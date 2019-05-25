Месси рекордный шестой раз выиграл «Золотую бутсу»

Напомним, что в зачете претендентов на Золотую бутсу число голов умножается на коэффициент, присвоенный тому или иному чемпионату в зависимости от места в рейтинге УЕФА, – 2,0, 1,5 или 1,0. Для испанской примеры и французской лиги 1 этот коэффициент равен двум. Значит, Месси набрал в этом сезоне 72 очка (36 голов умножить на два). А у Мбаппе перед матчем заключительного тура было 32 гола и, соответственно, 64 очка.

Чтобы догнать Месси, французу в игре с «Реймсом» надо было оформить покер, но он отличился только раз, сократив на 59-й минуте отставание парижан, которые в итоге уступили 1:3. Таким образом, Мбаппе набрал 66 очков и остался на втором месте в европейской гонке бомбардиров. Третьим стал ветеран «Сампдории» Фабио Квальярелла (26 голов в итальянской Серии А без учета воскресного матча с «Ювентусом»).

Месси первым в истории завоевал Золотую бутсу в трех сезонах подряд. Ранее он брал этот трофей в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах. У Криштиану Роналду четыре таких титула. Никому больше не удавалось выиграть Золотую бутсу более двух раз.

Многократные обладатели Золотой бутсы

6 – Лионель МЕССИ (2010, 2012, 2013, 2017 - 2019)

4 – Криштиану РОНАЛДУ (2008, 2011, 2014, 2015)

2 – ЭЙСЕБИО (1968, 1973)

2 – Герд МЮЛЛЕР (1970, 1972)

2 – Дуду ГЕОРГЕСКУ (1975, 1977)

2 – Фернанду ГОМЕШ (1983, 1985)

2 – Алли МАККОЙСТ (1992, 1993)

2 – Марио ЖАРДЕЛ (1999, 2002)

2 – Тьерри АНРИ (2004, 2005)

2 – Диего ФОРЛАН (2005, 2009)

2 – Луис СУАРЕС (2014, 2016)