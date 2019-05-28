«Спартак», как «Анжи», а ЦСКА, как «Уфа» Подводим командные статистические итоги РПЛ-2018/19.

Для кого этот сезон получился уникальным, так это для спартаковцев. Красно-белые завершили чемпионат с 36 голами, побив клубный антирекорд 2003 года (38 забитых мячей). Регресс по сравнению с прошлым сезоном катастрофический: тогда у «Спартака» была лучшая в РПЛ атака (51 гол)! Сейчас же больше забили не только «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив», но и «Арсенал» с «Оренбургом». Есть о чем задуматься.

В оборонительных действиях команда Олега Кононова тоже не преуспела, замкнув в рейтинге непробиваемости первую восьмерку. А возглавили этот рейтинг «Ростов» (что ожидаемо), «Краснодар» и ЦСКА (что удивляет, учитывая атакующую философию «быков» и полную смену защитной линии красно-синих).

Невозможно пройти мимо беспроигрышной серии «Арсенала» в весенней части сезона. Именно этот 11-матчевый отрезок позволил тулякам пробиться в еврокубки. Так долго без поражений обходился только «Зенит», который вместе с «Локомотивом» выдал рекордную победную серию (5 матчей).

«Арсенал» выдал и самую продолжительную серию без пропущенных голов, сохраняя ворота в неприкосновенности на протяжении шести матчей. Интересно, что не самый стабильный «Спартак» тоже отметился в этом рейтинге. Еще при Массимо Каррере красно-белые умудрились не пропустить в стартовых четырех турах. Зато «Локомотив», напротив, не забил в первых трех. При этом команда Юрия Семина выдала и самую продолжительную в сезоне голевую серию (12 матчей). Такие вот русские горки!

Но самая невероятная серия, конечно, принадлежит «Уралу». Екатеринбуржцы неизменно пропускали в 22 турах, пока в 23-м не сыграли 0:0 с «Арсеналом». Тут с командой Дмитрия Парфенова не сравнятся даже «Енисей» и «Анжи». Да и «Спартак» не мог отстоять «на ноль» самое долгое в 10 турах кряду. Хотя, само присутствие красно-белых среди «лидеров» этого рейтинга – еще один повод задуматься. Теперь не о беззубости атаки, а о «дырявости» защиты.

Но это еще не все плохие новости о «Спартаке», который в сезоне-2018/19 установил еще одно спорное достижение. В 15 гостевых матчах москвичи набрали меньше очков, чем… в 15 домашних. Очевидно, команда после многочисленных конфликтов с фанатами перестала чувствовать себя комфортно на «Открытие Арене». А ведь родные трибуны стали одним из ключевых факторов спартаковского чемпионства-2016/17. При этом в гостях красно-белые в минувшем чемпионате выступили лучше «Зенита»! Но в данном случае лучше обратить внимание на другой факт: помимо «Спартака», только… «Анжи» дома (10 очков) выступил хуже, чем в гостях (11). Не самая приятная параллель, не правда ли?

Ну а как обстояли дела с судейством? И здесь почему-то в глаза сразу бросается «Спартак». Только вдумайтесь: за 30 туров лишь один игрок красно-белых (Николай Рассказов) покинул поле из-за красной карточки. При этом спартаковцы чаще всех исполняли пенальти, реализовав все 7 попыток. На противоположном «фланге» расположились ЦСКА и «Уфа», которые ни разу (!) не пропустили с 11-метровой отметки. Соперники армейцев запороли две попытки с «точки», уфимцев – сразу три. Снимаем шляпу перед Игорем Акинфеевым и Александром Беленовым, которому, кстати, скоро предстоят стыковые матчи против «Томи» за сохранение прописки в премьер-лиге.

Завершаем обзор рейтингами крупных побед и поражений. Достижение «Краснодара» – 8 выигрышей с перевесом в три гола и более – впечатляет! А шесть разгромов «Енисея» не удивляют. Команда Дмитрия Аленичева весь сезон скорее мучилась, чем играла.