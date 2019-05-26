Семин и «Локо» – в Лиге чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболБиатлонФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 мая 2019 16:15ФутболМощенко Захар

Семин и «Локо» – в Лиге чемпионов

«Железнодорожники» выиграли у «быков» заочную битву за серебро РПЛ и прямую путевку в главный еврокубок

ПРОВОДЫ КАБОРЕ И ПЕРЕЙРЫ…

Главный вопрос, который оставался нерешенным ко дню заключительного тура РПЛ, – кто вместе с питерским «Зенитом» получит второе гарантированное место в групповом турнире Лиги чемпионов на следующий сезон. А кому итоговая третья строчка в таблице обернется двумя квалификационными раундами главного еврокубка.

Претендентов, как известно, было двое: «Локомотив» и «Краснодар». При равенстве очков перед последним туром у «железнодорожников» было мизерное преимущество по очным встречам в сезоне (1:2 на выезде, 1:0 дома). Таким образом, южанам, чтобы опередить команду Юрия Семина, необходимо было взять в воскресенье больше очков, чем конкурент. Иными словами, домашняя победа москвичей над «Уфой» обесценивала выигрыш «Краснодара» на своем поле у «Рубина».

Впрочем, у подопечных Мурада Мусаева имелся и еще один стимул завершить чемпионат победой. Клуб и болельщики тепло прощались с полузащитниками Шарлем Каборе и Маурисио Перейрой, покидающих «Краснодар» после этого сезона. По этому случаю на идеальном газоне местной арены появились огромные изображения футболок с номерами 77 и 33, под которыми легионеры (соответственно из Кабо-Верде и Уругвая) выступали за «быков». Оба, естественно, вышли в стартовом составе своей команды, причем Каборе – с капитанской повязкой.

У болельщиков «Локомотива», вполне вероятно, тоже состоялось тихие, никак и никем не анонсированные, проводы одного из любимцев. Речь, понятное дело, о Мануэле Фернандеше. Португалец с большой долей вероятности расстанется с красно-зелеными этим летом, тем не менее, в последних матчах Семин доверяет ему место в «основе». Так было в победном финале Кубка России с «Уралом», так случилось и в поединке с «Уфой».

Правда, немного удивило отсутствие в составе «Локомотива» Антона Миранчука, имевшего в своем активе 11 забитых мячей и боровшегося за титул лучшего бомбардира РПЛ с армейцем Федором Чаловым (13 голов перед последним туром), питерским зенитовцем Сердаром Азмуном (12) и краснодарцем Виктором Классоном (11).

Пока «быки» со шведским бомбардиром в составе пытались взломать мощную оборону «Рубина», у «железнодорожников» по ходу первого тайма случались конфуз за конфузом. Сперва из-за травмы Соломона Кверквелии уже на 17-й минуте на поле появился Дмитрий Тарасов. Появился, чтобы через 12 минут быть замененным на Хвичу Кварацхелию. Плюс к двум незапланированным корректировкам в составе к тридцатой минуте «Уфа» несколько раз совершала дерзкие вылазки к воротам Гилерме, угрожая открыть счет и тем самым подсобить «Краснодару».

…И ПРОЩАЛЬНЫЙ САЛЮТ ОТ МАНУ ФЕРНАНДЕША?

Однако незадолго до перерыва «Локомотив» заработал штрафной метрах в 25 прямо напротив ворот гостей, и Ману Фернандеш классным обводящим ударом не оставил шансов Александру Беленову.

И по итогам первого тайма заявка «железнодорожников» на прямой выход в Лигу чемпионов подкреплялась уже зримым превосходством в онлайн таблице РПЛ: 56 очков против 54. Хотя у Ари в Краснодаре был повод перед уходом в раздевалку на отдых хвататься за голову: его в штрафной площади гостей схватил за руку и уложил на газон центральный защитник «Рубина» Филип Уремович. Но арбитр Владимир Москалев пенальти назначать не стал.

Зато указал на «точку» другой рефери – Сергей Иванов, работавший на «РЖД Арене». У Ману Фернандеша была прекрасная возможность оформить дубль (на прощание?), однако Беленову оказалось проще отразить удар португальца с 11 метров, чем с 25.

Тем временем в Краснодаре ситуация поменялась. Сначала Перейра попробовал повторить свой чудо-гол из недавнего суперматча с «Зенитом», но чуть промахнулся мимо верхнего угла. Но тут же «быки» разыграли быструю комбинацию, и Классон забил свой 12-й мяч в чемпионате. А команда Мурада Мусаева в онлайн таблице вновь сравнялась с «Локомотивом» (по 56 очков).

В середине второго тайма Ари, выскочив один на один с Егором Бабуриным, обыграл вратаря казанцев и закатил мяч в пустые ворота, но гол не был засчитан из-за офсайда. Русский бразилец, эмоционально выражавший несогласие с решением арбитра, схлопотал желтую карточку.

А уже через минуту трибуны краснодарской арены разразились овациями. Они были адресованы Каборе, уступавшему место на поле Кристоферу Олссону. Конечно, было бы идеально проводить капитана победой, которая дала бы прямой пропуск в Лигу чемпионов. Но и просто выигрыш в последнем матче на своем поле стал достойным прощальным салютом обоим легионерам «быков». Спустя десяток минут аналогичные персональные аплодисменты случились и по поводу замены Перейры.

В итоге оба претендента на место в главном еврокубке завершили свои матчи минимальными победами, так и оставшись при своих. «Локо» при равенстве очков с «Краснодаром» отправился в группу Лиги чемпионов, а «быкам» придется уже в конце июля – начале августа начинать пробивать себе дорогу в этот турнир через третий квалификационный раунд, а затем раунд плей-офф.

РПЛ. 30-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Уфа» (Уфа) – 1:0 (1:0)

Гол: Мануэл Фернандеш, 39

Нереализованный пенальти: Мануэл Фернандеш, 50 (вратарь)

«Локомотив»: Гилерме – Идову, Кверквелия (Тарасов, 17; Кварацхелия, 29), Чорлука (к), Лысов – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов, Ал.Миранчук, Мануэл Фернандеш – Смолов (Магкеев, 90+1)

«Уфа»: Беленов – Сухов, Неделчару, Пуцко, Йокич (к), Круговой (Алиев, 58) – Карп (Тилль, 62) – Салатич, Пауревич – Кротов, Бизяк (Игбун, 58)

Предупреждения: Идову, 54 – Игбун, 77

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)

26 мая. Москва. Стадион «РЖД Арена». 18 183 зрителя

«Краснодар» (Краснодар) – «Рубин» (Казань) – 1:0 (0:0)

Гол: Классон, 59

«Краснодар»: Сафонов – Петров, Спайич, Мартынович (к), Стоцкий (Скопинцев, 57) – Каборе (к) (Олссон, 68) Вандерсон, Перейра (Уткин, 76), Классон – Ари

«Рубин»: Бабурин – Устинов, Камболов (к) (Сагитов, 30), Уремович, Сорокин, Степанов – Подберезкин (Пантелеев, 65), Башкиров, Иг.Коновалов – Байрамян, Полоз

Предупреждения: Газинский, 57. Ари, 67 – Байрамян,40. Степанов, 45+2. Уремович, 85

Судьи: Владимир Москалев (Воронеж), Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов (оба – Москва)

26 мая. Краснодар. Стадион «Краснодар». 34 897 зрителей

25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
25/05 18:45Хоккей
Разбитая машина. Могучая сборная России проиграла финским ноунеймам в полуфиналеЗвездный состав российской команды не сумел выйти в финал чемпионата мира в Словакии и поспорит только за бронзу.
25/05 15:30Хоккей
«А Якушев просто стоял и молчал». Блог хоккейного болельщикаНе лучший повод для воспоминаний накануне решающих матчей, но что было – то было. Публикуем новую запись в блоге хоккейного болельщика.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
25/05 13:00Футбол
«Спартак» мог легко выходить в Лигу чемпионов. Но попал в неуправляемый заносЮрий Цыбанев – об одной большой странности в выступлении красно-белой команды зимой-весной.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
25/05 20:45Хоккей
10 причин почему сборная России уступила финнам в полуфиналеКорреспондент «Советского спорта» подробно разобрал полуфинал чемпионата мира между сборными России и Финляндии.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
25/05 07:00Хоккей
Битва за финал: Россия против Финляндии, Канада против ЧехииСегодня – суперсуббота. На чемпионате мира по хоккею пройдут полуфиналы. И там играет наша дримтим: в 16:15 с финнами.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
25/05 17:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 30-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
26/05 08:00Футбол
Грабли «Спартака» и миллионы «Краснодара». Интриги 30-го тура«Советский спорт» рассказывает, чем интересен заключительный тур РПЛ.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
26/05 16:54Футбол
Мало, Федя, мало!Лучшим в споре бомбардиров завершившегося чемпионата РПЛ с пятнадцатью забитыми мячами стал 21-летний форвард ЦСКА Федор Чалов.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
Dota 2 - прямая трансляция турнира
Новости
16:47 Футбол Курбан Бердыев: Допускаю, что останусь в «Рубине» на следующий сезон
16:41 Футбол Виктор Гончаренко: С ЦСКА в этом сезоне точно не было скучно
16:41 Футбол Дзюба – лидер сезона-2018/19 РПЛ по количеству голевых передач
16:36 Теннис Кузнецова выбыла из розыгрыша «Ролан Гаррос» в первом круге
16:28 Футбол Кононов не стал оценивать свою работу на посту главного тренера «Спартака»
16:26 Футбол Гол Кулишева в ворота «Спартака» стал последним в РПЛ сезона 2018/19 (видео)
16:24 Футбол Аленичев объявил об уходе с поста главного тренера «Енисея»
16:19 Хоккей Чехия определились с составом на матч с Россией за бронзу ЧМ-2019
16:18 Футбол «Краснодар» может начать Лигу чемпионов матчем против «Порту» или «Лиона»
16:11 Футбол «Спартак» показал худший результат в истории по количеству забитых мячей за сезон
16:00 Футбол Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2018/19
15:59 Футбол В стыковых матчах «Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом», а «Уфа» - с «Томью»
15:55 Футбол «Зенит» в заключительном туре разгромил «Енисей»
15:55 Футбол Гол Мбенга принес «Ахмату» домашнюю победу над «Ростовом»
15:55 Футбол Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Анжи»
15:55 Футбол «Спартак» проиграл «Оренбургу» и занял пятое место в чемпионате России
15:55 Футбол «Локомотив» в Москве обыграл «Уфу», Фернандеш не забил пенальти
15:55 Футбол «Краснодар» обыграл «Рубин» и занял третье место в РПЛ
15:52 Футбол «Динамо» и «Арсенал» разошлись миром в первом матче на новом стадионе бело-голубых
15:50 Футбол ЦСКА разгромил «Крылья Советов» и опередил «Спартак»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика