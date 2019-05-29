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29 мая 2019 10:00ФутболМощенко Захар

Hello, Baku! Лондонское дерби – на берегу Каспия

Сегодня английские «Челси» и «Арсенал» побьются за победу в финале Лиги Европы в столице Азербайджана

Наверное, это вовсе не случайность, что нынешний сумасшедший евросезон и завершается в стиле «крейзи». Два клуба, представляющие Туманный Альбион, отправятся выявлять сильнейшего на другую оконечность Старого Света – на Кавказ.

«НЕТ ЧЕЛОВЕКА – НЕТ ПРОБЛЕМЫ»?

Желание УЕФА приобщать к лучшим образцам европейского футбола небольшие страны и города вполне объяснимо. Принять и организовать длительный и объемный турнир типа континентального первенства тому же Азербайджану или Эстонии в обозримом будущем вряд ли по силам – так почему бы не осчастливить их проведением у себя хотя бы одного отдельно взятого, но при этом значимого матча? Вы же наверняка обратили внимание, что августовский Суперкубок Европы, съехав в 2012 году с постоянного места обитания – арены «Луи II» в Монако, в последние годы кочует по экзотическим в футбольном плане местам: Кардифф, Тбилиси, Тронхейм, Скопье, Таллин…

А теперь «жертвой» означенной тенденции стала и Лига Европы. После более или менее привычных для болельщиков и удобно расположенных в центре континента Варшавы, Базеля, Стокгольма и Лиона финал второго по значимости еврокубка был заслан чиновниками УЕФА в Баку. Кто бы тогда, а момент выбора главного города турнира, мог подумать, с какими сложностями будет сопряжена организация решающего поединка Лиги Европы в азербайджанской столице!

Первая серьезная проблема произросла не совсем на футбольной почве. Как только стало ясно, что в финал выходит лондонский «Арсенал», сразу возникли опасения, насколько «горячий» прием могут устроить в Баку армянскому форварду «канониров» Генриху Мхитаряну. Дело могло не ограничиться скандированием оскорбительных кричалок с трибун местной арены и демонстрацией баннеров с политической подоплекой – нельзя было исключать массовых столкновений фанатов еще до игры. Тем более – учитывая суровый нрав приезжих британских суппортеров.

Сам Мхитарян долгое время колебался, ехать ему с командой на финал Лиги Европы или нет. И в итоге, несмотря на гарантии полной безопасности, предоставленные организаторами матча, принял решение остаться дома. Как любил говаривать вождь всех народов, «нет человека – нет проблемы».

Если бы так! Следующая образовалась и стала нарастать, словно снежный ком, прямо пропорционально количеству билетов, которые болельщики обоих лондонских клубов вернули организаторам или даже просто не стали выкупать. Причина банальна: до столицы Азербайджана из Туманного Альбиона чертовски трудно добраться. Прямых авиарейсов – минимум, а с пересадками – слишком долго и накладно. Вот и получилось, что совместными «усилиями» «Челси» и «Арсенал» вернули хозяевам финального матча порядка шести тысяч билетов. Согласитесь, чувствительный удар по наполеоновским планам УЕФА наградить значимыми еврокубковыми поединками «малые» города и страны континента.

САРРИ ИДЕТ ЗА ПЕРВЫМ ТРОФЕЕМ, «ТРЕНЕРИШКА» – ЗА ЧЕТВЕРТЫМ

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Впрочем, не будем только о неприятном. Ведь само по себе лондонское дерби, пусть и проведенное на берегах Каспийского моря, должно подарить болельщикам классное зрелище. А сколько интригующих противостояний готовит нам эта игра! Главная звезда «синих» Эден Азар против «стреляющего» дуэта «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг – Александр Ляказетт, экс-форвард «Арсенала» Оливье Жиру против бывшего голкипера «Челси» Петра Чеха, часто критикуемый в последнее время плеймейкер «красно-белых» Месут Эзил против бразильско-итальянского «выжигателя травы» в центре поля Жоржиньо…

Но одна из главных дуэлей предстоящего финала состоится у бровки поля. По одной технической зоне будет перемещаться Маурицио Сарри, никогда еще в своей карьере не выигрывавший еврокубок. В другой, в нескольких метрах от итальянца расположится Унаи Эмери, в 2014-2016 годах сделавший впечатляющий победный хет-трик в Лиге Европы во главе испанской «Севильи». Чем ближе была концовка нынешнего сезона, тем чаще звучали разговоры о шатающемся кресле под наставником «Челси». И завоевание своего первого трофея должно значительно укрепить позиции Сарри в стане «синих».

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Между тем Эмери, несмотря на его недавнее триумфальное прошлое, придется бороться со скелетами в шкафу «Арсенала». Ведь «канониры» ни разу в своей истории не выигрывали ни Кубок УЕФА, ни пришедшую ему на смену Лигу Европы! Год назад «красно-белые», ведомые Арсеном Венгером, подобрались к финалу турнира на расстояние не пушечного выстрела, а одного шага. Но вынуждены были сойти с дистанции, уступив мадридскому «Атлетико», который в итоге и взял трофей, разгромив в решающем поединке марсельский «Олимпик» (3:0).

Вообще, если брать новейшую историю и только турнир под названием Лига Европы, проводящийся с сезона-2009/2010, то можно обратить внимание, что его выигрывали клубы всего лишь из трех стран (испанские «Атлетико» и «Севилья», португальский «Порту», английские «Челси» и «МЮ»), возглавляемые тренерами трех национальностей (испанцы Кике Санчес Флорес, Рафаэль Бенитес и Эмери, португальцы Андре Виллаш-Боаш и Жозе Моуриньо, а также аргентинец Диего Симеоне). Уже ясно, что в первый из этих списков разнообразия внесено не будет – снова трофей достанется британцам. Зато во втором возможно пополнение – если итальянец Сарри выиграет дуэль у удачливого «тренеришки» (еще раз спасибо Артему Дзюбе за возможность использовать яркий эпитет по отношению к испанскому специалисту!).

Итак, в среду в десять вечера по московскому времени на Олимпийском стадионе в Баку прозвучит стартовый свисток итальянского арбитра Джанлуки Рокки, и в районе полуночи (а может, и позже, если понадобятся дополнительное время и серия пенальти) мы узнаем имя победителя юбилейного, десятого розыгрыша Лиги Европы.

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