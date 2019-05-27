Шесть мощных признаков того, что этот чемпионат РПЛ – лучший в десятилетии

Заметьте, в заголовке я избежал слова «сильнейший». Верховодящие команды бывали и покруче нынешних законодателей мод. Тот же «Зенит» со Спаллетти, а потом с Халком и Витселем, возможно, и обыграл бы «Зенит» нынешний. И ЦСКА в пору своего чемпионства, пожалуй, поближе подбирался к знаку качества.

Не в этом суть. Вообще не в этом!

Нынешний чемпионат - лучший, причем бесспорно лучший, по одной-единственной причине. Он – самый многообещающий! И рассмотреть эту перспективность можно невооруженным глазом. Отступив от реалий всего-то на денек. И с этого минимального расстояния шесть мощных признаков окрепшего здоровья РПЛ прямо-таки высвечиваются прожекторами!

Перефразируя поговорку, – как старый сезон проводишь, так и новый встретишь. И стоп-кадр заключительного тура максимально информативно, да еще и в красках передает всю целостную картину.

Федор Чалов прямо-таки со снайперским гурманством покуражился в тылах несчастных «Крыльев Советов». (Тут, к слову сказать, форточка в другую тему, которая тоже занимательна. Ибо Миодраг Божович – последний тренер из дальнего зарубежья, у нас задержавшийся. И в этом контексте не очень понятно, что толку было призывать его вместо Андрея Тихонова. С черногорцем Самаре точно не стало лучше.) Так вот – о феномене Чалова. Давайте вспоминать, когда в последний раз первым снайпером чемпионата становился, в сущности, еще пацан, только-только освоившийся в основе. А? Не вспоминается, правда? А ведь Федя Чалов еще только наращивает свое снайперское оснащение.

А параллельным молодым курсом в третьем матче кряду оставил сухими ворота «Краснодара» Матвей Сафонов. Тут мы, конечно, вспомним подобный абсолютно блистательный дебют – Игоря Акинфеева. Да только произошел он давненько, аж полтора десятка лет назад. И с той поры никто из появлявшихся в голу близко не показывал в столь юные лета настолько всестороннюю искушенность.

Смотрите, - закольцовано на ключевых рубежах, форвардском и вратарском! А между, условно говоря, Сафоновым и Чаловым - сколько резвится молодых выводков. И в ЦСКА. И в «Локо», где молодая ватага, ведомая новоявленным Миранчуком-вторым, на финише вносила все более весомый вклад. И в «Краснодаре», где юные бойцы, недалеко отстающие от уровня Сафонова, мелькают один за другим. (В «Спартаке» тренд тот же, да только сам «Спартак» выпал из тренда светлого будущего…). И может быть, «Зенит», глядя на развернувшуюся тенденцию, тоже в скором времени возьмет наконец в толк, что самому качественно готовить таких игроков, в каких нуждается основной состав, - дело самое верное-надежное.

Теперь наведем прожектор на позиции у бровки. Когда раньше случался такой сильный дуплетный дебют тренеров в топ-клубах? Чтобы сразу двое, разметав конкурентов, вывели свои команды на передовые позиции (та деталь, что «Локо» на полресницы оказался впереди «Краснодара», не думаю что показательна). Впрочем, о доблестях Сергея Семака и Мурада Мусаева я писал часто и подробно – повторяться здесь не буду.

И наконец, - еще один дуплетный залп. «Арсенал» и «Оренбург». Когда в обозримом прошлом сразу две команды середняцкого ранга (южноуральцам изначально и до середняцкого требовалось еще добраться) авторитетно предъявляли – Тула на весеннем отрезке, а Оренбург в отдельных, но многочисленных матчах – игру, без преувеличения, не уступающую чемпионской? И опять же: в заключительном туре и одни, и другие поддержали эту свою марку – перекидывая мосток в будущее.

Ну и? Неужели будете спорить с тем, что этот чемпионат – лучший?!