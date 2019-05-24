А не замахнуться ли нам на Насри? 10 свободных агентов для клубов РПЛ До конца российского сезона остаются считанные дни, а значит, близится трансферное межсезонье.

Первые переходы уже оформил «Краснодар» (покупки Кайо из «Санта-Клары» и Юнеса Намли из «Зволле»). Мы же предлагаем клубам РПЛ рассмотреть интересные варианты бесплатного усиления состава.

«Краснодар», добыв первую в своей истории путевку в Лигу чемпионов, первым вступил в «гонку вооружений». О Кайо и Намли известно не так много. И наверняка «быки», которые летом расстанутся с Маурисио Перейрой и Шарлем Каборе, этими трансферами не ограничатся. Другие же клубы премьер-лиги пока лишь приглядываются к потенциальным новобранцам.

А поскольку российский футбол переживает финансовый кризис, наиболее предпочтительными вариантами усиления станут свободные агенты. Мы проанализировали рынок и выбрали самых интересных кандидатов на переезд в РПЛ-2019/20 из числа тех, у кого сейчас нет контракта или он вот-вот закончится.

Альберто МОРЕНО

26 лет

Испания

Левый защитник

Приоритет: «Зенит»

С повышением амбиций «Ливерпуля» опытный испанец стал все реже попадать в основу, а в нынешнем сезоне окончательно проиграл конкуренцию Эндрю Робертсону и начал развлекать себя всевозможными пари (например, в мае Морено проиграл Мохамеду Салаху спор о том, что египтянин на тренировке не собьет конус с сетки).

В поисках игровой практики он точно покинет «Ливерпуль». Пока стоящие варианты продолжения карьеры Морено не озвучивались, так почему бы клубам РПЛ не подсуетиться? Лигочемпионский опыт испанского защитника мог бы пригодиться «Зениту», который второе трансферное окно подряд будет искать возможности усиления левого фланга. Да и где еще в России, кроме Санкт-Петербурга, удовлетворят финансовые запросы звезды, избалованной высокими контрактами АПЛ?

РАМИРЕС

32 года

Бразилия

Центральный полузащитник

Приоритет: «Спартак», «Локомотив»

Бывший легионер «Челси» и некогда один из самых талантливых центральных полузащитников мира три года провел в Китае, а 17 мая стал свободным агентом. Даже в 32-летнем возрасте экс-игрок сборной Бразилии (51 матч) не растерял навыков и пригодился бы большинству клубов РПЛ. А представляете, какой это будет пиар!

Рамирес способен сыграть как опорного полузащитника, так и атакующего, а «Спартак» как раз ищет исполнителей в эти зоны. Бразилец наверняка быстро нашел бы общий язык со своим соотечественником Фернандо. И его игровой интеллект и богатый опыт – весьма кстати с учетом вероятного расставания красно-белых с Денисом Глушаковым, Андреем Ещенко и Дмитрием Комбаровым.

То же самое относится и к «Локо», который почти наверняка избавится летом от Игоря Денисова, разгрузив зарплатную ведомость. К тому же Юрий Семин – гуру в вопросе возвращения былых кондиций ветеранами. Джефферсон Фарфан и Франциско Лима не дадут соврать.

Лерой ФЕР

29 лет

Голландия

Центральный полузащитник

Приоритет: «Спартак», «Локомотив»

Еще один квалифицированный игрок центра поля. Завершающийся сезон голландец провел в «Суонси» в ранге капитана, но в конце января получил тяжелую травму и с тех пор вышел на поле лишь на 6 минут. Фер хорош в верховой борьбе и умело действует в отборе, а также может здорово пробить со штрафного. Все те же «Спартак» и «Локомотив» наверняка не отказались бы от такого ценного актива. Для этого придется выиграть конкуренцию у «Фенербахче».

Виктор РУИС

30 лет

Испания

Центральный защитник

Приоритет: «Зенит», «Спартак»

Лучший в обороне «Вильярреала» по выносам мяча в среднем за матч (1,7) не стал продлевать контракт и готов к новым вызовам. Путевка в еврокубки и приличная зарплата могли бы завлечь испанца в какой-нибудь российский клуб. В «Зените» он спокойно навяжет конкуренцию Браниславу Ивановичу, а в «Спартаке» заменит Сальваторе Боккетти, чтобы составить надежную связку с Георгием Джикией.

Да и заработать на Руисе еще вполне возможно. Год назад этот защитник оценивался в 12 миллионов евро, а сейчас подешевел до 8 млн лишь потому, что истекает его контракт. Таким образом, «засветив» испанца в еврокубках, через сезон-другой его можно продать и даже остаться в плюсе.

Маркель СУСАЕТА

31 год

Испания

Правый атакующий полузащитник

Приоритет: «Спартак», «Зенит»

Капитан «Атлетика» провел очень слабый сезон (лишь один гол и две передачи в примере), однако в довольно медленном чемпионате России мог бы вернуться на былой уровень. Уже официально объявлено, что Сусаета покинет баскский клуб, в системе которого провел всю сознательную жизнь (22 года).

Полузащитник способен здорово подать в штрафную и разыграть стандарт. Эти качества пригодились бы «Спартаку» и «Зениту»: Зе Луиш и Артем Дзюба классно играют головой. У красно-белых после отъезда Александра Самедова на правом фланге полузащиты вообще некому исполнять навесы. Да и Сергей Семак наверняка был бы рад получить достойного конкурента для Эмилиано Ригони после ожидаемого ухода Роберта Мака.

Энок КВАТЕНГ

22 года

Франция

Правый защитник

Приоритет: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар»

Перспективный француз провел отличный сезон за «Нант». Бывший защитник молодежки «трехцветных» хорош на перехватах, но также здорово играет в отборе и в воздухе. Может закрыть бровку, а потому отлично вписался бы в состав ЦСКА, где предпочитают именно такой набор качеств (молод, не избалован деньгами, амбициозен). После ожидаемой продажи Марио Фернандеса закрыл бы проблемную позицию на правом фланге армейцев.

Наверняка Кватенг пригодится и другим топ-клубам РПЛ – «Зениту» (как конкурент Смольникову), «Спартаку» (конкурент Рассказову), «Локомотиву» (на позицию Владислава Игнатьева) и «Краснодару» (вместо Сергея Петрова). Выиграть летом борьбу за француза на рынке реально. Пока предметный интерес к нему проявляет «Бордо», оставшийся по итогам нынешнего сезона без еврокубков.

Самир НАСРИ

31 год

Франция

Атакующий полузащитник

Приоритет: «Спартак», «Краснодар»

Еще недавно невозможно было представить приезд в Россию такой звезды, но год назад француз идиотским образом сломал карьеру, получив дисквалификацию за переливание крови в одной из американских клиник.

Нынешней зимой Насри вернулся в футбол и в первом же матче за «Вест Хэм» (против «Арсенала») сделал победную голевую передачу. На пик формы он, правда, так и не вышел. Однако мастерство бывшего полузащитника сборной Франции по-прежнему при нем.

Наибольшую нужду в таком плеймейкере испытывают «Спартак» и «Краснодар». Красно-белые могут предложить Насри солидную зарплату, а «быки» – возможность сыграть в Лиге чемпионов.

Джованни ДОС САНТОС

30 лет

Мексика

Второй форвард

Приоритет: «Зенит», «Спартак», ЦСКА

Воспитанник «Барселоны» (за разные клубы сыграл в примере 129 матчей, забил 26 голов и отдал 27 передач) не нуждается в представлениях. Мексиканцу не удалось раскрыться ни в Каталонии, ни затем в «Тоттенхэме», и, побродив по клубам («Ипсвич», «Галатасарай», «Расинг», «Мальорка», «Вильярреал»), он нашел себя в МЛС, где вместе со Златаном Ибрагимовичем отжигал в «Лос-Анджелес Гэлакси».

1 марта контракт Дос Сантоса с калифорнийцами истек, и теперь он может со спокойной душой рассматривать варианты в Европе. СМИ конкретные клубы не называют, поэтому сейчас есть шанс перехватить совсем еще не старого нападающего, приезжавшего в Россию прошлым летом на ЧМ-2018.

Джованни способен закрыть любую позицию в атаке, что полностью отвечает требованиям «Спартака». «Зениту» мексиканец знатно помог бы в Лиге чемпионов, как подносчик снарядов для Дзюбы и Сердара Азмуна. Нужен сейчас игрок такого плана и ЦСКА. Другое дело, потянут ли армейцы зарплату Джованни.

Невен СУБОТИЧ

30 лет

Сербия

Центральный защитник

Приоритет: «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив»

Бывший защитник дортмундской «Боруссии», в составе которой он стал двукратным чемпионом Германии, последние полтора года провел в «Сент-Этьене». Нынешний сезон Суботичу не удался, хотя серб выходил в основе и стал лучшим в команде по количеству выносов мяча (4,1 за матч).

Однозначно усилил бы оборону любого клуба РПЛ, тем более, что у каждого из грандов в центре защиты есть вакансия для легионера. В «Зените» Суботич навязал бы конкуренцию Ивановичу, а в «Краснодаре» и «Локомотиве» выиграл бы ее у Уроша Спайича и Соломона Кверквелии. Да и в «Спартаке» стал бы отличным напарником Джикии, соревнуясь за место в основе с Самюэлем Жиго.

Добавим, что сербы в принципе отлично адаптируются к чемпионату России и с легкостью соглашаются на переезд в РПЛ.

Синдзи ОКАДЗАКИ

33 года

Япония

Нападающий

Приоритет: ЦСКА

Японский нападающий недоволен игровым временем в «Лестере», который, скорее всего, летом покинет, чего не скрывает главный тренер «лис» Брендан Роджерс. Армейцы наверняка расстанутся с Абелем Эрнандесом – и Окадзаки стал бы отличной заменой уругвайцу. Тем более, что именно ЦСКА лучше всех в стране работает с игроками из Японии. Вспомните Кэйсукэ Хонду и Такуму Нисимуру.

КТО ЕЩЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЯ

Энди КЭРРОЛЛ (30 лет, нападающий)

Из-за обилия травм почти не играл в сезоне-2018/19 за «Вест Хэм» (12 матчей в АПЛ). Очень нуждается в перезагрузке своей карьеры. Почему бы не сделать это в России?

Донис АВДИЯЙ (22 года, левый полузащитник)

Талантливый и очень перспективный воспитанник «Шальке» не смог закрепиться в основе родного клуба и летом 2018 года уехал в Голландию. В «Виллеме» был далеко не худшим (14 матчей, 4 гола, 4 передачи). Косовар легко адаптировался бы в РПЛ.

Жарко ТОМАШЕВИЧ (29 лет, центральный защитник)

Защитник сборной Черногории и капитан «Остенде» в прошедшем сезоне с апреля находится без клуба.

Бакари САКО (31 год, левый полузащитник)

Атакующий хавбек с опытом игры за «Сент-Этьен», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич» в январе вернулся в Лондон, но провел на поле всего 25 минут и уже находится в поисках нового работодателя.

Лео МОРАИС (27 лет, правый защитник)

Играл во «Флуминенсе» вместе с зимним новичком «Спартака» Айртоном, но на противоположном фланге обороны. Провел 2018 год довольно качественно, но не продлил контракт и с января находится без клуба.

Мохамед ДИАМЕ (31 год, центральный полузащитник)

Провел в «Ньюкасле» довольно приличный прошлый сезон, но провалил нынешний (даже на фоне одноклубников) и не дождался предложения о продлении контракта.

Георгий ЧАНТУРИЯ (26 лет, правый полузащитник)

Получал достаточную практику в «Урале» в прошлом сезоне, а первую половину нынешнего почти полностью пропустил из-за травмы и зимой уехал. До сих пор не может найти новое место работы.

Марко ПЕТКОВИЧ (26 лет, правый защитник)

Вице-капитан «Црвены Звезды» приехал в «Спартак» прошлым летом, чтобы стать игроком основы, но не потянул новый уровень, попал под град критики и зимой был отправлен восвояси. С тех пор находится в статусе свободного агента.