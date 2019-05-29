Кононова в межсезонье не меняют. Федун опять проигнорировал мнение фанатов - Советский спорт
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29 мая 2019 15:00ФутболЗибрак Артем

Кононова в межсезонье не меняют. Федун опять проигнорировал мнение фанатов

Совет директоров «Спартака» решился на кардинальные перемены только в административном блоке. Строительство новой команды доверено Кононову.

Нет ни результата, ни игры

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Как мы давно знаем, не в традициях нашей страны идти на поводу у просто люда. Мало ли кто чего хочет, большой начальник всегда лучше знает, что лучше для всех. Исходя из этой логики, президент «Спартака» Леонид Федун, который никогда не был замечен на фанатском секторе (в ближайшие годы ему там, видимо, лучше не появляться), настроения активных болельщиков угадывает безупречно. На совете директоров, прошедшем во вторник, выступление команды в сезоне было признано неудачным, но, несмотря на это, многое останется по-прежнему.

«Все хорошо, все остаются», – сказал брат владельца Андрей Федун еще до завершения заседания. Это значит, что сохранят работу медицинский и тренерский штабы во главе с Михаилом Вартапетовым и Олегом Кононовым, соответственно.

Это решение не просто неоднозначное, но и максимально хайповое, потому что Вартапетова, которому по ходу сезона от обилия травмированных не хватало коек в лазатере, и Кононова, чей пресный, безвкусный футбол так сильно отличался от заявленного, что у зрителей сводило скулы, стали самыми ненавидимыми у спартаковских болельщиков людьми. После Леонида Трахтенберга, Сергея Родионова и Наиля Измайлова, конечно, но те уже покинули насиженные годами уютные кресла с ромбиком на спинке.

Если о работе Вартапетова можно судить только по количеству выписанных медицинских справок, то результаты трудов Кононова – на поле. Здесь «Спартак» выглядел весной очень плохо. Да, эпизодически команде удавались приличные отрезки и даже целые таймы, но не более того. Ни одна победа (а было их всего девять в 20 матчах всех турниров) не была убедительной, а в решающих матчах (с «Вильярреалом» в Лиге Европы, «Уралом» в Кубке России и «Оренбургом» в заключительном туре) команда выглядела дезориентированной, апатичной и безвольной и все проиграла. Как следствие, красно-белые не добились ни одной из поставленных на сезон задач.

Кононов в ритме Семина

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Другой вопрос – мог ли Кононов перевернуть все с ног на голову, если учесть его стартовые позиции. К моменту его прихода москвичи делили седьмую – десятую строчку с «Оренбургом», «Ахматом» и «Уралом», а финишировали в еврокубковой пятерке. И вполне могли выше, если бы не провал в Оренбурге.

При Кононове спартаковцы набрали 30 очков в 16 турах, то есть за весь сезон при этом ритме 56,3 очка, то есть на уровне «Локомотива» и «Краснодара», пробившихся в Лигу чемпионов. Разве кто-то предъявляет претензии Юрию Семину или Мураду Мусаеву? При этом они отработали сезон с самого начала, а Олег Георгиевич взял по ходу чемпионата разбитый вдрызг коллектив и как мог снизил напряженность в раздевалке. Он оставил капитанскую повязку у Дениса Глушакова, потому что так решили игроки перед началом сезона, но убрал из его основы и дал добро на продажу летом. Об этом, насколько известно, уже решено на совете директоров.

К Кононову множество вполне обоснованных претензий, но мы точно знаем по его работе в «Краснодаре», что он качественный специалист, умеющий строить комбинационный атакующий футбол. Ведь его создавал не Сергей Галицкий, а именно главный тренер.

Кононов на переправе

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На сегодня главный хранитель традиций красно-белых, который ближе к спартаковской иконе Николаю Старостину, чем все мы вместе взятые, Никита Симонян. Он не понаслышке знает и о спартаковском духе, и о стеночках-забеганиях, и о сложности работы в таком амбициозном и прославленном клубе. Кто не помнит, Никита Павлович со «Спартаком» четырежды брал золото СССР в качестве футболиста и еще дважды – в роли тренера. В современной России вообще мало кто может сравниться с ним по уровню футбольного интеллекта.

Так вот этот самый Никита Симонян говорит о том, что «за полгода игру не поставишь при всем желании» и напоминает, что в данном случае речь идет именно о перестройке игровой идеи, а не просто налаживании связей между игроками. Это совсем иной процесс. Оттого в том же «Краснодаре» Игорю Шалимову и Мусаеву работалось куда проще, ведь в их распоряжении уже был сложившийся коллектив с готовым стилем игры, в который им требовалось лишь добавлять штрихи.

В общем, как заметил известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, коней на переправе не меняют. Переиначивая эту фразу, можно сказать, что и Кононова в межсезонье не меняют. В данном случае, несмотря на все сложности и сомнения, это выглядит разумным.

Кому шарфы, кому – собаки

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Вспомните, сколько раз Федуна после неудачных сезонов ругали за слабую кадровую политику и слишком частую смену тренеров! В поисковике вы без труда найдете весь список наставников «Спартака» в эпоху Леонида Арнольдовича. После каждой отставки СМИ дополняют и заново публикуют эти списки, смакуя каждую тренерскую фигуру и напоминая о причинах их ухода. Между прочим, еще ни один специалист не покинул клуб по собственной воле. Каждый раз их увольнял владелец.

И вот теперь, когда он, отчасти неожиданно, решился сохранить тренера, болельщицкая среда забурлила негодованием. Мол, сдаем абонементы, это мучение, а не футбол, это пиджак, а не тренер. Но постойте, разве Кононов заслужил меньше шансов, чем тот же горячо любимый всеми (теперь уже нет) Дмитрий Аленичев, который бездарно провалил вообще целый сезон? Разве при нем тех же болельщиков не тошнило после финального свистка от увиденного на поле? Разве не он завершал домашний матч с «Ростовом» с семью защитниками? Разве не он финишировал на том же пятом месте в тех же 15 очках от чемпиона? Только почему-то на одного надевали шарфы, а на другого повесили всех собак.

У Кононова полно недостатков (одно только позорное высказывание о том, что причиной поражения от «Оренбурга» стали ошибки Александра Максименко, спасавшего партнеров по ходу матча раз семь, чего стоит), но как тренер он умеет строить игру и анализировать причины неудач.

Режим глобальной перестройки

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Впереди у «Спартака» трехмесячное трансферное окно, в ходе которого команда должна измениться как минимум на треть. Штамп «чемпионский состав изжил себя» набил оскомину, но не стал от этого менее верным. Подбором новых игроков займется новый генеральный директор Томас Цорн. От его взаимодействия с тренером во многом зависит, каким мы увидим «Спартак» в следующем сезоне, и добьется ли он заявленных целей – выхода в Лигу чемпионов и победы в Кубке России.

Кононов адаптировался на новом месте работы (почему-то об этом аспекте говорят только в отношении футболистов, но никак не тренеров, а ведь их это касается в не меньше степени), осознал, где находится, признал неудачи и получил второй шанс. Для тренера, никогда не работавшего в таком большом клубе при таком заоблачном давлении, доверие руководства в сложной ситуации – важнейший фактор.

И у нас не так уж мало причин предполагать, что со второй попытки он справится. Во всяком случае, до сих пор в тренерской карьере ему всегда удавалось сделать два шага вперед, даже если перед этим он оступался. А если нет, «Спартак» ничего не потеряет. Отправит Кононова в отставку и займется привычным уже поиском нового тушителя пожара. В первый раз, что ли?

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