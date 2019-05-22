Шестой Кубок России Семина и восьмой – «Локомотива»! В финале побежден «Урал» - Советский спорт
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22 мая 2019 20:30ФутболЗибрак Артем

Шестой Кубок России Семина и восьмой – «Локомотива»! В финале побежден «Урал»

Главный ветеран российского тренерского цеха одержал очередную победу в Кубке России. Единственный мяч с подачи Фернандеша забил Баринов.

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«Космический» финал

Спустя всего три дня после очной встречи «Урал» и «Локомотив» в рамках РПЛ команды вновь встретились в финале Кубка России. Между прочим, второй раз за три года. В 2017 году железнодорожники выиграли со счетом 2:0, и теперь команда Дмитрия Парфенова, выигравшего трофей год назад с «Тосно», получила возможность взять реванш.

По сравнению с матчем чемпионата России Юрий Семин сделал всего две кадровые перестановки, но серьезно перестроил модель игры своей команды. Из-за перебора карточек пропускал матч Соломон Кверквелия, а Лопеш Эдер оказался на скамейке запасных. Вместо них появились выздоровевший Дмитрий Баринов и редко появляющийся в основе Мануэл Фернандеш. Первый расположился в центральной зоне, а Гжегож Крыховяк опустился в центр обороны. Португалец же появился на левом фланге. В результате этих изменений «Локо» перешел со схемы 4-4-2 на 4-1-4-1.

Дмитрий Парфенов также сделал выводы из прошлой встречи. На протяжении всего сезона наибольшие проблемы у екатеринбуржцев в центре обороны, поэтому в решающем матче при «живых» Денисе Полякове, Вараздате Арояне, Сергее Брызгалове Доминике Динге (все они остались в запасе) пару Стефану Страндбергу составил номинальный опорник Роман Емельянов.

А главными потерями «шмелей» стали главные креативщики команды – травмированный Николай Димитров и удаленный в полуфинале Эрик Бикфалви. Уральцы пытались опротестовать его дисквалификацию, но не добились успеха. В результате Парфенову пришлось отправить в бой сразу троих форвардов: Андрея Панюкова, Владимира Ильина и Павла Погребняка. Двое последних оказались на переднем рубеже, а Ильин расположился на правом фланге.

Перед началом игры полицией были задержаны 50 болельщиков москвичей, отдыхавшие в пабе. На стадион они все-таки попали, однако пронести фанатам разрешили только три баннера на выбор, а использовать их разрешили только до начала встречи. А старт матчу перед свистком Сергея Лапочкина прямо с Международной космической станции дал герой России космонавт Олег Кононенко.

Семин угадал с заменами в стартовом составе

Семин, несмотря на эмоциональность и бойцовский характер, известен как стратег и прагматик. Неспроста же ему удавалось выигрывать Кубок России в качестве тренера чаще, чем кому бы то ни было – аж пять раз.

Его подопечные начали матч неторопливо, но основательно – создали хороший голевой момент для Рифата Жемалетдинова (полузащитник проиграл дуэль Ярославу Годзюру) и довольно быстро поразили сетку ворот соперника. Однако Лапочкин вместо гола зафиксировал у Федора Смолова положение вне игры. Как показал VAR, абсолютно справедливо. Президент «Урала» Григорий Иванов может быть доволен.

Это событие никак не повлияло на железнодорожников. Спустя несколько минут они все же открыли счет. Отличились оба свежих футболиста. Фернандеш с углового здорово подал на ближнюю штангу, а Баринов мастерски подрезал мяч в ворота. Следом москвичи провели роскошную контратаку, начавшуюся с отбора Брайана Идову. Завершал ее Смолов, которого один на один с вратарем вывел Алексей Миранчук, но форвард с близкого расстояния не попал в створ. Игра в подыгрыше у него получалась значительно лучше.

Под занавес тайма железнодорожники ослабили хватку и позволили уральцам перевести игру в середину поля. Однако единственным напряженным моментом у ворот Маринато Гилерме, да и то с натяжкой, стал розыгрыш углового, в результате которого нанести результативный удар с линии вратарской Ильину помешал Идову. Иванов схватился за голову и закричал: «Вова!», но шанс уже был упущен.

Как справедливо заметил в перерыве Погребняк, первые 45 минут уральцы провели безвольно, и с такой игрой выиграть финал Кубка России шансов не имели. Ему в подтверждение и статистика ударов по воротам: 10-1 в пользу «Локо».

«Урал» старался, но ему не хватило Бикфалви

Парфенов наверняка высказал футболистам в раздевалке свое недовольство, и на второй тайм «шмели» вышли куда более нацеленными на ворота Гилерме. Особенно активен был Эль Кабир, в течение 10 минут сделавший две опасных подачи (Ильин пробил во вратаря, а Погребняк – выше створа) и дважды нанесший удары самостоятельно. Игра у железнодорожников неожиданно расстроилась, они с трудом переходили центральную линию и прижались к своей штрафной.

К счастью для красно-зеленых, соперникам не хватало конструктива. За исключением забросов в штрафную, ничего грозного они придумать не могли. Парфенов, понимая это, вместо Панюкова бросил в бой Марко Араторе, которому не хватило считанных сантиметров, чтобы спустя пару-тройку минут красивым ударом слета замкнуть подачу Михаила Меркулова.

«Локо» растерялся, и вот уже Гилерме не торопился разыгрывать мяч от ворот. Семин ко всем неприятностям еще и потерял Антона Миранчука, получившего повреждение в борьбе с Артемом Фидлером, и вынужден был заменить его на Дмитрия Тарасова. Выход Дмитрия к тому моменту планировался, но кто, по задумке Семина, должен был покинуть поле – большой вопрос. Тарасов выход на поле ознаменовал роскошной проникающей передачей на Жемалетдинова, но тот в упор не смог пробить Годзюра.

Появление второго опорника в пару к великолепно отыгравшему Баринову укрепило позиции железнодорожников в центре поля. Уральцам стало тяжелее преодолевать середину поля, и направление их атак окончательно сместилось на фланги, сделав попытки добраться до штрафной более предсказуемыми для защитников. Время стремительно таяло, и подопечные Парфенова начали нервничать и торопиться.

В результате железнодорожники уверенно провели концовку встречи и завоевали восьмой Кубок России в своей истории (а ведь были еще два Кубка СССР). Юрий Семин в очередной раз доказал, что он гуру в турнирах на выбывание, лишив Парфенова возможности выиграть кубок страны второй год подряд с двумя разными клубами, чей даже выход в финал заранее не прогнозировался ни экспертами, ни журналистами.

«Локомотив» – «Урал» – 1:0 (1:0)

Гол: Баринов, 27

«Локомотив»: Гилерме, Идову, Крыховяк, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Тарасов, 67), Фернандеш, Смолов (Кварацхелия, 90+4)

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Емельянов, Меркулов, Ильин, Фидлер (Бавин, 84), Бумаль, Эль Кабир, Панюков (Араторе, 56), Погребняк

Предупреждения: Баринов, 40. Погребняк, 59. Меркулов, 82. Емельянов, 87. Гилерме, 90+2

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург)

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