ЧМ-2019, в котором осталось провести четыре матча.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
Новости
12:36 Футбол Луис Адриано подарил свой девушке новый автомобиль (фото)
12:25 Футбол Торган Азар стал игроком дортмундской «Боруссии» (фото)
12:23 Футбол «Спартак» инициировал уход Ломовицкого к другому агенту, предложив большую зарплату
12:20 Футбол «Атлетико» презентовал комплект новой домашней формы (фото)
12:02 Хоккей Россия сыграет с США в четверг. Расписание матчей ¼ финала чемпионата мира
12:00 Футбол «Локомотив» и «Урал» определились с формой на финал Кубка России (фото)
11:58 Хоккей Стало известно расписание матчей финала Кубка Стэнли
11:42 Биатлон Логинов пропускает первый сбор России из-за свадьбы
11:35 Волейбол Маргарита Курило: Уровень волейбола в Лиге наций отличается от чемпионата России
11:34 Хоккей Андрей Николишин: Со сборной США нельзя ни в коем случае расслабляться
11:32 Волейбол Тренер сборной России: В матче с Доминиканой мы показали отличный уровень волейбола
11:27 Футбол Дмитрий Парфенов: В Кубке России есть один победитель. Это тяжелый турнир
11:20 Футбол Влашич улетел в Загреб в преддверии матча с «Крыльями Советов»
11:18 Баскетбол Катерина Кейру станет гостем пресс-центра «Советского спорта»
11:08 Футбол Агент рассказал о причине конфликта Семина и Денисова
11:08 Футбол Юрий Семин: Для «Локо» Кубок России очень важен, второй титул после чемпионов
11:01 Футбол «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Ракитича
10:57 Теннис Шарапова подарила «Порше» сотруднице, продавшей большое количество ее конфет (фото)
10:50 Хоккей Александр Кожевников: Американцам прощают многое, посмотрим, что будет на этот раз
10:33 Футбол Источник: Конте подписал предварительный контракт с «Интером»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика