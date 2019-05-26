Им бы понедельники - взять и отменить! Зачем «Спартаку» последние туры чемпионата?

ТАНЕЦ НА ГРАБЛЯХ

Разница между 4-м и 5-м местом в премьер-лиге весьма серьезна. ЦСКА теперь попадает напрямую в группу Лиги Европы. «Спартаку» предстоит квалификация. Возможно, красно-белым просто нравится путешествовать, но мы помним, как в квалификации наши клубы (не только «Спартак») уступали соперникам с совсем не громкими именами.

Что это? Разгильдяйство? Вряд ли. Куда больше похоже, что Олег Кононов так и не построил пока «своей» команды. На которую можно положиться. У которой есть как плюсы, так и минусы. Никто в «Спартаке», и прежде всего, Кононов - не представляет себе, в каком настроении и с каким настроем команда выйдет на следующий матч. Чистая лотерея, подброс монетки. Как от этого избавиться - не подскажет никто. И в аптеках рецепт не выпишут.

ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ

В межсезонье «Спартак» будет серьезно обновляться - это уже понятно. Чемпионская команда уже существует лишь в виде осколков. И не факт, что кто-то сейчас представляет себе, скажем, трех лидеров «Спартака» в следующем сезоне. Бесспорными выглядят только позиции Георгия Джикии.

Последнее время «Спартак» жил в состоянии «штормового предупреждения». Даже когда, результаты вроде бы наладились, и, казалось выходу в Европу ничто не может помешать. В это время общественность активно обсуждала возможную продажу клуба.

Теперь обсуждать особенно нечего. Вряд ли на такой «товар» найдется покупатель, в здравом уме просто невозможно представить себе, кто бы это мог быть.

ТРЕНЕР И КОМАНДА

Осечка в Оренбурге ставит в жесткие рамки и Кононова (впрочем, Кононова ли?). Кто бы ни возглавлял «Спартак», теперь ему предстоит выстроить боеспособную команду в сильно сжатые сроки. Когда-то этого не смог сделать Дмитрий Аленичев, и родился чемпионский «Спартак». Но постоянно так быть не может.

В принципе, Кононов имеет все шансы говорить - я этот «Спартак» не собирал, мне нужно еще время. Это будет несколько противоречить сказанному ранее, но к этому все отнесутся с пониманием. Вопрос в том - дадут ли тренеру это время? Есть ли у него какие-то наработки по игрокам, идеи селекции?

Глядя на большинство легионеров «Спартака», сложно избавиться от ощущения, что судьба команды им чуть ли не безразлична. Многие просто «плывут по течению», на серьезные дела в такой ситуации рассчитывать невозможно. Лидеров не наблюдается, молодежь - это хорошо, но кто-то же должен отвечать за результат.

Не очень представляю, какой стратегический план теперь должен быть у нового руководства «Спартака». У соседей - ЦСКА - все предельно понятно, даже несмотря на слухи о возможном приходе в команду вместо Виктора Гончаренко Курбана Бердыева (верится с трудом). У «Спартака» - непонятно абсолютно все.

И вряд ли в ближайшее время клуб как-то прояснит ситуацию. Мы уже привыкли к молчанию «высоких кабинетов». Но ведь молчат и результаты, которые должны говорить сами за себя.