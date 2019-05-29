«Глушаков сует два пальца в розетку, выбивая наличные у «Спартака». Эксклюзив! Адвокат бывшей жены Дениса Глушакова Сергей Жорин прокомментировал сообщения о том, что капитан красно-белых попросил клуб выплатить ему полтора миллиона евро наличными за досрочное расторжение контракта.

«ДЕНИС – КАПИТАН ОЧЕВИДНОСТЬ»

– Сообщается, что Глушаков пытается получить требуемую сумму наличными, чтобы не платить алименты, которые до этого «Спартак» перечислял Дарье. Такое вообще возможно?

– В теории возможно. И я не удивлюсь, если Денис предпринимает такие попытки. В нашем понимании он уже давно не капитан «Спартака», а «Капитан очевидность». Уже по первым нотам бракоразводного процесса стало понятно, какую песню он будет дальше петь.

Однако я очень сильно сомневаюсь, что «Спартак» пойдет Глушакову на уступки. Во-первых, репутация клуба стоит значительно дороже, чем сэкономленные полтора миллиона. Во-вторых, «Спартак» до сих пор вел себя более чем добросовестно.

– Что вы имеете в виду?

– Что клуб исполняет решение суда, удерживает алименты, перечисляет деньги. Вопросов вообще нет. И, в-третьих, это абсолютно бессмысленно, потому что в рамках процесса по взысканию алиментов мы в судебном порядке запрашивали контракт Глушакова. У нас документ есть на руках, и там прописаны все цифры.

Если даже предположить, что Денис получит полтора миллиона наличными, а по бумагам будет видно, что никто ничего никому не выплатил, нетрудно это будет опровергнуть в ходе различных судебных запросов и проверки, которую мы инициируем заявлением в правоохранительные органы.

Так что Денис в очередной раз высечет себя сам – ему все равно придется заплатить эти деньги. Плюс сама попытка выбить наличные у клуба станет основанием для лишения родительских прав. Не нужно забывать: алименты идут не на содержание бывшей жены, а на детей. Получается, их Глушаков и обманывает…

С точки зрения закона такое поведение трактуется однозначно. Практика сформирована – это однозначно лишение родительских прав! А злостное уклонение от алиментов по решению суда – это мошенничество.

Это ведь не иголка в стоге сена, которую можно спрятать, немного присыпать сверху травкой – и вроде как ничего не было. Так что появившуюся информацию мы сейчас тщательно проверяем. Если все подтвердится – будут приняты соответствующие меры. И Глушаков пожалеет о содеянном.

«ЗАПРЕТ НА ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ – САМАЯ СЛАБАЯ САНКЦИЯ»

– То есть вы будете добиваться лишения Дениса родительских прав?

– Как адвокат, я разъясню Дарье такую возможность, а решение будет принимать уже она. Но лишение родительских прав не освобождает от обязанности родителя. Просто в старости он не сможет требовать алименты от детей и многое другое. А обязанности все равно остаются.

– В качестве одной из санкций может быть запрет на выезд за границу.

– Это самая слабая санкция.

– Но для спортсмена, который выезжает на зарубежные сборы и на матчи, это значимый фактор.

– Безусловно. Однако у нас нет задачи как-то усложнить ему жизнь, вредить его профессиональной деятельности. Это даже противоречит здравому смыслу, потому что алименты выплачиваются из его дохода. Мы не заинтересованы, чтобы Денис перестал играть, и его доход существенно сократился. Хотим только, чтобы он четко исполнял решение суда.

«ЭТО НАПОМИНАЕТ ПОПЫТКУ РЕБЕНКА СУНУТЬ ДВА ПАЛЬЦА В РОЗЕТКУ»

– Глушаков подыскивает себе новую команду. Нет опасений, что там начнет укрывать часть дохода, получая зарплату «в конверте»?

– Он уже говорил о том, что хочет это сделать, и даже упоминал уважаемый клуб, расположенный на Северном Кавказе. Но там сразу заявили, что не будут участвовать в каких-то схемах, направленных на то, чтобы лишить детей того, что им положено по закону. Надеюсь, так поступит любой другой клуб. Но если кто-то попытается обойти закон, есть механизмы, как этому противодействовать.

– Возможно ли отследить финансовую сторону нового контракта?

– Возможно – в рамках исполнительного производства. Судебный пристав на основании решения суда может запрашивать все необходимые данные. Характер Глушакова подразумевает то, что он постоянно наживает себе каких-то врагов, которые предоставляют нам оперативную информацию. Мы ее впоследствии проверяем путем направления официальных запросов.

Я больше, чем уверен, что Денис попытается применить какой-то креатив, но все, что он задумывает сейчас, мы уже знали полгода назад. Это он открывает для себя какие-то неизведанные просторы в бракоразводном процессе, а для нас все сценарии давно понятны. Все, что он пытается сделать – это классика жанра. Это как дети, которые суют в розетку два пальца. С одной стороны, они достаточно взрослые, чтобы понимать, что это опасно, но ими все равно движет интерес… Вот и Денис постоянно экспериментирует с вещами, последствия которых понятны всем. Кроме него самого.