Били, бьем, будем бить! Драку в финале Кубка заказывали? Два года назад финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» в Сочи завершился массовой дракой. Перед аналогичной схваткой тех же соперников в Самаре мы вспомнили самые памятные случаи, когда футбол в России напоминал ММА.

29 августа 2004 года

«САТУРН» – ЦСКА

Болельщики, эксперты и журналисты в один голос признают то «подмосковное побоище» самой массовой и беспощадной потасовкой в истории РПЛ. Арбитру из Сочи Александру Гончару вместе с помощниками так и не удалось утихомирить разбушевавшихся игроков обеих команд, к которым постепенно присоединялись все новые лица – со скамеек запасных, а затем и с трибун раменского стадиона.

Искрой, из которой возгорелось пламя, стал чрезмерно жесткий подкат тогдашнего армейца Юрия Жиркова при счете 1:0 в пользу гостей в компенсированное время. Со стороны хозяев зачинщиком выступил аргентинский защитник Адриан Бастия, двумя ногами прыгнувший в ноги Сергею Семаку, что и вызвало ответную реакцию Жиркова.

Дальше уже было не до разбирательств, кто и в чем виноват – команды «стенка на стенку» лупцевали друг друга. У «Сатурна» особенно усердствовали легионеры из Латинской Америки, у армейцев – Дейвидас Шемберас и братья Березуцкие с Иржи Ярошиком.

Четыре красные карточки были показаны Гончаром фактически наобум. В составе ЦСКА крайними назначили Жиркова и Алексея Березуцкого, у «Сатурна» – Бастию и Джамбулада Базаева. Драка длилась пять минут, и после вынесения санкций арбитр попытался продолжить игру. Тщетно.

11 марта 2006 года

ЦСКА – «СПАРТАК»

Матч за Суперкубок России открыл сезон пятью забитыми голами (армейцы, дважды отыгрываясь, победили 3:2). Однако концовка классной игры смазала общее впечатление. После победного гола Жо на 83-й минуте футбола на лужниковском искусственном газоне почти не осталось. Первой ласточкой стала вторая желтая карточка, показанная Алексею Березуцкому арбитром Игорем Егоровым. Вскоре после этого спартаковец Клементе Родригес грубо сфолил на Ивице Оличе, что привело к серьезной потасовке. Роль первых перчаток исполнили опорный хавбек «Спартака» Моцарт и защитник красно-синих Чиди Одиа. В итоге Егоров выгнал с поля обоих спартаковских легионеров-грубиянов, а Одиа и капитан красно-синих Сергей Игнашевич получили по предупреждению.

8 августа 2007 года

«ЗЕНИТ» – «ДИНАМО»

Еще один феерический в футбольном смысле поединок (в 1/8 финала Кубка России питерцы разгромили бело-голубых с редким счетом 9:3), который не обошелся без изрядной ложки дегтя. Конфликт в центре поля начался с игрового столкновения, после которого полузащитник «Зенита» Игорь Денисов откровенно наступил на защитника «Динамо» Леандро Фернандеса.

Аргентинец отреагировал в духе Зинедина Зидана, боднув обидчика головой, а затем творчески развил наследие великого француза – проще говоря, ударил Денисова рукой по лицу. Тут же началась массовая заварушка, итогом которой стали удаления Александром Евстигнеевым обоих зачинщиков. Для Фернандеса это удаление повлекло длительную дисквалификацию на матчи Кубка России.

19 мая 2013 года

«АЛАНИЯ» – «ДИНАМО»

Одним из главных зачинщиков столкновений в этом матче стал тогдашний динамовец Александр Кокорин, ныне обретающийся в «Бутырке» за другие прегрешения. Молодой нападающий грубым подкатом срубил владикавказского бразильца Неко, после чего еще и наградил кого-то из соперников оплеухой (хорошо, что стула под рукой у Саши не оказалось!). В ответ Кокорину, разумеется, тоже прилетело. Судейской бригаде во главе с ростовчанином Сергеем Ивановым пришлось потрудиться, чтобы погасить страсти, а затем выписать стандартный набор из красных карточек по формуле «2 плюс 2».

У бело-голубых дурную компанию Кокорину составил… нет, не Павел Мамаев, а венгр Балаж Джуджак, хозяева поля доигрывали встречу без Неко и Георгия Чантурии. «Алания», кстати, победила (1:0) благодаря голу своего венгерского легионера Тамаша Пришкина, но по итогам чемпионата покинула премьер-лигу.

2 мая 2017 года

«УРАЛ» – «ЛОКОМОТИВ»

Вот, наконец, мы и добрались до матча, благодаря которому и появилась эта подборка. Два года назад финал Кубка был идентичным нынешнему по составу участников, хотя место проведения (сочинский стадион «Фишт») и номинальный хозяин поля (тогда в этой роли выступали уральцы) были другими. Кроме того, у руля «Урала» стоял не Дмитрий Парфенов, а Александр Тарханов.

Его дуэль с Юрием Семиным до 75-й минуты выглядела равной, но затем голы Игоря Денисова и Алексея Миранчука материализовали превосходство москвичей в классе. Тем не менее, страсти на поле по мере приближения финального свистка арбитра Алексея Николаева и не думали утихать.

Лидер красно-зеленых Мануэл Фернандеш вроде бы ляпнул что-то обидное в адрес опорника уральцев Артема Фидлера, тот в ответ распустил руки. И понеслось! В массовой стычке далеко не с лучшей стороны показал себя форвард «Локо» Ари (ныне – игрок «Краснодара»). Обрусевший бразилец, прячась за ролью миротворца, исподтишка разжигал конфликт, нападая на соперников со спины. Так что красную карточку он получил более чем заслуженно. Вместе с Ари досрочно покинул поле его партнер по «Локо» Джефферсон Фарфан, а в составе «Урала» были удалены Фидлер и Эдгар Манучарян.