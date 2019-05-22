Евгений Ловчев: Палыч отстоял имя тренеров старшего поколения. Спасибо ему! Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги финала Кубка России, назвал Баринова лучшим футболистом матча и предостерег предсказывать тульскому «Арсеналу» судьбу «Уфы».

Футболисты нас приучили: если они сражаются, это уже хорошо

Финал Кубка России получился боевым, хотя и не высоким по качеству. Этот матч я смотрел с другом, который работает ректором одного нефтяного института. Он не спортивный человек, но даже он видел, что большинство футболистов на поле играли стоя. В Англии и Испании играют в совершенно другой футбол, в котором задействованы абсолютно все. Никто индивидуально не запомнился какими-то проходами. Все носятся, бегают и борются, а мяч теряют часто. Наши футболисты уже приучили зрителя, что если идет борьба, все сражаются, и никто не сдается, это уже хорошо.

Многие говорили, что матч между «Уралом» и «Локомотивом» в чемпионате, завершившийся вничью 2:2, дарит надежду на то, что и в финале будет забито много мячей. Но я хорошо знаю Юрия Семина, поэтому понимал, что в первую очередь в этой игре будет битва. Он уже сейчас думает только о том, как выиграть следующую игру в чемпионате. И в этом весь он.

Так что я не сомневался, что к этому матчу он подготовит команду максимально качественно, а о том, что «Локомотив» сильнее по составу, мы знали и ранее. Вопросы могли быть только по обороне, но они не дали создать «Уралу» почти ничего, а сами создали несколько опасных моментов.

Баринов вытурил из состава Денисова и стал в финале лучшим

Знал, что Семин в финале Кубка выпустит Мануэла Фернандеша, который в последних матчах почти не играл, и у португальца будет запредельный настрой. Потому Семин психолог и отлично разбирается в футболе и игроках. У него команда бойцов, в которой практически нет врагов, способных убрать ногу.

Хорошо знаком с Семиным и обязательно напишу ему смс с поздравлениями, но все равно хочу поздравить его через «Советский спорт». Сейчас в России очень много молодых тренеров, и все они ершистые – не особенно хотят к кому-то прислушиваться. А Семин, как тренер опытный, очередной победой доказал, что никто не отменит значения знания предмета и наличия характера. Один Палыч ответил за всех тренеров старшего поколения. Спасибо ему за это! Знаю этого человека, и уверен, что он на достигнутом точно не остановится.

Думаю, лучшим футболистом матча стоит признать Дмитрия Баринова. Он забил единственный мяч, много боролся и хорошо действовал в обороне. Это здорово. Он молодой парень, свой воспитанник, сумевший вытурить из состава Игоря Денисова, которого мы долгие годы считали лучшим опорником России. Баринов совершенно не тушуется и уже выглядит на уровне самых мастеровитых игроков. Он – будущее «Локомотива».

У «Урала» не было шансов

«Урал» потерял Эрика Бикфалви, пропускавшего финал из-за дисквалификации, поэтому было понятно, что недонастроя у его партнеров не будет, и игра будет от ножа. А в этом случае на первый план выходит мастерство, которое, как я сказал, у железнодорожников значительно выше.

Считаю, что у футболистов Дмитрия Парфенова не было шансов обыграть этот «Локомотив». Тем, что они дали бой сопернику на своем поле четырьмя днями ранее, они его только раззадорили, и Семину не пришлось настраивать своих игроков на этот матч.

«Спартаку» было бы лучше начать в Лиге Европы с квалификации

Благодаря победе «Локомотива» в групповой этап Лиги Европы выйдут «Спартак» или ЦСКА. Для России с точки зрения набора очков в рейтинге УЕФА это, при всем уважении к «Уралу», лучше.

Хотя не факт, что это лучше для «Спартака». Ему, возможно, было бы лучше начинать с отборочных раундов. Команды там послабее, и это позволило бы красно-белым наиграть состав и лучше втянуться в следующий сезон. Тем не менее, если «Спартак» удержит четвертую строчку, это позволит Олегу Кононову уйти в отпуск с хорошим настроением. Все-таки бы он ни говорил, играет его команда пока очень плохо.

Может, теперь в Туле и стадион построят

Победа «Локо» выводит в Лигу Европы «Арсенал», который в межсезонье будет собирать новую команду на место арендованных футболистов и тех, у кого заканчивается контракт. То же относится и к «Уралу», поэтому неизвестно, кто был бы предпочтительнее в еврокубках – возможно, обе команды будут уже летом состоять из других игроков.

И все же я рад, что именно Тула оказался в Лиге Европе. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и руководитель команды Гурам Аджоев сделали очень много для развития «Арсенала», и выход в еврокубки даст команде дополнительный толчок. Возможно, даже стадион новый построят. Для региона это очень большой успех и поспособствует развитию футбола в Туле.

Не стал бы сравнивать «Арсенал» и прошлогоднюю «Уфу», которая тоже стартовала в квалификации Лиги Европы и в результате завалила сезон. Тут нет закономерности. В Башкирии команду доверили молодому парню Сергею Томарову, о котором мы сейчас почти не слышим. А если бы остался Сергей Семак, может, такого и не произошло бы. Вот «Краснодар» когда-то не был таким великим и тоже проходил через это сито, но чемпионат начинал хорошо.