Грабли «Спартака» и миллионы «Краснодара». Интриги 30-го тура - Советский спорт
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26 мая 2019 08:00ФутболБезъязычный Алексей

Грабли «Спартака» и миллионы «Краснодара». Интриги 30-го тура

«Советский спорт» рассказывает, чем интересен заключительный тур РПЛ.

НАСТУПИТ ЛИ КОНОНОВ НА ГРАБЛИ КАРРЕРЫ?

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После победы «Локомотива» в финале Кубка России четвертое место в премьер-лиге стало пропуском не в третий квалификационный раунд Лиги Европы-2019/20, а сразу в групповой этап этого турнира. Сейчас четвертым в РПЛ идет «Спартак». Чтобы не пропустить вперед себя ЦСКА, красно-белым необходимо победить в гостях «Оренбург». Осечка на южном Урале почти наверняка отбросит команду Олега Кононова на пятую строчку, так как армейцы, отстающие на очко, принимают дома «Крылья Советов».

Интригу матчу «Оренбург» – «Спартак» добавляет присутствие в руководстве хозяев Марко Трабукки, который при Массимо Каррере заправлял трансферами красно-белых, но осенью был изгнан из клуба следом за итальянцем. Сейчас известный агент консультирует селекционный отдел «Оренбурга». И наверняка будет рад насолить «Спартаку», который год назад, примерно в такой же ситуации, умудрился проиграть в заключительном туре немотивированному «Динамо», оставшись без прямой путевки в Лигу чемпионов.

Вот и посмотрим, учтет ли Кононов ошибки Карреры, чтобы не наступить на старые спартаковские грабли.

КТО ИСПОЛНИТ НОВЫЙ ГИМН «ДИНАМО»?

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Матч «Динамо» – «Арсенал», который, как и все игры 30-го тура, начнется в воскресенье в 14.00 по московскому времени, будет сопровождаться красочной церемонией открытия стадиона в Петровском парке. Напомним, динамовская арена почти десять лет была закрыта на реконструкцию. Планировалось, что футбол вернется сюда еще в марте, но тогда комиссия РПЛ забраковала газон. Работы по замене покрытия успели завершить к самому финишу чемпионата – и бело-голубые наверняка постараются справить новоселье на победной ноте. Тем более что у «Арсенала» особой мотивации нет. Благодаря кубковому триумфу «Локо» туляки досрочно попали в Лигу Европы.

Кстати, на матче должен прозвучать новый динамовский гимн. Скорее всего, его исполнят вживую, а вот кто – вопрос. Автором композиции стал преданный поклонник бело-голубых, известный джазовый музыкант Николай Арутюнов.

ПОВТОРИТ ЛИ ЧАЛОВ АНТИРЕКОРД ВАНДЕРСОНА?

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Учитывая, что Сергей Семак вроде бы разрешил Сердару Азмуну выйти в отпуск раньше времени, лучшим бомбардиром РПЛ-2018/19 почти наверняка станет Федор Чалов, который опережает Антона Миранчука и Виктора Классона на два забитых мяча. Интрига – в том, с каким результатом молодой армеец выиграет гонку. Если на его счету так и останется 13 голов, то будет повторен антирекорд сезона-2012/13, когда с аналогичным показателем звание лучшего бомбардира премьер-лиги поделили Вандерсон и Юра Мовсисян. Во всех остальных случаях главные голеадоры чемпионата России забивали больше.

«УКРАДЕТ» ЛИ «КРАСНОДАР» 15 МИЛЛИОНОВ У «ЛОКО»?

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Команда Мурада Мусаева неделю назад обеспечила первую в своей истории путевку в Лигу чемпионов. Но пока это только квалификация, а чтобы попасть напрямую в групповой этап ЛЧ-2019/20, надо обойти на финише «Локомотив». Сейчас у конкурентов поровну очков. Но железнодорожники имеют преимущество по личным встречам. Значит, «быкам» мало победить дома «Рубин», нужно еще, чтобы «Локо» не обыграл в Черкизове «Уфу». Ставки в краснодарско-железнодорожном споре очень высоки. Напомним, бонус УЕФА за участие в основной стадии главного еврокубка – не менее 15 млн евро.

ПЕРЕВАЛИМ ЛИ ЗА ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА?

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Этот сезон уже рекордный в истории РПЛ по средней зрительской аудитории. За тур до конца чемпионата она составляет 16 680 зрителей. Но в воскресенье есть шанс преодолеть круглую отметку совокупной посещаемости матчей премьер-лиги. До четырех миллионов остается 130 157 человек. Задача непростая. Главная надежда – на болельщиков «Зенита» и «Краснодара», которые должны массово проводить любимые команды в межсезонье. Если еще и «ВЭБ Арена», «РЖД Арена» и открывающаяся «ВТБ Арена» не подкачают, то 4-миллионный рубеж наверняка будет взят. Последний раз такое было в 2012 году. Но тот сезон из-за перехода на систему «осень-весна» был растянут на три круга (средняя посещаемость тогда едва превысила 12 тысяч).

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