Семак – «отлично», Аленичев – «кол»! Оценки работы тренеров РПЛ по итогам сезона

СЕРГЕЙ СЕМАК, «ЗЕНИТ»



30 матчей: 20-4-6 (71,1%)

Стоимость состава, млн евро*: 151 (1-е место)

Место в РПЛ: 1

Несомненно, лучший футбольный тренер года. Даже при том, что Семак обладал даже не одним, а двумя очень классными по российским меркам составами (один Леандро Паредес, уехавший в «ПСЖ», чего стоит), перед ним стояла очень сложная задача без единого летнего трансфера создать чемпионский коллектив. И он, на ходу изменяя команду, с этой задачей справился блестяще.

Осенью «Зенит» имел проблемы с организацией атак и во многих матчах играл натужно, но достаточно стабильно набирал очки и пришел к перерыву первым. А зимой Семак избавился от балласта (Евгений Чернов, Миха Мевля, Юрий Лодыгин), умело определил болезненные точки, вернул Эмилиано Ригони и гениально встроил в игру команды Вильмара Барриоса, Ярослава Ракицкого и Сердара Азмуна. Новички позволили ему перестроить алгоритм командных действий, и во второй части сезона сине-бело-голубые никому шансов уже не оставили, заодно подарив нам лучший матч РПЛ в XXI веке в Краснодаре (3:2).

Оценка: 5

*****

Игорь Черевченко, «Арсенал»

16 матчей: 8-5-3 (60,4%)

Стоимость состава, млн евро: 18,8 (13-е место)

Место в РПЛ: 6

Сменив на посту главного тренера «Арсенала» Кононова, бывший наставник «Локомотива» сотворил настоящее чудо. К молниеносной атаке туляков он добавил организацию игры в обороне, которой славятся железнодорожники, и по весне смел почти всех соперников. От «канониров» досталось ЦСКА (2:0), «Спартаку» (3:0) и «Локомотиву» (2:0), а еще в декабре был бит будущий чемпион «Зенит» (4:2).

Результат превзошел все ожидания – туляки, на две трети состоявшие из игроков с истекающими контрактами или находящихся в аренде, сенсационно пробились в еврокубки и теперь будут представлять Россию в Лиге Европы.

Оценка: 4+

*****

Владимир Федотов, «Оренбург»

30 матчей: 12-7-11 (47,8%)

Стоимость состава, млн евро: 12,5 (15-е место)

Место в РПЛ: 7

Обладая одним из слабейших составов в премьер-лиге и усилившись летом малоизвестными игроками, не имевшими опыта выступления в РПЛ, Владимир Федотов совершил с командой, еще год назад игравшей в ФНЛ, почти чудо. Не считая топ-5, он уступил только другой сенсации сезона «Арсеналу» и финишировал в верхней половине таблицы.

При этом оренбуржцы на протяжении всего чемпионата демонстрировали привлекательную игру и забили, например, больше «Спартака» (39 против 36). А доселе никому не известный уроженец Санкт-Петербурга Алексей Сутормин заставил говорить о возможном переезде в «Зенит». Все это заслуги Федотова, безукоризненно отработавшего сезон, с учетом имеющегося материала. А яркая и уверенная победа в заключительном туре над сверхмотивированным «Спартаком» (2:0) стала венцом превосходно проведенного чемпионата.

Оценка: 4+

*****

ЮРИЙ СЕМИН, «ЛОКОМОТИВ»

30 матчей: 16-8-6 (62,2%)

Стоимость состава, млн евро: 99,3 (3-е место)

Место в РПЛ: 2

Чемпионы прошлого сезона летом укрепились очень качественными футболистами, но далеко не все из них подходили к игровой модели железнодорожников (лучший пример – Федор Смолов), поэтому стартовали они ни шатко ни валко и после восьмого тура были аж 11-ми, а после трети сезона – лишь седьмыми. Да и в Лиге чемпионов провалились, оказавшись на дне в своем квартете.

Однако патриарх российского тренерского цеха сумел достучаться до своих футболистов, разозлить их и заставить биться за результат. А после отставки конфликтовавшего с тренером президента клуба Ильи Геркуса Семин смог вздохнуть спокойно и просто делать свою работу. В результате красно-зеленые быстро поправили свои дела, опередили в турнирной таблице «Краснодар» и сумели финишировать вслед за «Зенитом», получив таким образом билет в групповой раунд Лиги чемпионов. А в качестве бонуса выиграли еще и Кубок России.

Оценка: 4

*****

МУРАД МУСАЕВ, «КРАСНОДАР»

30 матчей: 16-8-6 (62,2%)

Стоимость состава, млн евро: 85,1 (4-е место)

Место в РПЛ: 3

Прошлой весной «быки» сделали ставку на неопытного тренера из своей системы и не прогадали. Мусаев быстро адаптировался к новому уровню игры и очень грамотно влил в команду воспитанников Матвея Сафонова, Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова. Для выхода в четвертьфинал Лиги Европы «горожанам» не хватило нескольких секунд.

Зимой они виделись главными преследователями «Зенита», но завалили отрезок в декабре-марте (11 матчей без побед во всех турнирах) и в итоге упустили даже вторую строчку. Тем не менее, бронза и историческая путевка в Лигу чемпионов, пусть даже к квалификацию, вне всяких сомнений, большой успех для «Краснодара», особенно если учесть поставленную и зрелищную атакующую игру и первый полноценный сезон Мусаева в РПЛ. Почти нет сомнений, что в следующем сезоне он сделает еще один шаг вверх.

Оценка: 4

*****

ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО, ЦСКА

30 матчей: 14-9-7 (56,7%)

Стоимость состава, млн евро: 69,7 (5-е место)

Место в РПЛ: 4

Как ни удивительно, но сезон для армейцев сложился неоднозначно. В Лиге чемпионов они дважды обыграли «Реал», но финишировали на привычном четвертом месте, пропустив вперед даже чешскую «Викторию». В РПЛ осенью вопреки ожиданиям, вызванным сменой половины состава опытных мастеров на юных никому не известных парней, выдали великолепный старт и к зимней паузе подошли в четырех очках от «Зенита», а весной растеряли слишком много очков и лишились путевки в Лигу чемпионов.

Гончаренко, учитывая обстоятельства, создание новой команды с нуля и «сырой» материал, проделал отличную работу. Достаточно сказать, что меньше чем за год его футболисты выросли в цене почти на 60%, а Федор Чалов, в которого никто не верил, стал лучшим бомбардиром сезона и лидером по системе «гол+пас». Впрочем, за эти успехи стоит поблагодарить и идеально сработавшую селекционную службу красно-синих.

Оценка: 4

*****

РАШИД РАХИМОВ, «АХМАТ»

24 матча: 9-8-7 (48,6%)

Стоимость состава, млн евро: 38,7 (7-е место)

Место в РПЛ: 8

Рахимов вернулся в Грозный после неудачи Игоря Ледяхова, улучшил результаты команды и поднял ее на одну ступеньку, но все же большего не добился, пропустив вперед куда менее сильные по составу «Арсенал» и «Оренбург». «Ахмат» сыграл в свою силу и занял привычную позицию в середине турнирной таблицы.

Оценка: 3+

*****

ВАЛЕРИЙ КАРПИН, «РОСТОВ»

30 матчей: 10-11-9 (45,6%)

Стоимость состава, млн евро: 28,8 (8-е место)

Место в РПЛ: 9

Бывший главный тренер «Спартака» возглавил «Ростов» полтора года назад и за два последних трансферных окна дважды почти полностью сменил состав. Весенняя версия желто-синих значительно отличается от осенней, причем не в лучшую сторону. Карпину в течение сезона удалось обыграть «Зенит» (1:0) и не проиграть «Спартаку» (1:0, 2:1), ЦСКА (1:0, 0:0) и «Краснодару» (2:2, 1:1), однако в матчах с соперниками попроще его подопечные теряли очки неприлично часто.

Сильной стороной ростовчан стала линия обороны, пропустившая наряду с «Краснодаром» и ЦСКА меньше всех (по 23 мяча). Но слабость атакующей линии (25 голов – 11-й результат наряду с «Крыльями Советов») не позволила набрать больше очков и финишировать хотя бы в верхней половине таблицы. И это несмотря на наличие Алексея Ионова и прибывших зимой из «Спартака» ему на помощь Романа Еременко и Ивелина Попова. В результате ростовчане на пять очков отстали от «Арсенала» и не пробились в еврокубки.

Из плюсов работы Карпина отметим выход в полуфинал Кубка России и яркую игру в первой части сезона Дмитрия Скопинцева, который раскрылся столь стремительно, что сразу уехал за 4,4 млн евро в «Краснодар».

Оценка: 3+

*****

ДМИТРИЙ ПАРФЕНОВ, «УРАЛ»

30 матчей: 10-8-12 (42,2%)

Стоимость состава, млн евро: 21,7 (11-е место)

Место в РПЛ: 10

Бывший защитник «Спартака» и триумфатор предыдущего Кубка России с «Тосно» вновь добрался до финала, где уступил только объективно более сильному «Локомотиву». Да и в чемпионате вовсе не провалился, заняв вполне уральское место в десятке, и даже сделал маленький шажок вперед (два прошлых года «шмели» под руководством Александра Тарханова финишировали на 13-й и 11-й строчках).

А мог бы закончить сезон и выше, но ахиллесовой пятой екатеринбуржцев стал центр обороны, позволявший регулярно поражать ворота Ярослава Годзюра (например, во всех без исключения домашних матчах РПЛ). Зато среди достижений – гостевые победы над «Спартаком» и «Локомотивом» (по 2:1). В целом у Парфенова интересная крепкая команда, которая может с уверенностью смотреть в светлое будущее.

Оценка: 3+

*****

ВАДИМ ЕВСЕЕВ, «УФА»

10 матчей: 2-4-4 (33,3%)

Стоимость состава, млн евро: 27,5 (11-е место)

Место в РПЛ: 14

Проиграв в трех последних турах, Евсеев смазал впечатление от своей работы и не сумел вырваться из зоны переходных матчей. Тем не менее, именно с ним «Уфа» ожила, обыграла «Ростов» (1:0) и «Урал» (4:1) и выдала сумасшедший камбэк в гостевой игре с ЦСКА (2:2). Очевидно, что встряхнуть команду бывшему тренеру «Амкара» удалось, и она без труда пройдет в стыках немотивированную «Томь», но о ее перспективах в следующем сезоне судить пока рано.

Оценка: 3+

*****

МАГОМЕД АДИЕВ, «АНЖИ»

30 матчей: 5-6-19 (23,3% очков)

Стоимость состава, млн евро: 10,6 (16-е место)

Место в РПЛ: 15

Самый бедный клуб РПЛ, чьи перспективы вообще дойти до финиша вызывали большие сомнения еще осенью, до 21-го тура периодически выплывал из зоны вылета, и в этом огромная заслуга 41-летнего наставника. Ему долгое время удавалось удержать на плаву коллектив, по ходу сезона терявший основных бойцов и месяцами не получавший зарплату. А от его достойнейших выступлений на пресс-конференциях сжималось сердце у всех, у кого оно есть.

Но увы, оставшись почти без футболистов с опытом выступления в премьер-лиге, Адиеву оставалось только прокачивать местную молодежь, чего, конечно, не хватило для сохранения прописки в элите. Весной «Анжи» развалился, выиграв только один матч из 13, тем не менее, даже в этих условиях финишировал выше куда более крепкого по составу «Енисея».

Оценка: 3+

*****

ОЛЕГ КОНОНОВ, «АРСЕНАЛ»/«СПАРТАК»

30 матчей: 13-8-9 (52,2%)

Стоимость состава, млн евро: 16,3 (13-е место, «Арсенал»)/106,4 (4-е место, «Спартак»)

Место в РПЛ: 11 («Арсенал»)/5 («Спартак»)

Для 53-летнего специалиста сезон, как это банально ни прозвучит, разделился на «до» перехода в «Спартак» и «после». В Туле имея крепкий и амбициозный, но собранный наполовину из арендованных футболистов состав, Кононов создал быструю контратакующую команду и прямо на «Открытие Арене» подписал приговор Массимо Каррере, которого впоследствии и сменил (солнцеликий и.о. Рауль Рианчо не в счет). Когда он покидал «канониров», они шли на «своем» 11-м месте, зато были в тройке по количеству голов и на 8-й строчке по разнице мячей (19-18).

Однако в «Спартаке» Кононова него не сложилось. Претензий к нему много: зимнее расставание с опытными Александром Самедовым, Поповым и Еременко; катастрофическое количество травмированных; неразрешенная ситуация Дениса Глушакова; неумение встроить в состав Софьяна Ханни; отвратительная игра в атаке, идущая вразрез с его собственными высказываниями о настоящем спартаковском футболе; провал в Кубке России и потеря в заключительном туре путевки в групповой раунд Лиги Европы. И как следствие, ненависть активной части болельщиков.

Впрочем, есть в этом определенная несправедливость. Кононов по ходу сезона строил новую команду, много матчей провел без лидеров, обходясь молодыми кадрами, и все равно набрал в 16 турах 30 очков. Отработай он при всех описанных проблемах в таком темпе весь сезон, имел бы 56,3 очка, то есть столько же, сколько работавшие в спокойном режиме «Локомотив» и «Краснодар».

Оценка: 3

*****

МАССИМО КАРРЕРА, «СПАРТАК»

11 матчей: 5-3-3 (54,6%)

Стоимость состава, млн евро: 124,9 (2-е место)

Место в РПЛ (на момент отставки): 6

Профукав в последнем туре прошлого сезона место в группе Лиги чемпионов, «Спартак» лишился Квинси Промеса и позорно вылетел в квалификации от ПАОК (2:3, 0:0), а в чемпионате России не мог забить с игры до 10-го тура, пока не приехал в Красноярск.

Атака команды была безликой, и после третьего поражения в шести домашних матчах (от «Арсенала» - 2:3) Каррера был отправлен в отставку. Не помогли ни сумасшедшая поддержка болельщиков, ни первый за 16 лет титул чемпионов, выигранный в 2017 году, ни одно очко отставания от идущего вторым «Краснодара». Слишком велики были ожидания руководства и слишком сильно они расходились с тем, что команда показывала на поле.

А контрольным выстрелом стал конфликт с капитаном Денисом Глушаковым. Не дожидаясь зимы, с тренером расстались, а летом, скорее всего, не будет в «Спартаке» и Глушакова, которого болельщики прозвали Иудой за «слив» тренера-победителя. Однако итальянец, имевший прекрасный по российским меркам состав, сам виноват в своей погибели.

Оценка: 3

*****

ИГОРЬ ЛЕДЯХОВ, «АХМАТ»

6 матчей: 2-1-3 (38,9%)

Стоимость состава, млн евро: 36,9 (7-е место)

Место в РПЛ (на момент отставки): 9

«Ахмат» начал сезон ни шатко ни валко, и руководство клуба не стало терпеть неудачи, заменив Ледяхова на Рахимова. Последний в среднем набирал на 10% очков больше, чем его предшественник, но с девятого места сумел поднять грозненцев всего на одну строчку, так что большой разницы между их работой нет.

Оценка: 3

*****

КУРБАН БЕРДЫЕВ, «РУБИН»

30 матчей: 7-15-8 (40%)

Стоимость состава, млн евро: 39,6 (6-е место)

Место в РПЛ: 11

Гуру строительства оборонительных редутов столкнулся по ходу сезона с аналогичными проблемами, что и его махачкалинский коллега, но запас прочности казанского клуба оказался намного выше. Лишившись ряда опытных игроков, чью зарплату «Рубин» не потянул, Бердыев достал из закромов группу молодых ноунеймов, открыл нам несколько имен (например, Игоря Коновалова и Егора Сорокина) и сделал самую российскую команду лиги.

В большинстве матчей закрытый на все пуговицы коллектив не позволял себя переиграть, но после зимнего исхода (Сердар Азмун, Федор Кудряшов, Сослан Джанаев, Чико Флорес, Сесар Навас) снизил конкурентоспособность до минимума. Даже в этих условиях Бердыев сумел наладить игру в обороне, но слишком уж беззубо его футболисты смотрелись у чужих ворот. Имея в составе даже Дмитрия Полоза и Александра Бухарова. Как итог, 11 очков в 13 весенних турах и падение с 7-го места на 11-е.

Оценка: 3

*****

ДМИТРИЙ ХОХЛОВ, «ДИНАМО»

30 матчей: 6-15-9 (36,7%)

Стоимость состава, млн евро: 23,4 (10-е место)

Место в РПЛ: 12

От «Динамо» мы, несмотря на все кадровые проблемы, ожидали большего. Бело-голубые под руководством Хохлова действовали очень дисциплинированно и не дали себя переиграть практически никому, заставив потрудиться в очных встречах всех лидеров. Но из-за слабого подбора игроков атаки недобрали очень много очков, весной выиграли только два матча – у прямых конкурентов «Уфы» (2:1) и «Крыльев Советов» (1:0) – и практически до самого конца боролись за возможность избежать переходных матчей.

Оценка: 3

*****

МИОДРАГ БОЖОВИЧ, «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

21 матч: 6-3-12 (33,3%)

Стоимость состава, млн евро: 22,6 (12-е место)

Место в РПЛ: 13

Черногорский специалист пришел на смену провалившему старт Андрею Тихонову и быстро вернул в коллектив хорошую атмосферу и уверенность в своих силах, однако вслед за всплеском (5 побед и 2 ничьи в 10 первых матчах) последовал чудовищный провал в финальной трети сезона – 1 победа и 1 ничья. Не помогло даже усиление в лице Самедова, Джано Ананидзе и Артема Тимофеева. От прямого вылета самарцев спасло лишь еще более бедственное положение «Анжи» и «Енисея».

Оценка: 3-

*****

СЕРГЕЙ ТОМАРОВ, «УФА»

13 матчей: 2-5-6 (28,2%)

Стоимость состава, млн евро: 27 (9-е место)

Место в РПЛ (на момент отставки): 15

Непредсказуемость футбола в очередной раз доказали в столице Башкирии. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, так классно угадавший годом ранее с Семаком, пошел по пути «Краснодара» и поставил во главе команды амбициозного молодого тренера из системы клуба, но у очень симпатичного специалиста Томарова дела не пошли.

В значительной степени его подкосил тяжелый календарь на старте, когда параллельно с чемпионатом России уфимцам приходилось сражаться в квалификационных раундах Лиги Европы. Пройдя двоих соперников, они обидно вылетели от «Рейнджерс» (0:1, 1:1), а на РПЛ сил у них уже не оставалось. После перехода на недельный цикл тренировок команда перестала проигрывать, но одолела только полумертвый «Енисей» (2:1), сведя вничью четыре матча из пяти. После домашнего поражения от «Крыльев Советов» (1:2) Газизов перевел Томарова на должность аналитика.

Оценка: 2

*****

АНДРЕЙ ТИХОНОВ, «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

9 матчей: 2-1-6 (25,9%)

Стоимость состава, млн евро: 16,3 (12-е место)

Место в РПЛ (на момент отставки): 15

Имея под рукой вполне боевой состав, бывший капитан «Спартака» сподобился только на две победы в девяти турах, а в трети матчей потерпел разгромные поражения. Неудивительно, что уже в начале октября 48-летний специалист получил вольную.

Оценка: 2

*****

ДМИТРИЙ КИРИЧЕНКО, «УФА»

7 матчей: 1-2-4 (23,8%)

Стоимость состава, млн евро: 26,4 (9-е место)

Место в РПЛ (на момент отставки): 15

Победа над «Спартаком» (2:0) в первом же матче в статусе и.о. так и осталась для Кириченко единственной на посту главного тренера. Получив должность на постоянной основе, он проиграл все три встречи и лишился должности.

Оценка: 2

*****

ДМИТРИЙ АЛЕНИЧЕВ, «ЕНИСЕЙ»

29 матчей: 4-8-17 (23%)

Стоимость состава, млн евро: 15,5 (14-е место)

Место в РПЛ: 16

Однозначно худший тренер года. Добившись от руководства массовой закупки бывших футболистов развалившихся «Амкара» и «Тосно», получил далеко не самый сильный, но точно конкурентоспособный состав. Однако создать команду из имеющихся футболистов не сумел, совершил кучу ошибок, быстро потерял нити управления коллективом, разругался с руководством и потерял интерес к происходящему.

Тем удивительнее, что даже после отстранения от работы с командой на один матч отказался подавать в отставку, а вместо этого включил админресурс и через руководство края добился возвращения. В итоге выдающийся в прошлом футболист запомнился в прошедшем сезоне только чередой скандалов, включая лишение прав за езду в пьяном состоянии, громкими и жесткими высказываниями в свой адрес его же футболистов, а также мемом о том, что «Спартаку» очки нужнее.

Оценка: 1

* на момент проведения первого матча в РПЛ.