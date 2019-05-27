Журавель и Аршавин прокомментируют финал Лиги Европы на «Матч ТВ» 

29 мая в финале Лиги Европы сыграют две лондонские команды «Челси» и «Арсенал». «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию с «Олимпийского стадиона» в Баку. Комментировать матч из столицы Азербайджана будут Тимур Журавель и Андрей Аршавин, который играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. В 21:10 на телеканале выйдет программа «Все на футбол», в которой ведущий Георгий Черданцев обсудит предматчевые расклады с обладателями Кубка УЕФА Игорем Корнеевым и Евгением Алдониным. Кроме того, в программе намечено прямое включение с кромки поля с Денисом Казанским.
Прямая трансляция из Баку на «Матч ТВ» начнется в 21:50. Финал Лиги Европы также можно будет увидеть на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб».
Специальный корреспондент «Советского спорта» также будет работать на финале Лиги Европы в Баку. Наш главный редактор Николай Яременко напишет не только атмосферные репортажи с места событий; читателей нашего издания ждут также эксклюзивные интервью с футбольными звездами и другими участниками событий.
Напомним, что в этом году решающий матч Лиги Европы пройдет с изменениями. Финал начнется не в 21:45, а в 22:00 по московскому времени. Если в основное время исход матча не будет решен, обеим командам будет разрешено провести по четвертой замене в дополнительное время. Кроме того, увеличено количество игроков на скамейке запасных с 7-и до 12-и.
Добавим еще, что «Арсенал» и «Челси» встречались между собой 197 раз. 77 побед одержал «Арсенал», у «Челси» их 63. Еще 57 раз команды расходились миром.
Если брать последние игры, то здесь тоже преимущество на стороне «Арсенала»: в восьми матчах они проиграли только раз. В еврокубках судьба свела эти команды только раз, и это случилось 15 лет назад. В ¼ финала в 2003 году «Челси» выбил «канониров» из дальнейшего розыгрыша со счетом 3:2 по сумме двух игр.
Не пропустите!
29 мая, среда
Лига Европы
Финал
Челси – Арсенал
22.00
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