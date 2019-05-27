Евгений Ловчев: Провал сезона – «Спартак», а главное открытие – «Арсенал»

ДЗЮБА СТАЛ НАРОДНЫМ ГЕРОЕМ И ИЗМЕНИЛ ОТНОШЕНИЕ К ФУТБОЛУ В РОССИИ

Концовка чемпионата России мне понравилась. Обычно можно делать какие-то выводы об уровне сезонов по концовкам, и могу сказать, что бывали сезоны хуже завершившегося. Помните, как тренеры нередко перед 30-ми турами говорили о том, что их команды уже собрали чемоданы? В этот раз ничего подобного не было, даже при том, что многие клубы уже не решали никаких турнирных задач. В результате команды наколотили 24 гола! Это очень приличный показатель.

Сильнее всех в конце сезона провалился «Спартак». До сих пор непонятно, чего хочет от своих футболистов Олег Кононов. Меня поражает руководство клуба. Роман Абрамович в «Челси» ведь не занимается трансферами сам, а доверяет это компетентным специалистам. А в «Спартаке» в руководстве какие-то непонятные люди.

Кто такие были Роман Асхабадзе и Наиль Измайлов? Первый работал переводчиком в Раменском, а потом водителем в клубе, второй вообще строитель. Какое отношение они имеют к футболу? Зато с Никитой Симоняном Леонид Федун почти никогда не разговаривал, хотя Симонян – главный человек для имени «Спартак» после Николая Старостина.

На другой чаше весов ЦСКА, собранный летом за копейки. Открытием для меня стал «Арсенал», потрясающе проведший весенний отрезок сезона. Да, он на половину составлен из арендованных футболистов, но раскрылись они именно в Туле. Уверен, что главная заслуга в успешной игре команды принадлежит Гураму Аджоеву, умело подбирающему не только футболистов, но и тренеров.

Вылет «Анжи» и «Енисея» был прогнозируем. Красноярцы вышли из ФНЛ, а дебютантам очень сложно сходу сохранить прописку в элите – им для этого требуется соответствующий состав и опыт. Ну, а махачкалинцы с самого начала были без денег.

Один из важнейших штрихов сезона – появление среднего класса: «Арсенал», «Ахмат», «Ростов» и «Урал». Раньше команды середины таблицы набирали необходимое количество очков и начинали их раздавать. Сейчас такого не происходит. Это произошло благодаря идее Федуна с переходными матчами. Как итог, чемпионат до последнего тура получился напряженным.

Сложно выбрать лучшего футболиста сезона. Наверное, я бы назвал Артема Дзюбу, но не за какой-то невероятный уровень игры, а за общий эмоциональный фон. Его вклад в чемпионство «Зенита» среди полевых футболистов был наиболее велик, к тому же он заставил нейтральных зрителей изменить отношение к футболистам. Его влияние в нашем футболе очень высоко. Футбол перестал быть противен, а сам Дзюба стал народным героем.

«СПАРТАК» СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ ИДЕТ ВНИЗ

«Оренбург» – «Спартак» – 2:0

«Спартак» третий сезон подряд проигрывает заключительный матч сезона. На наших глазах разрушилась чемпионская команда. Средняя линия, вышедшая в воскресенье в Оренбурге, не идет ни в какое сравнение с той, которая выигрывала золото. Там были Денис Глушаков, Александр Самедов, Лукас Фернандо…

Имея Софьяна Ханни, Зе Луиша и Луиса Адриано играть так безлико в атаке, как играл осенью «Спартак», просто невозможно. В этом развале виноваты тренеры, Сергей Родионов и Измайлов. Сегодня «Спартак» семимильными шагами идет вниз. Какие бы полномочия ни были у Олега Кононова, не думаю, что он сможет правильно ими распорядиться, потому что вокруг него нет профессиональных управленцев. В Томаса Цорна и Сергея Михайлова я не верю.

Посмотрите, в каком составе «Спартак» завершал заключительный матч сезона. Шесть футболистов – молодые и не опытные парни. Да, можно ссылаться на травмы и дисквалификации, но разве это не результат работы тренерского штаба? Обстановка в команде нервная, отсюда карточки. Травмы – это вообще тренерское и медицинское.

Александр Максименко в Оренбурге несколько раз спас, но дважды и привез, а как говорил Старостин, вратаря оценивают не по тому, что он взял, а по тому, что он пропустил. В начале сезона, когда Максименко отстоял насухо несколько матчей, казалось, что мы получили очень талантливого вратаря на долгие годы, но ему не хватает спокойствия Игоря Акинфеева, поэтому он совершает много ошибок. Да и школа у него слабовата.

«Оренбург» выйдя из ФНЛ, вопреки прогнозам, не только удержался в РПЛ, но и финишировал на седьмой строчке. Безусловно, это успех клуба и лично Владимира Федотова. Понятно, как строится игра его команды, видно, как прогрессируют его футболисты, тот же Алексей Сутормин, выросший на наших глазах. Надеюсь, Федотов останется в клубе – от добра добра не ищут. Главное не допускать в руководство Марко Трабукки, сыгравшего большую роль в развале «Спартака».

ГОНЧАРЕНКО ЗА СЕЗОН МОЖНО СМЕЛО СТАВИТЬ «ПЯТЕРКУ»

ЦСКА – «Крылья Советов» – 6:0

Удивляться крупному поражению «Крыльев» не стоит. Это классическая история для Миодрага Божовича. В «Ростове» он тоже, только придя, подружился с футболистами и довел команду до финала Кубка России, а потом стал периодически провалиться по 0:5. Потому и ушел. Тут произошло то же самое, но ничего страшного в этом нет. Все равно для Самары в этом матче ничего не решалось.

Не думаю, что этот разгром скажется на перспективах «Крыльев» в переходных матчах с «Нижним Новгородом». Да, на внутреннее состояние это повлияет не лучшим образом, но там будет отдельный турнир против соперника куда ниже классом. А в футбол самарцы играть умеют.

ЦСКА вышел в групповой раунд Лиги Европы. Это хороший результат, и в первую очередь для Виктора Гончаренко. Где бы он ни работал, везде делал добротные команды. Вкупе с мудрой политикой Евгения Гинера его работа вновь дала результат. Гончаренко за сезон можно смело поставить «пятерку». Вопрос больше в том, сможет ли он с такими молодыми футболистами, проведшими осень на кураже, развить успех. Второй сезон наверняка будет тяжелее.

Не ожидал, что Федор Чалов станет лучшим бомбардиром чемпионата. Эта строчка в его резюме на всю карьеру. Последний его гол, когда он перебросил Евгения Конюхова, на грани фантастики. Видно, что он получил уверенность в своих силах и выиграл бомбардирскую гонку по праву. Однако по-прежнему считаю, что он не создатель, а завершитель, и ему требуется соответственная наладка атакующих действий. Сомневаюсь, что в другой команде он сможет дать такой же результат. Не вижу в нем готового нападающего для сборной России. Одно дело подставить ногу и совсем другое – обыграть, убежать, сделать разрезающую передачу партнеру.

ПРЕКРАТИЛАСЬ БОРЬБА СЕМИНА С ГЕРКУСОМ, И «ЛОКО» РАСЦВЕЛ

«Локомотив» – «Уфа» – 1:0

«Локо» проявил себя более целостной командой и справедливо занял вторую строчку в борьбе с «Краснодаром». Когда прекратилась внутренняя борьба между Ильей Геркусом и Юрием Семиным, команда расцвела.

Отличный пример мудрости Семина – ситуация с Ману Фернандешем. В другой команде после того, как тот заартачился (и правильно, кстати, ему ведь совершенно несправедливо урезали зарплату), его бы сослали в дубль, а Семин выдержал паузу, замотивировал португальца и выпустил в двух ключевых матчах – в финале Кубка России и против «Уфы». В первом Фернандеш сделал победную голевую передачу, а сейчас забил единственный мяч.

«Уфе» в этом матче, как ни парадоксально, категорически не нужна была победа, чтобы выйти в стыках на немотивированную «Томь». Но по игре подопечных Вадима Евсеева не скажешь, что они не стремились победить. Это вообще проблема не «Уфы», а системы российского футбола. У нас все неправильно. Если «Томь» не хочет в РПЛ, пусть играет во дворе! Я бы вообще оштрафовал руководство клуба за те высказывания на такую сумму, чтобы ему на следующий сезон вообще не хватило денег заявиться в ФНЛ. Для чего он играет в футбол?

«КРАСНОДАР» ИДЕТ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ НАБИРАТЬСЯ ОПЫТА

«Краснодар» – «Рубин» – 1:0

«Краснодар» впервые пробился в Лигу чемпионов, и это очень радует. «Быки» продолжают поступательное движение и теперь получат уникальный лигочемпионский опыт. Да, в квалификации у них будут очень сильные соперники, но нечто похожее «горожане» уже проходили в Лиге Европы. Начинали с соперников попроще из Эстонии и Венгрии, а потом обыгрывали «Реал Сосьедад», «Эвертон» и дортмундскую «Боруссию». Теперь время попробовать силы в Лиге чемпионов.

Сложно утверждать, что «Краснодар» должен быть добиться лучшего результата. У «быков» очень хорошая атака, но временами команде везло. Например, когда Магомед-Шапи Сулейманов забил несколько важных мячей после выхода на замены. Вторую часть сезона «горожане» провели не так ярко, как первую, и растеряли слишком много очков. Думаю, это результат роста. «Краснодар» с каждым годом совершенствует игру, ищет что-то новое и не всегда угадывает. Это нормально. У краснодарцев отличные перспективы.