Семин и «Локо» – в Лиге чемпионов

ПРОВОДЫ КАБОРЕ И ПЕРЕЙРЫ…

Главный вопрос, который оставался нерешенным ко дню заключительного тура РПЛ, – кто вместе с питерским «Зенитом» получит второе гарантированное место в групповом турнире Лиги чемпионов на следующий сезон. А кому итоговая третья строчка в таблице обернется двумя квалификационными раундами главного еврокубка.

Претендентов, как известно, было двое: «Локомотив» и «Краснодар». При равенстве очков перед последним туром у «железнодорожников» было мизерное преимущество по очным встречам в сезоне (1:2 на выезде, 1:0 дома). Таким образом, южанам, чтобы опередить команду Юрия Семина, необходимо было взять в воскресенье больше очков, чем конкурент. Иными словами, домашняя победа москвичей над «Уфой» обесценивала выигрыш «Краснодара» на своем поле у «Рубина».

Впрочем, у подопечных Мурада Мусаева имелся и еще один стимул завершить чемпионат победой. Клуб и болельщики тепло прощались с полузащитниками Шарлем Каборе и Маурисио Перейрой, покидающих «Краснодар» после этого сезона. По этому случаю на идеальном газоне местной арены появились огромные изображения футболок с номерами 77 и 33, под которыми легионеры (соответственно из Кабо-Верде и Уругвая) выступали за «быков». Оба, естественно, вышли в стартовом составе своей команды, причем Каборе – с капитанской повязкой.

У болельщиков «Локомотива», вполне вероятно, тоже состоялось тихие, никак и никем не анонсированные, проводы одного из любимцев. Речь, понятное дело, о Мануэле Фернандеше. Португалец с большой долей вероятности расстанется с красно-зелеными этим летом, тем не менее, в последних матчах Семин доверяет ему место в «основе». Так было в победном финале Кубка России с «Уралом», так случилось и в поединке с «Уфой».

Правда, немного удивило отсутствие в составе «Локомотива» Антона Миранчука, имевшего в своем активе 11 забитых мячей и боровшегося за титул лучшего бомбардира РПЛ с армейцем Федором Чаловым (13 голов перед последним туром), питерским зенитовцем Сердаром Азмуном (12) и краснодарцем Виктором Классоном (11).

Пока «быки» со шведским бомбардиром в составе пытались взломать мощную оборону «Рубина», у «железнодорожников» по ходу первого тайма случались конфуз за конфузом. Сперва из-за травмы Соломона Кверквелии уже на 17-й минуте на поле появился Дмитрий Тарасов. Появился, чтобы через 12 минут быть замененным на Хвичу Кварацхелию. Плюс к двум незапланированным корректировкам в составе к тридцатой минуте «Уфа» несколько раз совершала дерзкие вылазки к воротам Гилерме, угрожая открыть счет и тем самым подсобить «Краснодару».

…И ПРОЩАЛЬНЫЙ САЛЮТ ОТ МАНУ ФЕРНАНДЕША?

Однако незадолго до перерыва «Локомотив» заработал штрафной метрах в 25 прямо напротив ворот гостей, и Ману Фернандеш классным обводящим ударом не оставил шансов Александру Беленову.

И по итогам первого тайма заявка «железнодорожников» на прямой выход в Лигу чемпионов подкреплялась уже зримым превосходством в онлайн таблице РПЛ: 56 очков против 54. Хотя у Ари в Краснодаре был повод перед уходом в раздевалку на отдых хвататься за голову: его в штрафной площади гостей схватил за руку и уложил на газон центральный защитник «Рубина» Филип Уремович. Но арбитр Владимир Москалев пенальти назначать не стал.

Зато указал на «точку» другой рефери – Сергей Иванов, работавший на «РЖД Арене». У Ману Фернандеша была прекрасная возможность оформить дубль (на прощание?), однако Беленову оказалось проще отразить удар португальца с 11 метров, чем с 25.

Тем временем в Краснодаре ситуация поменялась. Сначала Перейра попробовал повторить свой чудо-гол из недавнего суперматча с «Зенитом», но чуть промахнулся мимо верхнего угла. Но тут же «быки» разыграли быструю комбинацию, и Классон забил свой 12-й мяч в чемпионате. А команда Мурада Мусаева в онлайн таблице вновь сравнялась с «Локомотивом» (по 56 очков).

В середине второго тайма Ари, выскочив один на один с Егором Бабуриным, обыграл вратаря казанцев и закатил мяч в пустые ворота, но гол не был засчитан из-за офсайда. Русский бразилец, эмоционально выражавший несогласие с решением арбитра, схлопотал желтую карточку.

А уже через минуту трибуны краснодарской арены разразились овациями. Они были адресованы Каборе, уступавшему место на поле Кристоферу Олссону. Конечно, было бы идеально проводить капитана победой, которая дала бы прямой пропуск в Лигу чемпионов. Но и просто выигрыш в последнем матче на своем поле стал достойным прощальным салютом обоим легионерам «быков». Спустя десяток минут аналогичные персональные аплодисменты случились и по поводу замены Перейры.

В итоге оба претендента на место в главном еврокубке завершили свои матчи минимальными победами, так и оставшись при своих. «Локо» при равенстве очков с «Краснодаром» отправился в группу Лиги чемпионов, а «быкам» придется уже в конце июля – начале августа начинать пробивать себе дорогу в этот турнир через третий квалификационный раунд, а затем раунд плей-офф.

РПЛ. 30-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Уфа» (Уфа) – 1:0 (1:0)

Гол: Мануэл Фернандеш, 39

Нереализованный пенальти: Мануэл Фернандеш, 50 (вратарь)

«Локомотив»: Гилерме – Идову, Кверквелия (Тарасов, 17; Кварацхелия, 29), Чорлука (к), Лысов – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов, Ал.Миранчук, Мануэл Фернандеш – Смолов (Магкеев, 90+1)

«Уфа»: Беленов – Сухов, Неделчару, Пуцко, Йокич (к), Круговой (Алиев, 58) – Карп (Тилль, 62) – Салатич, Пауревич – Кротов, Бизяк (Игбун, 58)

Предупреждения: Идову, 54 – Игбун, 77

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)

26 мая. Москва. Стадион «РЖД Арена». 18 183 зрителя

«Краснодар» (Краснодар) – «Рубин» (Казань) – 1:0 (0:0)

Гол: Классон, 59

«Краснодар»: Сафонов – Петров, Спайич, Мартынович (к), Стоцкий (Скопинцев, 57) – Каборе (к) (Олссон, 68) Вандерсон, Перейра (Уткин, 76), Классон – Ари

«Рубин»: Бабурин – Устинов, Камболов (к) (Сагитов, 30), Уремович, Сорокин, Степанов – Подберезкин (Пантелеев, 65), Башкиров, Иг.Коновалов – Байрамян, Полоз

Предупреждения: Газинский, 57. Ари, 67 – Байрамян,40. Степанов, 45+2. Уремович, 85

Судьи: Владимир Москалев (Воронеж), Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов (оба – Москва)

26 мая. Краснодар. Стадион «Краснодар». 34 897 зрителей