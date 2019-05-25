Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 30-го тура РПЛ - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 мая 2019 08:35ФутболБезъязычный Алексей

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 30-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

В 30-м туре общедоступный «Матч» покажет перекличку всех восьми матчей, которые начнутся 26 мая одновременно - в 14.00 по московскому времени:

Отдельные трансляции будут идти по платным телеканалам:

«Матч Страна»
«Зенит» – «Енисей» (комментаторы – Черданцев, Богданов)

«Матч Футбол 3»
ЦСКА – «Крылья Советов» (комментаторы – Гутцайт, Кривохарченко)

«Матч Футбол 2»
«Краснодар» – «Рубин» (комментаторы – Нагучев, Моссаковский)

«Матч Игра»
«Динамо» – «Арсенал» (комментаторы – Генич, Арустамян)

«Матч Футбол 1»
«Локомотив» – «Уфа» (комментаторы – Журавель, Качанов)

«Матч Премьер»
«Оренбург» – «Спартак» (комментатор – Шмурнов)

«онлайн-платформа Матч Премьер»
«Анжи» – «Урал» (комментатор – Аксенов)
«Ахмат» – «Ростов» (комментаторы – Жичкин, Меламед)

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом. «Локомотив» и «Краснодар» оспаривают вторую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, «Спартак» и ЦСКА – путевку в групповой турнир Лиги Европы.

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