Мало, Федя, мало! Всё - о бомбардирах - Советский спорт
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26 мая 2019 16:55ФутболМощенко Захар

Мало, Федя, мало! Всё - о бомбардирах

Лучшим в споре бомбардиров завершившегося чемпионата РПЛ с пятнадцатью мячами стал 21-летний форвард ЦСКА Федор Чалов.

ФОРМАЛЬНАЯ ИНТРИГА

Одна из интриг, доживших до заключительного тура, состояла в определении игрока, забившего больше всех мячей в матчах нынешнего чемпионата. Правда, интригой ее можно назвать лишь формально. Потому что московский армеец Федор Чалов со своими тринадцатью голами выглядел явным фаворитом гонки бомбардиров. Хотя конкуренты вроде бы находились совсем рядом: у питерского зенитовца Сердара Азмуна было 12 мячей, столичный «железнодорожник» Антон Миранчук и краснодарец Виктор Классон отличились по 11 раз. На всякий случай можно было держать в уме и десяток голов спартаковца Зе Луиша, но разве что для создания массовости в споре голеадоров чемпионата.

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На самом же деле позиции Чалова были достаточно прочными. Во-первых, потому что соперником ЦСКА в последнем туре были самарские «Крылья Советов», абсолютно лишенные турнирной мотивации (гарантированно попадали в стыковые встречи) и не блещущие надежностью обороны (40 пропущенных мячей - больше только у «Урала», «Анжи» и «Енисея»). Такому «удобному» сопернику грех не «положить» гол-другой, тем более, на своем стадионе.

Во-вторых, у преследователей нападающего красно-синих имелись свои отягчающие финишный снайперский спурт обстоятельства. Азмун, пропустивший из-за повреждения предыдущий матч в Ростове-на Дону, мог не сыграть и дома против «Енисея». Миранчуку и Классону нужно было оформить минимум по дублю соответственно в ворота «Уфы» и «Рубина», чтобы только догнать Чалова - и это при условии, что армеец ничего не забьет «Крыльям». Ну а в голевые подвиги Зе Луиша в Оренбурге, то бишь хет-трик или даже покер в гостях у неуступчивой команды Владимира Федотова, верилось с большим трудом, если не верилось вовсе.

ВДАЛЕКЕ ОТ «РУБЕЖА ПРИЛИЧИЯ»

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Здесь следует сделать небольшое лирическое отступление в виде исторического экскурса и с сожалением констатировать, что лучшие бомбардиры российского чемпионата в последние годы заметно обмельчали. Нынче и мечтать не приходится о повторении рекорда Олега Веретенникова, который в сезоне 1995 года наколотил 25 мячей. Правда, тогда команд в высшем дивизионе было 18, соответственно и игр на четыре больше, чем сейчас, - 34. Достижение же московского армейца Сейду Думбия (28 голов) вообще выносим за скобки, поскольку оно было зафиксировано в переходном на систему «осень - весна» сезоне-2011/2012, то есть фактически за полтора чемпионата.

В турнире с шестнадцатью командами и тридцатью матчами, пожалуй, этаким «рубежом приличия» для нападающих следует считать отметку в 20 мячей. Так вот за последнее десятилетие она была достигнута лишь дважды: в чемпионате-2009 спартаковец Веллитон забил 21 гол, в сезоне-2015/2016 тогдашний игрок «Краснодара» Федор Смолов остановился именно на рубеже в два десятка. Гораздо чаще бомбардиры стали ограничиваться скромными пятнадцатью мячами - столько было, например, и у всемогущего Халка в чемпионском сезоне «Зенита» (2014/2015), и у спартаковца Квинси Промеса год тому назад.

Антирекордом же российского элитного дивизиона является показатель в 13 голов. Его соавторами в сезоне-2012/2013 стали краснодарский бразилец Вандерсон (который затем перешел в московское «Динамо») и его одноклубник Юра Мовсисян, заканчивавший тот чемпионат в «Спартаке». В этом случае даже как-то неловко использовать термин «лучший бомбардир». И это еще хорошо, что в текущем сезоне Чалов сумел превзойти отметку в чертову дюжину забитых мячей!

ДОЛОЙ СТЕСНИТЕЛЬНОСТЬ, ДАЕШЬ КОНКУРЕНТОВ!

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Что ж, на сегодняшний день приходится довольствоваться тем, что есть. 21-летний армеец - безусловно, талантливый форвард, который может и должен прибавлять с годами и забивать больше. А пока очевидно, что ему не всегда хватает хорошей спортивной наглости и решительности. Причем не только на поле, но и вне его. Об этом, кстати, говорил и наставник российской сборной Станислав Черчесов, вызывавший Федора на сбор перед чемпионатом мира, но так и не включивший его в заявку на мундиаль. Да и после этого турнира Черчесов очень осторожно подпускал нападающего ЦСКА к играм за национальную команду.

Некоторая футбольная стеснительность наблюдается у Чалова и в матчах за клуб. Вспомните, как терялся он на поле в громадных «Лужниках», где ЦСКА проводил лигочемпионскую кампанию в нынешнем сезоне. Во внутреннем первенстве у Федора были важные голы в ворота «Зенита» (в первом круге на своем поле) и «Локомотива» (в апреле в Черкизове), но в основном он забивал соперникам не из разряда топ: три - дома «Уралу», по одному - «Арсеналу» (дома), «Рубину», «Уфе» (обоим - дома и в гостях), «Оренбургу» (с пенальти), «Анжи» (обоим - на выезде) и «Ахмату» (с пенальти дома). А теперь, забегая вперед, случился еще и домашний дубль в ворота «Крыльев».

В итоге получается десять мячей на своем поле и пять - в гостях, по разу в родных и чужих стенах Чалов реализовал пенальти. Вроде бы соотношение не позволяет называть молодого форварда «чисто домашним» бомбардиром, тем более что его голы «Локомотиву» (итоговый счет 1:1), в Казани (1:1), Оренбурге (1:0), Каспийске (2:0) приносили армейцам очки. Но общая сумма результативных ударов, особенно с учетом того, что Федор принял участие во всех без исключения матчах чемпионата, скажем прямо, не слишком впечатляет.

Впрочем, здесь нужно учитывать еще и снижение конкуренции со стороны других нападающих. Тот же Промес в начале сезона отправился в испанскую «Севилью», Смолова долгое время не отпускала депрессия, заработанная на домашнем чемпионате мира. Азмун по-настоящему разогнался, лишь сменив «Рубин» (4 гола в 14 матчах) на «Зенит» (8 голов в 11 играх). Классон в «Краснодаре» чаще играет на левом фланге, чем в центре нападения, да и Антону Миранчуку в «Локо» приходится выдвигаться на ударные позиции из второго эшелона атаки, из-за спин Смолова, Эдера либо Джефферсона Фарфана.

ДУБЛЬ И МЕСТО В ЛИГЕ ЕВРОПЫ НАПОСЛЕДОК

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Заключительный тур чемпионата, как и ожидалось, серьезных изменений в рейтинг голеадоров РПЛ не внес, хотя практически все их лицевые счета пополнил. Чалов, как уже отмечалось чуть выше, дважды забил самарцам, помог своей команде оформить разгром со счетом 6:0 и получить прямую путевку в Лигу Европы. И самому Федору, добравшись до отметки 15 голов, наверняка приятно осознавать, что он встал вровень с теми же Халком и Промесом.

Азмун, опровергнув все слухи о своей травме, отыграл за «Зенит» против «Енисея» полный матч. Но отметиться голом сумел лишь однажды, открыв счет с пенальти. Таким образом, иранский форвард финишировал в гонке снайперов РПЛ вторым, забив 13 мячей.

Третье место досталось шведу Классону, чей гол принес победу «Краснодару» во встрече с «Рубином», но, к сожалению, не обеспечил места в групповом турнире Лиги чемпионов. Итоговый результат нападающего «быков» - 12 мячей.

Антона Миранчука, как ни странно, не оказалось в стартовом составе «Локо» на игру с «Уфой», не вышел он и на замену. Поэтому добавить к своим 11 голам еще что-нибудь возможности у Антона не было. Ну а про Зе Луиша и его «Спартак», бесславно «сгоревший» 0:2 в Оренбурге и пропустивший ЦСКА в групповой этап Лиги Европы, и вспоминать не будем.

Подведем итог. Победа Федора Чалова в споре бомбардиров, безусловно, факт радостный, поскольку всегда хорошо иметь результативного форварда с российским паспортом, забивающего больше легионеров. Но в то же время полтора десятка мячей – совсем не тот результат, которым можно гордиться.

Мало, Федя, мало!

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