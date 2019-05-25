«Спартак» мог легко выходить в Лигу чемпионов. Но попал в неуправляемый занос - Советский спорт
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25 мая 2019 13:00ФутболЦыбанев Юрий

«Спартак» мог легко выходить в Лигу чемпионов. Но попал в неуправляемый занос

Юрий Цыбанев – об одной большой странности в выступлении красно-белой команды зимой-весной.

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В мае «Спартак», да, не сказать, что блещет. Но все-таки предстал несколько другим по сравнению с мартом – апрелем. Более-менее контролирует ход игры, легче работает с мячом, рачительно использует свои моменты. И как результат – три победы кряду, причем две из них в гостях.

Вообще все очень любопытно: если взглянуть на выступления красно-белых под началом Олега Кононова, то у них все было тип-топ в декабре (если взять чемпионат), январе (когда их игра сияла всеми гранями на турнире в Катаре), ну и в мае. И только в первой половине весны «Спартак» почему-то пережил мучительное сходство с медведем, вылезшим из зимней берлоги и, заспанным, покачивавшимся на ходу…

Тот искрометный «Спартак», январский, мы больше, пожалуй, и не увидели. Вот «Локомотив» у и дальше вполне соответствовал себе январскому – когда он, между прочим, выглядел послабее «Спартака». Матерый Юрий Палыч обошелся в тренировочном процессе без сомнительных экспериментов, надежно поддерживая команду в рабочем состоянии (содержание игры красно-зеленых –другой вопрос). Тогда как Олег Георгиевич после Катара принялся отчаянно искать усиления готовности.

Но получил он сильно и резко отяжелевшую команду – и почти ничего больше. Похожую – поддамся соблазну продлить метафорический ряд – на трактор, трудно идущий по вязкой и рыхлой весенней землице. Сбились даже первичные футбольные навыки (забились мышцы?). Простые мячи ускользали с ноги, голевые моменты превращались в задачу неразрешимой сложности в контексте даже пустых ворот на расстоянии пары метров. Лютый высокий прессинг, напоминавший канадский хоккейный форчекинг стародавних времен, выглядел абсолютно непродуктивным, не принося никаких результативных дивидендов.

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Потом команду стало понемногу отпускать – и она вновь вернулась к тому, что мы называем игрой в футбол в изначальном смысле слова. И возникло такое чувство, что штаб Кононова готовил «Спартак» не на концовку чемпионата – а на полный год, как это было при формуле «Весна – осень». Тогда-то не считалось тренерской оплошностью, если какое-время по весне команда имела такой вот тракторообразный или медведеподобный вид, мыкаясь под нагрузкой с далеко идущим стратегическим расчетом.

Но в реалиях нынешнего весеннего отрезка, да тем более вполне комфортного-удобоваримого календаря сие выглядело, скорее, как необоснованный перекос, неуправляемый занос. А ведь шуму-то было: Совет директоров «Спартака» работе в режиме МЧС, грянули отставки директората…Дежурные аналитики выносили красно-белой игровой обойме вердикт некомпетентности на уровне конкуренции хотя бы за «бронзу»…

Смотришь задним числом на расклады и видишь: «Спартак» легко мог оказаться впереди и «Локомотива» – если ориентироваться на состояние красно-белой и красно-зеленой команд в том же январе, и «Краснодара», по объективным причинам угодившего посередине весенней дистанции в яму.

Но получил то, что получил.

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