Вратарь - Сафонов, нападающий - Дзюба. Лучшие игроки по итогам сезона РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболБиатлонФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 мая 2019 15:45ФутболБезъязычный Алексей

Вратарь - Сафонов, нападающий - Дзюба. Лучшие игроки по итогам сезона РПЛ

«Советский спорт» составил список лучших игроков чемпионата России во всех позициях.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ РПЛ-2018/19: ОТ САФОНОВА ДО ДЗЮБЫ!

После каждого матча премьер-лиги мы оценивали вклад каждого игрока звездами (от одной до пяти). Теперь можно подвести итоги всего чемпионата и назвать лучших из лучших на каждой позиции, суммировав наши оценки.

МАКСИМУМ - ТРИ ЗВЕЗДЫ

1850025681

Сразу огласим нашу символическую сборную РПЛ-2018/19: вратарь Матвей Сафонов («Краснодар»), правый защитник Марио Фернандес (ЦСКА), центральные защитники Георгий Джикия («Спартак») и Ярослав Ракицкий («Зенит»), левый защитник Лоренсо Мельгарехо («Спартак»), опорный полузащитник Юрий Газинский («Краснодар»), правый полузащитник Антон Миранчук («Локомотив»), атакующий полузащитник Алексей Миранчук («Локомотив»), левый полузащитник Виктор Классон («Краснодар»), нападающие Федор Чалов (ЦСКА) и Артем Дзюба («Зенит»).

Любопытно, что, изначально задав верхнюю планку в пять звезд, мы ни разу не премировали участников матчей даже четырьмя, а три выставили лишь в трех случаях: Магомеду-Шапи Сулейманову («Краснодар») за игру против «Анжи», а также Дзюбе и Сафонову - за, возможно, самый яркий спектакль в истории российского клубного футбола, который «быки» и питерцы совместными усилиями организовали 2 апреля.

Именно с того дня начался мощный прорыв в лидеры нашего вратарского рейтинга 20-летнего Сафонова, который по сумме звезд (12) опередил ветерана ЦСКА Игоря Акинфеева (10) и сравнялся с нынешним голкипером сборной России Гилерме из «Локомотива», обойдя русского бразильца по дополнительным показателям (при одинаковой сумме преимущество получал тот игрок, у которого было больше матчей с двумя или тремя звездами).

РАКИЦКИЙ УСПЕЛ, АЗМУН - НЕТ

223220A

Сафонов - самый молодой в нашей сборной. А самыми возрастными (обоим - по 29 лет) оказались Газинский и Ракицкий. Последнему хватило весенней части чемпионата, чтобы «присоединиться» к Джикии в паре центральных защитников. А вот другой зимний новичок «Зенита» Сердар Азмун в сборную, как это ни странно, не попал. Никто не собирается недооценивать вклад иранца в чемпионство питерцев, но Азмун слишком «засиделся» на старте, защищая цвета «Рубина» в первой половине сезона. Потому и не догнал в рейтинге нападающих Дзюбу и Чалова, которые довольно ровно провели весь чемпионат. Артем получал звезды в 18 турах, Федор - в 13 (как и Азмун), но чаще премировался двойными. Что неудивительно - именно 21-летнему армейцу принадлежит единственный в РПЛ-2018/19 хет-трик, кроме того он опередил всех в гонке бомбардиров (15 мячей) и по системе «гол + пас» (13+6).

У Дзюбы - вообще максимальная сумма звезд (23), что позволяет называть его MVP сезона. Кто бы сомневался… Наименьший «проходной балл» в символическую сборную сложился на левом фланге защиты, где Бенедикта Хеведеса из «Локо» (который часто не играл из-за травмы) на одну звезду (7 против 6) обошел Мельгарехо. И обратная картина на противоположной бровке - там ожидаемо не было равных Фернандесу (16 звезд). Тем печальнее, что летом русский бразилец может покинуть ЦСКА и перебраться в Европу. Достойной альтернативы Фернандесу в его амплуа в РПЛ сейчас нет. И не предвидится.

ФЛАНГ ИМЕНИ КЛАССОНА И ДРИУССИ

crZA27Hwvuw

С высокой вероятностью покинет премьер-лигу и другой армеец - Никола Влашич, который долгое время претендовал на звание MVP, но в итоге пропустил вперед себя в рейтинге атакующих полузащитников Алексея Миранчука (на одну звезду). Индивидуально хорват, конечно, выделялся. Но ближе к концу сезона потерял в стабильности, что и предопределило присутствие в символической сборной сразу двух Миранчуков. Антону пришлось выдержать конкуренцию на правом фланге с Вандерсоном («Краснодар») и Зелимханом Бакаевым («Арсенал»), который выдали со своими командами ударный финиш.

Блестяще «отработал» в РПЛ-2018/19 левый край полузащиты. Здесь Классон (20 звезд), как мог, тащил «быков» в большую Европу, а Себастьян Дриусси (15) с завидной регулярностью выдавал матчи-концерты своего имени. Аргентинец и завершил чемпионат фирменным дублем - четвертым для него в сезоне. Их связка с Дзюбой (в которой тот и другой могли как отдать голевой пас, так и завершить атаку) работала как часы и стала, пожалуй, главным козырем в чемпионской колоде Сергея Семака.

ЛУЧШИЕ ПО ОЦЕНКАМ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

1 звезда

2 звезды

3 звезды

Сумма

ВРАТАРИ

Матвей САФОНОВ Краснодар

7

1

1

12

ГИЛЕРМЕ Локомотив

12

-

-

12

Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА

10

-

-

10

ПРАВЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Марио ФЕРНАНДЕС ЦСКА

16

-

-

16

Владислав ИГНАТЬЕВ Локомотив

10

-

-

10

Резван УЦИЕВ Ахмат

5

-

-

5

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Георгий ДЖИКИЯ Спартак

9

1

-

11

Ярослав РАКИЦКИЙ Зенит

8

1

-

10

Максим БЕЛЯЕВ Арсенал

10

-

-

10

Соломон КВЕРКВЕЛИЯ Локомотив

9

-

-

9

Александр МАРТЫНОВИЧ Краснодар

9

-

-

9

Урош СПАЙИЧ Краснодар

9

-

-

9

ЛЕВЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО Спартак

7

-

-

7

Бенедикт ХЕВЕДЕС Локомотив

6

-

-

6

Юрий ЖИРКОВ Зенит

6

-

-

6

ПРАВЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Антон МИРАНЧУК Локомотив

7

4

-

15

Зелимхан БАКАЕВ Арсенал

8

2

-

12

ВАНДЕРСОН Краснодар

12

-

-

12

ОПОРНЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Юрий ГАЗИНСКИЙ Краснодар

12

1

-

14

Иван ОБЛЯКОВ ЦСКА

12

1

-

14

Ильзат АХМЕТОВ ЦСКА

9

1

-

12

АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Алексей МИРАНЧУК Локомотив

11

6

-

17

Никола ВЛАШИЧ ЦСКА

15

1

-

16

Алексей СУТОРМИН Оренбург

12

-

-

12

ЛЕВЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Виктор КЛАССОН Краснодар

16

2

-

20

Себастьян ДРИУССИ Зенит

5

5

-

15

ЖОАОЗИНЬО Динамо

9

2

-

13

НАПАДАЮЩИЕ

Артем ДЗЮБА Зенит

14

3

1

23

Федор ЧАЛОВ ЦСКА

8

5

-

18

Сердар АЗМУН Зенит/Рубин

11

2

-

15

АРИ Краснодар

6

3

-

12

Лука ДЖОРДЖЕВИЧ Арсенал

6

3

-

12

Сильвестр ИГБУН Уфа

10

1

-

12

27/05 10:02Футбол
Евгений Ловчев: Провал сезона – «Спартак», а главное открытие – «Арсенал»Обозреватель «Советского спорта» отмечает появление в чемпионате России клубов среднего класса, считает Дзюбу лучшим футболистом сезона и недоумевает по поводу провала «Спартака».
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
23/05 22:45Теннис
Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.
25/05 20:00Хоккей
Федор Канарейкин: Финны сыграли в правильный хоккей, лишили нас свободыЗаслуженный тренер России – о причинах поражения сборной России от команды Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.
26/05 19:45Хоккей
Сборная России взяла бронзу благодаря ВасилевскомуРоссияне через не могу одержали победу над чехами 3:2 по буллитам.
26/05 11:19Хоккей
Жена Овечкина вступилась за сборную России. Получилось не оченьАнастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, попыталась защитить национальную команду от нападок болельщиков.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/05 07:40Футбол
Антирекорд «Спартака» и отставка Аленичева. Цифры и итоги 30-го тураЛюбопытные итоги 30-го тура РПЛ от «Советского спорта».
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
25/05 19:30Хоккей
Борис Михайлов: Чтобы забить, надо было жертвовать собой, а этого не былоДвукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1970-х – о поражении сборной России от финнов.
26/05 16:55Футбол
Мало, Федя, мало! Всё – о бомбардирах РПЛЛучшим в споре бомбардиров завершившегося чемпионата РПЛ с пятнадцатью мячами стал 21-летний форвард ЦСКА Федор Чалов.
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
27/05 14:21Футбол
Уровень РПЛ упал, «Краснодар» совершил прорыв и всё о билетах на Евро-2020. Анонс ССФВо вторник, 27 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
25/05 22:45Хоккей
Канада – да, Россия – нет. Неутешительные итоги полуфиналовМы все ждали финал Россия – Канада. Но его не будет.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
26/05 16:19Футбол
Феерическое новоселье: арену «Динамо» обмыли шестью голамиВ первом матче на обновленном стадионе «Динамо» хозяева принимали тульский «Арсенал».
25/05 20:45Хоккей
10 причин почему сборная России уступила финнам в полуфиналеКорреспондент «Советского спорта» подробно разобрал полуфинал чемпионата мира между сборными России и Финляндии.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
26/05 23:39Хоккей
Настоящие «львы»! Марко Анттила и его команда стали чемпионами мираВ финале сошлись сборные из группы, которая играла в Кошице. Канадцам не удалось взять реванш у финнов за поражение на старте турнира. Счет – тот же, 3:1. Как и 8 лет назад в Братиславе, финны стали чемпионами мира. В третий раз в истории.
Новости
15:45 Футбол Кирилл Комбаров продлил на год контракт с «Арсеналом»
15:41 Теннис Кудерметова – после матча с Возняцки: Это большая победа для меня
15:35 Теннис Павлюченкова покинула «Ролан Гаррос», проиграв в первом круге Минелле
15:09 Хоккей Зарипов – о новом контракте с «Ак Барсом»: Чем больше выигрываешь, тем больше хочется
15:05 Биатлон Цветков намерен бороться за попадание в состав сборной России
15:04 Футбол Маттейс де Лигт: Я все еще могу остаться в «Аяксе»
14:59 Хоккей Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» на один сезон
14:48 Футбол Виллаш-Боаш заключил двухлетний контракт с «Марселем»
14:42 Футбол Рахимов продолжит работать главным тренером «Ахмата»
14:32 Теннис Ватутин проиграл Муте в первом круге «Ролан Гаррос»
14:31 Футбол Сергей Герасимец: Семак использовал тот потенциал, который был заложен в игроках
14:29 Футбол Дейли Блинд: Сборная Голландии не должна никого бояться
14:21 Футбол Бушманов назвал лучшего игрока чемпионата России
14:16 Хоккей Владимир Тарасенко: Этот сезон научил, что даже при плохом начале работа все исправит
14:15 Теннис Кудерметова обыграла Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос»
14:07 Футбол Первый сбор «Локомотива» пройдет в Австрии
14:06 Теннис Бертенс и Канепи вышли во второй круг «Ролан Гаррос»
14:06 Футбол Прядкин: Новая система еврокубков в нынешнем виде не в пользу российских клубам
14:02 Футбол Максименко – болельщикам «Спартака»: Вместе – мы сила!
14:00 Футбол Сергей Прядкин: Устал объяснять Юрию Семину о календаре
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика