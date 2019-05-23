За бортом сборной: Беленов, Стоцкий, Сутормин… Черчесов огласил итоговый список - Советский спорт
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23 мая 2019 15:39ФутболЗибрак Артем

За бортом сборной: Беленов, Стоцкий, Сутормин… Черчесов огласил итоговый список

Оглашен окончательный список футболистов, вызванных на июньские матчи сборной России против «Чертаново», Сан-Марино и Кипра. В нем аж 30 человек.

Под конец футбольного сезона главный тренер сборной России Станислав Черчесов расщедрился на подарки. Сначала огласил предварительный список кандидатов на домашние матчи против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня) аж из 37 кандидатов, а итоговый сократил всего на семь позиций, хотя ожидалось, что он оставит за бортом 10-12 человек.

На сайте РФС курсивом отмечено, что в списке игроков еще возможны изменения, но, думается, речь идет о возможном получении кем-то травмы или затянувшемся сезоне, как у Александра Головина, которому теоретически (хотя и маловероятно) могут предстоять еще стыковые матчи за право остаться во французской лиге 1.

Наличие почти трех составов – четыре вратаря и 26 полевых игроков – объясняется тем, что сборной предстоит сыграть, по сути, не два матча, а три. Еще одну встречу в формате двусторонки на базе в Новогорске она проведет 3 июня против «Чертаново». Видимо, в максимально экспериментальном составе. Но даже там не будет семерых футболистов, от которых Черчесов, по здравому размышлению, отказался. Так кто же эти семеро неудачников?

12 лишних в списке Черчесова: Беленов, Нойштедтер, Ахметов и Смолов… Кто еще?

ВРАТАРИ

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Отсев Черчесова: Александр Беленов («Уфа») и Сослан Джанаев («Медзь» Польша)

Новичок: Сергей Песьяков («Ростов»)

Тут все логично и читалось заранее. Беленов наверняка вошел бы в квартет избранных, но его «Уфе», которой не удалось выбраться из зоны переходных матчей, предстоят теперь еще два матча по окончании «регулярного чемпионата» – 30 мая и 2 июня.

Для Джанаева сезон завершен, но, как бы ни хвалил его Черчесов, с ужасным результатом. Он пропустил 13 мячей в семи турах (почти по два за матч), а его «Медзь» распрощалась с элитным дивизионном. Да и в целом, что ни говори об уровне российской сборной, брать в ее состав вратаря аутсайдера чемпионата Польши – действительно перебор.

Зато получил шанс Песьяков из «Ростова», пропустившего меньше всех в РПЛ (22 мяча в 29 турах). Вряд ли Сергей, имеющий опыт выступлений за юношескую (до 19 лет), молодежную (до 21 года) и вторую сборные России, сыграет в официальных матчах, зато лично познакомится с тренером национальный команды и получит возможность закрепиться в статусе третьего вратаря. Вряд ли по классу он уступает Антону Шунину или Беленову.

Наш прогноз отсева: Беленов и Джанаев

ЗАЩИТНИКИ

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Отсев Черчесова: Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), Михаил Меркулов («Урал»)

Новичок: Евгений Чернов («Ростов»)

Линия обороны, как и следовало ожидать, претерпела наибольшие изменения, но все же меньшие, чем мы предполагали. Связано это в первую очередь с тем, что Черчесов решился оставить в списке целый десяток кандидатов, хотя против Сан-Марино и Кипра физически выйдут не более восьми, даже в случае полной смены всех защитников. Если, конечно, не перейдет с 4-5-1/4-3-3 на 3-5-2/3-4-3. В любом случае игроков в оборонительную линию он набрал с избытком.

55-летний специалист предсказуемо отказался от троих крайних защитников из восьми, тем более, что место в старте Марио Фернандеса на правом краю неоспоримо. Мы предполагали, что ввиду домашних матчей против аутсайдеров группы наставник откажется от крайних защитников с наименьшим атакующим функционалом – в первую очередь Владислава Игнатьева и Михаила Меркулова. А Караваев и Евгений Чернов проиграют конкуренцию Сергею Петрову и универсалу Дмитрию Стоцкому, который может сыграть на обоих флангах.

Черчесов же предпочел Стоцкому Игнатьева и Чернова. Таким образом, он оставил двоих кандидатов на левый фланг: Чернова и Федора Кудряшова. А чтобы не было недостатка в центральных защитниках, вызвал еще и Романа Нойштедтера. Это решение удивительно еще и потому, что в «Фенербахче» россиянин почти не играет, а значит, почти наверняка пребывает в плохих кондициях. С начала февраля он вышел только в одном матче чемпионата Турции, и это при том, что «желтые канарейки» проводят чудовищный по своим меркам сезон, за тур до конца плетутся на восьмом месте и уже потеряли шансы выйти в еврокубки.

Наш прогноз отсева: Нойштедтер, Игнатьев, Караваев, Чернов, Меркулов

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

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Отсев Черчесова: Антон Швец («Ахмат»), Алексей Сутормин («Оренбург»)

Новички: Иван Обляков (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба «Арсенал»)

В средней линии тоже особых сенсаций нет. Швец и Сутормин объективно уступают своим конкурентам по позициям, и если у оренбуржца в связи с дефицитом правых полузащитников были хотя бы какие-то шансы, то грозненцу в борьбе Александром Головиным, Юрием Газинским, Романом Зобниным, Магомедом Оздоевым и Ильзатом Ахметовым ловить нечего.

Мы предполагали, что даже армеец, чей лучший отрезок сезона пришелся на сентябрь – ноябрь, не попадет в итоговый список, но только потому, что в опорной зоне перебор исполнителей, и надо было от кого-то отказаться. Черчесов же решил иначе, чему мы очень рады.

То же касается и Мирзова. Помимо него на левом фланге могут сыграть Иван Обляков и универсальные братья Миранчуки (на двоих они в текущем сезоне провели здесь 10 матчей), поэтому острой необходимости в полузащитнике тульского «Арсенала» (а точнее, «Ростова», которому он принадлежит) сборная не испытывает.

Тем приятнее, что Черчесов решил познакомиться с Мирзовым и Бакаевым (еще один «канонир», выступающий в Туле на правах аренды – из «Спартака») лично. Если не случится форс-мажора, вряд ли мы увидим их в стартовом составе в официальных матчах, зато в перспективе эти быстроногие вингеры могли бы принести пользу национальной команде. Впрочем, многое будет зависеть от развития их карьеры в следующем сезоне. От того, вернутся ли они в свои команды и будут ли там играть.

Наш прогноз отсева: Ахметов, Швец, Мирзов, Сутормин

НАПАДАЮЩИЕ

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Отсев Черчесова: нет

Новичок: Николай Комличенко («Млада Болеслав» Чехия)

Все-таки Станислав Саламович футбольный мудрец и отличный психолог. На пресс-конференции 14 мая после оглашения расширенной заявки сборной он отметил, что всех четверых форвардов, наверное, вызывать смысла не имеет, поскольку в большинстве матчей национальная команда играет в одного нападающего.

И тем самым подтолкнул Федора Смолова провести прошедшую неделю максимально мобилизованно. Хотя ему в двух матчах с «Уралом» не удалось отметиться результативными действиями, форвард «Локомотива» эти игры провел очень качественно и эмоционально – активно участвовал в командных комбинациях, был подвижен, хорош в подыгрыше и опасен на острие. Жаль только, что в завершающей стадии слишком нервничал и много мазал.

А по Федору Чалову и тем более Артему Дзюбе вопросов вообще и не стояло. Как, по сути, и по лучшему бомбардиру чемпионата Чехии Комличенко, желания «пощупать» которого Черчесов на той же пресс-конференции и не скрывал.

Наличие сразу четверых нападающих дает надежду, что хотя бы против Сан-Марино впервые за долгое время появятся сразу двое из них.

Наш прогноз по отсеву: Смолов

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ИЮНЬСКИЕ МАТЧИ

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов»), Антон Шунин («Динамо»)

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»)

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - «Арсенал»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев («Зенит»)

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА)

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