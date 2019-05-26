Новый стадион, старый результат. «Динамо» не смогло обыграть «Арсенал» - Советский спорт
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26 мая 2019 16:19ФутболЗетилов Игорь

Новый стадион, старый результат. «Динамо» не смогло обыграть «Арсенал»

В первом матче на обновленном стадионе «Динамо» хозяева принимали тульский «Арсенал».

Встреча выдалась очень результативной и завершилась вничью 3:3. Дубль на счету полузащитника «Динамо» Кирилла Панченко.

НОВОСЕЛЬЕ С ТУЛЬСКИМИ ПРЯНИКАМИ

В голове с утра крутились строчки из песни: «Но упрямо едет прямо на «Динамо» вся Москва, позабыв о дожде». Обычно их сопровождали кадры хроники с переполненными трамваями. Но трамваи в районе стадиона давно не ходят, а за окном светило солнце, не желая портить праздник.

В троллейбусе №70, который ехал по Волоколамке и Ленинградке в сторону центра и нового стадиона «Динамо», соседями корреспондента «Советского спорта» оказались динамовский и армейский болельщики.

- Да поехали к нам, у нас – новоселье! А твои и без тебя выиграют, «крылышкам» же ничего уже не нужно, - сказал фанат с бело-голубым шарфом на шее. – У меня даже билетик лишний для тебя найдется.

Пока армеец раздумывал и приводил свои доводы, проехали станцию метро «Сокол» и поворот к «ВЭБ Арене».

Площадь перед стадионом «Динамо» гудела, пополняясь новыми группами людей в бело-голубом одеянии. От станции метро хорошо сфотографировать новую арену не получалось, и многие отправлялись на другую сторону Ленинградки, чтобы получить хороший кадр. Шли, естественно, под речевки: «Мы все здесь – «Динамо» Москва!»

Из Тулы приехало около 1000 болельщиков. Здесь все сошлось: выходной день, хорошая погода, удачное для 200-километрового выезда время начало матча. «Выехали в девять часов утра и к полудню были уже в центре, - говорит Сергей. Он болеет за «Арсенал» почти 10 лет. – После матча успеем погулять по Тверской и парку Горького. На «Динамо» многие из нас даже не были. Поэтому сравнивать не с чем».

Всех тульских болельщиков постарались собрать в одном месте и небольшими группами под контролем бойцов Росгвардии сопроводили на гостевую трибуну. Шли они, размахивая флагами, и скандируя: «Тула – это грозная стена! Тула своим подвигам верна!»

Приехали из Тулы и коллеги-журналисты. Один из них был с огромным тульским пряником в руках. «Вот наша визитка», - смеется, показывая на коробку. Весит она, навскидку, не меньше килограмма!

Были среди болельщиков и рекордсмены. По словам Андрея, он «открывал» все московские стадионы, кроме «Торпедо»: «Начал с «Локомотива», за него, кстати, я болею. Нашу арену желательно подшаманить, а-то начинаем от конкурентов отставать начинаем. Потом были «Спартак», ЦСКА и обновленные «Лужники». Теперь вот – «Динамо». Бело-голубую розу я надевать не стал, но оделся в красно-зеленые цвета «Локо». Но они вряд ли кого сейчас разозлят”.

Под трибунами играли в компьютерные игры, фотографировались на фоне новой арены и пили безалкогольное пиво.

Настроение у всех очень благодушное. У «Динамо» - новоселье, сохранившаяся прописка в премьер-лиге на следующий сезон, а также надежды на светлое будущее уже в ближайшее время. У «Арсенала» - самое высокое в истории шестое итоговое место и участие в Лиге Европы.

СТАДИОН ОБНОВИЛИ НА 67-Й СЕКУНДЕ

Планировалось, что первый удар по мячу на обновленном стадионе сделает Валентина Тимофеевна Яшина. Однако, вдова великого вратаря, самого известного футболиста за всю историю отечественного футбола приболела. Поэтому на поле вышла дочь Льва Яшина и его внук, бывший вратарь Василий Фролов.

Тут же загрохотала динамовская фанатская трибуна. Напомним, этой весной перед любым матчем у болельщиков бело-голубых была акция: «10 минут тишины» в честь 10-летия реконструкции стадиона. И ведь молчали!

Стадион обновили уже на 67-й (!) секунде. Мигел Кардозу добил мяч, отскочивший от рук вратаря Артура Нигматуллина – 1:0! Динамовцы, вдохновленные самим фактом открытия стадиона, двигались с особым вдохновением. Но «Арсенал» не зря занял шестое место. Выше – только звезды – «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». А в этом сезоне туляки – настоящая гроза авторитетов. В городе оружейников были крепко биты многие авторитеты, включая «Зенит» и «Спартак». Гиа Григалава на 17-й минуте подтвердил, что гости не собираются отбывать номер – 1:1. «Арсенал» попробовал было укрепить позиции. Скоростные фланговые проходы, хоть и были очень опасны, успеха не принесли. А «Динамо» забило – Кирилл Панченко точнехонько пробил под перекладину и отправился принимать поздравления товарищей и ловить восторги трибун.

НИЧЬЯ И БОЛЕЛЬЩИКИ НА ПОЛЕ

… В перерыве вспомнили последний матч на динамовском стадионе перед реконструкцией. 22 ноября 2008 года «Динамо» принимало «Томь» и победило 2:0. Капитаном хозяев был нынешний наставник динамовцев Дмитрий Хохлов, а рядом с ним за победу боролись капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров, Владимир Габулов, Игорь Семшов, автор дубля Александр Кержаков… Также зрители с интересом послушали голос легендарного комментатора Вадима Синявского.

Игроки, конечно, всего этого не слышали. А настрой за 15 минут отдыха никуда не делся. Евгений Марков выскочил к воротам справа, но сблизился с вратарем и не мел его перекинуть. Тут же забил «Арсенал». В штрафной сбили Зелимхана Бакаева, а Резиуан Мирзов точно пробил с 11-метровой отметки. И все это в 10 метрах от гостевой фанатской трибуны – 2:2!

И вновь «Динамо» собралось для быстрого и адекватного ответа. Марков сильно прострелил параллельно лицевой линии, Панченко вколотил мяч под перекладину и продолжил движение перед самыми преданными болельщиками «Динамо» - 3:2. Эти парни долгих 10,5 лет ездили в Химки на матчи любимой команды.

Но нужный счет хозяева не удержали. Игорь Горбатенко хлестко из-за штрафной засадил прямо в дальний угол – 3:3. Последний шанс упустил Роман Евгеньев, пробивший выше перекладины из пределов вратарской.

Сразу после финального свистка на поле выскочили несколько болельщиков. Один побежал к Антону Шунину, другой попытался стащить футболку с Алексея Козлова. Быстро подоспевшие стюарды угомонили нарушителей порядка и вернули их на трибуны.

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