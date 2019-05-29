Глушаков потребовал гонорар у «Спартака» наличными, чтобы не делиться с женой Денис и Дарья Глушакова находятся в процессе развода.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков просит у клуба 1,5 млн евро гонорара вместо 3 млн наличными. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Стало известно, что руководство «Спартака» хочет расстаться с полузащитником и намерено выплатить ему 3 млн евро, положенных по гонорару. Однако Глушаков требует 1,5 млн евро наличными, чтобы е делиться с бывшей женой и детьми.

Ранее сообщалось о том, что Глушаков покинет «Спартак» за год до истечения срока контракта, получив 50 процентов зарплаты за предстоящий сезон. Появилась информация, что футболист может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».