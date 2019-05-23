Александр Дюков: Бюджет РФС в этом году будет больше, чем в прошлом - Советский спорт
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23 мая 2019 15:44ФутболГригорьевская Юлия

Александр Дюков: Бюджет РФС в этом году будет больше, чем в прошлом

Президент РФС Александр Дюков после подвел итоги исполкома, который сегодня прошел в Доме футбола.

- Расскажете об итогах исполкома.
- Повестку мы разделили на блоки. На этом заседании здесь было четыре вопроса. Первый – работа со сборными. Лексаков сделали доклад об успехах и неудачах, которые есть. Нам есть, что улучшить. Была обсуждена концепция работы со сборными. Подходы будут изменены, и это позволит повысить эффективность функционирования сборных команд. Планируется изменить структуру сборных и методическую работу. Будет создано подразделение, которое будет отвечать за анализ и методическую работу, за селекцию и так далее. Второй вопрос - сотрудничество с международными регуляторами. Одно из важных для нас направлений в рамках дальнейшей работы, создание видеоконтента, который бы дополнял методические материалы. Третий вопрос – региональная работа. Мы говорили о том, как будет строиться работа в этом году. Мы пообещали региональным федерациям удвоение финансовой помощи от РФС. Четвертый вопрос - о лимите на легионеров. Было принято решение, что в течение ближайших двух недель мы должны закончить консультацию и окончательно принять лимит на сезоны 2020 - 2021.

Для меня важно, чтобы было единодушие и консенсус, чтобы 90-95 процентов клубов высказались за данное решение. Сейчас обсуждается два варианта: когда все остается как есть, 6+5, и второй вариант, за который проголосовал исполком в 2017 году, 8+17. к этому варианту склоняется большинство клубов. Лично я противник лимитов, но я не сторонник революций, и мы останемся в ближайшие годы в рамках лимита. Мне больше нравится вариант 8+17. Здесь плюсов я считаю, больше. Это более ответственное отношение клубов при подписании контрактов с легионерами. Часто подписывают легионеров, к которым есть вопросы, и мы задумываемся, что этот игрок делает в нашем чемпионате? Я обсуждал этот вопрос с рядом тренеров, все они поддерживают вариант 8+17. Им так проще работать и принимать решения, потому что не надо держать в голове паспорт игрока. Лимит, который мы имеем, не так широко распространен. Во многих странах принцип установления лимита соответствует заявке.

Я считаю, что вариант 8+17 позволит сократить расходы клубов. Для меня важно, что мы намерены серьезно заниматься развитием детско-юношеского футбола, и чтобы российские игроки имели возможность получать практику. Есть позиция, на которой играет сильный легионе и клуб, держит в голове, что с этим игроком что-то может произойти, или ему нужно дать время на отдых. На этот случай есть другой легионер, уровнем ниже. Таких легионеров на одну позицию может быть до трех человек. Если с легионером что-то происходит – шансы молодого игрока выйти на поле стремится к нулю. В Европе клубы смело доверяют молодым игрокам и ставят их в состав. Шанс им дается.

Также на исполкоме мы обсудили блок о подготовке к Конференции РФС. Не будет революционных изменений. Обсуждался вопрос с бюджетом. Было проведена работа со спонсорами, с которыми был заключен ряд соглашений. Бюджет РФС в этом году будет больше, чем в прошлом.

- Вы сказали, что являетесь сторонником отмены лимит на легионеров. Видите такую перспективу этого и сколько лет надо, чтобы отказаться от лимита?
- Все будет зависеть, как быстро мы сможем составить эффективную систему подготовки молодежи. Нужно несколько лет, чтобы это понять. Мы начали реформы, принимаем важные решения. Как быстро получим эффект пока неизвестно - нужно время. Следующим шагом могло бы быть ослабление требований по легионерам в заявке.

- Обычно то, что хочет президент, принимают и остальные. Вы хотите сказать, что есть мощная дискуссия по этому вопросу?
- Я могу принять волевое решение, но для меня важно, чтобы было единодушие, чтобы в результате дискуссии мы нашил общее решение. Понятно, что полный консенсус невозможнее, но мы должны к этому стремиться. Динамика в этом есть. Позиции начали сближаться.

- Возможен ли какой-то третий вариант?
- Все может быть, если кого-то посетит прекрасная идея. Но, скорее всего, будет какой-то из этих двух вариантов.

- С кем у вас будут консультации по лимиту?
- С тренерами, руководством клубов, комитетами профессионального футбола, моими коллегами по РФС.

- С представителями других чемпионатов не общаетесь?
- Они для себя решение приняли. По тому формату, в котором они играют, можно понять, какой они выбрали для себя вариант. Кто-то даже говорил, будто завидует, что в России такой формат, но мне с такими представителями футбола не удалось переговорить.

- Что будете обсуждать на сегодняшней встрече с Инфантино, на которую едите прямо сейчас?
- Это обычная рабочая встреча. Если будет что-то интересное – я расскажу.

- Как считаете, допустимо ли совмещение тренера сборной с работой в клубе?
- Теоретически да, но на данный момент не знаю. Может, через какое-то время я увижу в этом плюсы.

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