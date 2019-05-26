Армейская традиция. «Спартак» вновь пропустил ЦСКА в группу еврокубка (видео) - Советский спорт
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26 мая 2019 16:11ФутболЗибрак Артем

Армейская традиция. «Спартак» вновь пропустил ЦСКА в группу еврокубка (видео)

Второй год подряд «Спартак» проиграл в заключительном туре РПЛ и пропустил вперед ЦСКА. Теперь армейцы стартуют в Лиге Европы с группового этапа, а спартаковцы начнут в квалификации.

КОНОНОВ В СИТУАЦИИ КАРРЕРЫ

К заключительному туру чемпионата России уже были получены ответы на главные вопросы, в том числе об участниках еврокубков. Оставалось только определить, кто в каком раунде возьмет старт. «Спартак» и ЦСКА заочно боролись за попадание сразу в групповой этап Лиги Европы. Преимущество в одно очко было на стороне красно-белых, а это значило, что им в Оренбурге требовалось сыграть не хуже, чем армейцам в Москве против «Крыльев Советов».

По сути, повторилась ситуация прошлого сезона, когда спартаковцам требовалось удержать в 30-м туре вторую строчку и путевку в группу Лиги чемпионов. Тогда им это не удалось. После домашнего поражения с минимальным счетом от «Динамо» они пропустили ЦСКА вперед. Чем это кончилось для команд мы помним – «Спартак» не смог пройти даже ПАОК, а красно-синие дважды обыграли в Лиге чемпионов мадридский «Реал» (1:0 и 3:0) и заметно повысили стоимость своей набранной за лето молодежи. Год спустя история повторилась.

Спартаковцы приехали на гостевой матч без восьми футболистов, претендовавших на место в основе. Артем Ребров, Самюэль Жиго, Николай Рассказов и Илья Кутепов травмированы давно, а перед решающим матчем в лазарете оказались еще и Софьян Ханни с Денисом Глушаковым. Для них карьера в Москве, судя по всему, уже завершена. Кроме того, Олег Кононов не смог рассчитывать и на перебравших карточек бразильцев Фернандо и Луиса Адриано. Поэтому выбор стартового состава практически не имел альтернатив, а тройку в центре поля составили Роман Зобнин, Аяз Гулиев и Наиль Умяров.

Для армейцев главной потерей стала травма Николы Влашича, который также может больше уже не надеть красно-синюю футболку. В его отсутствие Виктор Гончаренко вернул на левый фланг Георгия Щенникова, а Иван Обляков сместился в центр. Кроме того, Хердур Магнуссон опустился в центр обороны, а его позицию в центре занял Яка Бийол. Он и сыграл ключевую роль в первой голевой атаке армейцев, выведшей их вперед в заочном противостоянии с красно-белыми.

ЦСКА РАЗВЛЕКАЕТСЯ, «СПАРТАК» – МУЧАЕТСЯ

Для спартаковцев воскресный футбольный день начался просто ужасно. Мало того, что в параллельном матче Федор Чалов с передачи Бийола вывел армейцев вперед уже на 4-й минуте, так еще и на 8-й минуте начудил Александр Максименко. Для вратаря, ожидавшего от Рикарду Алвеша подачи со штрафного, стала сюрпризом попытка португальца поразить ближний угол. Удар у Алвеша получился на загляденье, но не отметить ошибку вратаря нельзя.

Голы вдохновили забившие команды. Армейцы продолжили штурмовать ворота неожиданно появившегося в старте самарцев Евгения Конюхова (последний раз он играл еще в девятом туре), а оренбуржцы осадили штрафную Максименко, практически не выпуская гостей с их половины поля.

Алвеш великолепным крученым ударом из-за пределов штрафной прицельно направлял мяч точно в дальний нижний угол, но вратарь неимоверным усилием воли дотянулся до него и крошечным касанием перевел в штангу. Тем временем в Москве Чалов также едва не оформил дубль, красиво подрезав мяч над вышедшим из ворот Конюховым, но вратаря на самой ленточке подстраховал один из защитников.

Под палящим оренбуржским солнышком хозяева устали первыми и позволили соперникам выравнять игру, однако Лоренсу Мельгарехо не хватало в атаке помощи партнеров. Парагвайцу приходилось в одиночку тащить мяч через стройные редуты бело-голубых, в мировом футболе только один в поле воин – Лео Месси. И Лоренсо до него, как до луны. А других способов войти в штрафную Александра Довбни москвичи не смогли придумать. Его визави Максименко имел куда больше работы. Дважды Александр помешал Джордже Деспотовичу удвоить преимущество. В первом случае опередил форварда после чудовищного паса Ильи Гапонова, а во втором чудом вытащил мяч из дальнего угла.

ЦСКА СТАРТУЕТ В ГРУППЕ ЛЕ, «СПАРТАК» – В КВАЛИФИКАЦИИ

Конечно, на развитии матчей сказалась кардинально разная мотивация соперников ЦСКА и «Спартака». Оренбуржцы, дебютировавшие в РПЛ, на своем поле с большим удовольствием закрывали сезон матчем с одним из самых популярных клубов страны. Победа позволяла хозяевам сходу финишировать в верхней половине турнирной таблицы, и они каждым действием демонстрировали удовольствие от происходящего, а переполненные трибуны наслаждались их игрой. Самарцам же, и без того игравшим сложный гостевой матч, требовалось сохранить максимум сил на стыковые матчи с представителем ФНЛ, поэтому им убиваться смысла не имело. Тем более, что их конкуренты уфимцы сражались в столице со сверхмотивированным «Локомотивом».

Тем не менее, это слабое оправдание бездарной игры красно-белых на всех участках поля. Было куда больше похоже, что подопечные Владимира Федотова претендуют на место в еврокубках, нежели футболисты Кононова.

После перерыва рисунок игры в обоих матчах не изменился. Когда спартаковцы только выходили из раздевалки, армейцы усилиями Магнуссона, замкнувшего прострел Арнора Сигурдссона, поразили ворота Конюхова во второй раз, открыв ящик Пондоры. В течение следующих восьми минут они забили еще дважды, чем окончательно сняли все вопросы об исходе.

Теперь им оставалось только ждать, чем завершится матч в Оренбурге. А там продолжал транжирить моменты Деспотович и спасать партнеров Максименко. Вратарь после пропущенного по собственной вине мяча раз пять выручил партнеров. Если бы не он, распределение путевок в Лигу Европы было бы определено уже к часу игры.

В последние 30 минут спартаковцам удалось перехватить преимущество, по несколько минут владеть мячом на чужой половине поля и даже создать пару голевых моментов, но Довбня сотоварищи справился со всеми атакующими потугами неопытного соперника (на замену вышли Георгий Мелкадзе, Максим Глушенков и Михаил Игнатов – вспомните, где все они были еще осенью) и уверенно довел матч до победы. В компенсированное время второй мяч в ворота Максименко, подарившего мяч сопернику на ровном месте, провел Артем Кулишев.

Армейцы же в Москве откровенно куражились, издеваясь над «Крыльями». Чалов забил 15-й мяч в РПЛ, выиграв гонку бомбардиров у Сердара Азмуна.

Еще один гол записал на свой счет Обляков.

ЦСКА – «Крылья Советов» - 6:0 (1:0)

Голы: Чалов, 4 – 1:0. Магнуссон, 48 – 2:0. Бийол, 52 – 3:0. Сигурдссон, 57 – 4:0. Чалов, 73 – 5:0. Обляков, 80 – 6:0.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Бекао (Васин, 53), Дивеев, Щенников, Обляков, Ахметов (Бистрович, 79), Бийол (Нисимура, 58), Фернандес, Сигурдсон, Чалов.

«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Самарджич, Бурлак, Полуяхтов, Тимофеев, Рабиу (Киселев, 63), Яковлев, Антон (Зиньковский, 69), Ткачук, Шейдаев.

Судья: Мешков (Дмитров).

«Оренбург» – «Спартак» – 1:0 (1:0)

Голы: Алвеш, 8.

«Оренбург»: Довбня, Шахов, Сиваков, С. Козлов (Афонин, 57), Малых, Алвеш (Кулишев, 68), Мишкич, Попович, Терехов, Сутормин, Деспотович (Андреев, 90+6).

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон, Мельгарехо, Зобнин, Умяров (Игнатов, 70), Гулиев (Мелкадзе, 57), Ташаев (Глушенков, 61), Зе Луиш.

Предупреждения: Попович, 11. Деспотович, 12. Гулиев, 27. Мельгарехо, 78. Малых, 78. Довбня, 90. Кулишев, 90+5.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

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