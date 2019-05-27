Вратарь - Сафонов, нападающий - Дзюба. Лучшие игроки по итогам сезона РПЛ

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ РПЛ-2018/19: ОТ САФОНОВА ДО ДЗЮБЫ!

После каждого матча премьер-лиги мы оценивали вклад каждого игрока звездами (от одной до пяти). Теперь можно подвести итоги всего чемпионата и назвать лучших из лучших на каждой позиции, суммировав наши оценки.

МАКСИМУМ - ТРИ ЗВЕЗДЫ

Сразу огласим нашу символическую сборную РПЛ-2018/19: вратарь Матвей Сафонов («Краснодар»), правый защитник Марио Фернандес (ЦСКА), центральные защитники Георгий Джикия («Спартак») и Ярослав Ракицкий («Зенит»), левый защитник Лоренсо Мельгарехо («Спартак»), опорный полузащитник Юрий Газинский («Краснодар»), правый полузащитник Антон Миранчук («Локомотив»), атакующий полузащитник Алексей Миранчук («Локомотив»), левый полузащитник Виктор Классон («Краснодар»), нападающие Федор Чалов (ЦСКА) и Артем Дзюба («Зенит»).

Любопытно, что, изначально задав верхнюю планку в пять звезд, мы ни разу не премировали участников матчей даже четырьмя, а три выставили лишь в трех случаях: Магомеду-Шапи Сулейманову («Краснодар») за игру против «Анжи», а также Дзюбе и Сафонову - за, возможно, самый яркий спектакль в истории российского клубного футбола, который «быки» и питерцы совместными усилиями организовали 2 апреля.

Именно с того дня начался мощный прорыв в лидеры нашего вратарского рейтинга 20-летнего Сафонова, который по сумме звезд (12) опередил ветерана ЦСКА Игоря Акинфеева (10) и сравнялся с нынешним голкипером сборной России Гилерме из «Локомотива», обойдя русского бразильца по дополнительным показателям (при одинаковой сумме преимущество получал тот игрок, у которого было больше матчей с двумя или тремя звездами).

РАКИЦКИЙ УСПЕЛ, АЗМУН - НЕТ

Сафонов - самый молодой в нашей сборной. А самыми возрастными (обоим - по 29 лет) оказались Газинский и Ракицкий. Последнему хватило весенней части чемпионата, чтобы «присоединиться» к Джикии в паре центральных защитников. А вот другой зимний новичок «Зенита» Сердар Азмун в сборную, как это ни странно, не попал. Никто не собирается недооценивать вклад иранца в чемпионство питерцев, но Азмун слишком «засиделся» на старте, защищая цвета «Рубина» в первой половине сезона. Потому и не догнал в рейтинге нападающих Дзюбу и Чалова, которые довольно ровно провели весь чемпионат. Артем получал звезды в 18 турах, Федор - в 13 (как и Азмун), но чаще премировался двойными. Что неудивительно - именно 21-летнему армейцу принадлежит единственный в РПЛ-2018/19 хет-трик, кроме того он опередил всех в гонке бомбардиров (15 мячей) и по системе «гол + пас» (13+6).

У Дзюбы - вообще максимальная сумма звезд (23), что позволяет называть его MVP сезона. Кто бы сомневался… Наименьший «проходной балл» в символическую сборную сложился на левом фланге защиты, где Бенедикта Хеведеса из «Локо» (который часто не играл из-за травмы) на одну звезду (7 против 6) обошел Мельгарехо. И обратная картина на противоположной бровке - там ожидаемо не было равных Фернандесу (16 звезд). Тем печальнее, что летом русский бразилец может покинуть ЦСКА и перебраться в Европу. Достойной альтернативы Фернандесу в его амплуа в РПЛ сейчас нет. И не предвидится.

ФЛАНГ ИМЕНИ КЛАССОНА И ДРИУССИ

С высокой вероятностью покинет премьер-лигу и другой армеец - Никола Влашич, который долгое время претендовал на звание MVP, но в итоге пропустил вперед себя в рейтинге атакующих полузащитников Алексея Миранчука (на одну звезду). Индивидуально хорват, конечно, выделялся. Но ближе к концу сезона потерял в стабильности, что и предопределило присутствие в символической сборной сразу двух Миранчуков. Антону пришлось выдержать конкуренцию на правом фланге с Вандерсоном («Краснодар») и Зелимханом Бакаевым («Арсенал»), который выдали со своими командами ударный финиш.

Блестяще «отработал» в РПЛ-2018/19 левый край полузащиты. Здесь Классон (20 звезд), как мог, тащил «быков» в большую Европу, а Себастьян Дриусси (15) с завидной регулярностью выдавал матчи-концерты своего имени. Аргентинец и завершил чемпионат фирменным дублем - четвертым для него в сезоне. Их связка с Дзюбой (в которой тот и другой могли как отдать голевой пас, так и завершить атаку) работала как часы и стала, пожалуй, главным козырем в чемпионской колоде Сергея Семака.

ЛУЧШИЕ ПО ОЦЕНКАМ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

1 звезда 2 звезды 3 звезды Сумма

ВРАТАРИ

Матвей САФОНОВ Краснодар 7 1 1 12 ГИЛЕРМЕ Локомотив 12 - - 12 Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 10 - - 10

ПРАВЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Марио ФЕРНАНДЕС ЦСКА 16 - - 16 Владислав ИГНАТЬЕВ Локомотив 10 - - 10 Резван УЦИЕВ Ахмат 5 - - 5

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Георгий ДЖИКИЯ Спартак 9 1 - 11 Ярослав РАКИЦКИЙ Зенит 8 1 - 10 Максим БЕЛЯЕВ Арсенал 10 - - 10 Соломон КВЕРКВЕЛИЯ Локомотив 9 - - 9 Александр МАРТЫНОВИЧ Краснодар 9 - - 9 Урош СПАЙИЧ Краснодар 9 - - 9

ЛЕВЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО Спартак 7 - - 7 Бенедикт ХЕВЕДЕС Локомотив 6 - - 6 Юрий ЖИРКОВ Зенит 6 - - 6

ПРАВЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Антон МИРАНЧУК Локомотив 7 4 - 15 Зелимхан БАКАЕВ Арсенал 8 2 - 12 ВАНДЕРСОН Краснодар 12 - - 12

ОПОРНЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Юрий ГАЗИНСКИЙ Краснодар 12 1 - 14 Иван ОБЛЯКОВ ЦСКА 12 1 - 14 Ильзат АХМЕТОВ ЦСКА 9 1 - 12

АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Алексей МИРАНЧУК Локомотив 11 6 - 17 Никола ВЛАШИЧ ЦСКА 15 1 - 16 Алексей СУТОРМИН Оренбург 12 - - 12

ЛЕВЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Виктор КЛАССОН Краснодар 16 2 - 20 Себастьян ДРИУССИ Зенит 5 5 - 15 ЖОАОЗИНЬО Динамо 9 2 - 13

НАПАДАЮЩИЕ