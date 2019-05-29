«Будем болеть за «Спартак», ненавидя руководство и презирая тренера» Вот какой была реакция болельщиков «Спартака» на последние новости из клуба.

В последние дни главным ньюсмейкером российского футбола стал «Спартак». После заседания совета директоров, состоявшегося во вторник, количество официальных новостей и различных слухов стало зашкаливать. Болельщики красно-белых, разочарованные проваленным сезоном, активно делятся мнением по каждому вопросу. Мы собрали для вас наиболее интересные высказывания на разные темы.

Кононов остается главным тренером

xxxRedWhitexxx: Кто-нибудь может сказать, кто такой Кононов ??? Что он выиграл? Почему он достоин тренировать Спартак. Когда же это все прекратится.

KBL: На самом деле, Кононов идет по стопам Аленичева и позднего Карреры: весной получил кредит доверия, а осенью... а осенью мы пока достоверно не знаем, что будет, но если ОГК и дальше будет следовать верной дорогой ДАА и МК, то его ждет фиаско в квалификации ЛЕ, пяток невнятных туров в ЧР и – закономерный финиш...

Но я, несмотря на скептическое отношение к плодам работы ОКГ, все же, не хотел бы такого исхода, потому что ведь ясно, что тогда просто продолжится движение по замкнутому кругу. Правда, на что можно сейчас надеяться – непонятно. Пожалуй, только на то, что все мы в этой жизни чего-то не понимаем.

Р@шидыч: Надо Гаттузо приглашать тренером по защите=) Освободился как раз.

bryansk_wolf: Хорошего тренера сейчас на горизонте не видно. Но терять еще год с Кононовым и его дебильным тренерским штабом очень не хочется. Деградация может перейти в необратимый процесс: начнут уходить более-менее приличные футболисты, а остальные деградируют в хлам. Но Федун уже принял решение и его не изменит. Так что еще год коту под хвост.

Genpalagin: Как странно – я думал в футбол играют футболисты, и они отвечают, за то, что не забивают с двух метров от ворот... А оказывается, ГТ должен прибежать на поле и правильно поставить игроку «ножку» для удара!!! Благодаря таким, как Кафельников и прочие... игроки нервничают и «зажимаются», ошибаются там, где никогда не ошибались!!! Это психологическое давление на команду нужно кому-то, и некоторые пИсатели своими умозаключениями способствуют этому давлению и психологическом дискомфорту в команде!!! Вы оденьте «эту ситуацию» на себя… Как вам будет удобно, когда из каждого «унитаза» будет и слышно, и видно...

Semen1986: Тема дискуссионная. Можно вернуть Карреру. Какая разница, что есть простой. Он же не 3 года отдыхал от футбола. Да и если бы Массимо провалился, можно было бы щелкнуть по носу всем болельщикам, мол, вот вам, вернули вашего «а тутти аванти», и что? Есть Европейский рынок. Вроде, Раньери освобождается от должности. Профессионал. По зарплате должны потянуть. Варианты есть, надо работать.

Bob.Voroneg: Интересно, что столь великому тренеру понадобилось аж 8 месяцев, чтоб познакомиться с командой. Такими темпами месяцев через 15 начнем персонал узнавать, а там, глядишь, к 22 году и тренироваться. А сколько еще надо вместить в этот промежуток времени (базу найти, потом изучить, столовую отыскать, легендарный борщ попробовать и т.д.). Ох, боюсь, не успеет наш расторопный и словоохотливый Олежка.

Ukh: Ошибка Кононова в том, что он пытается внедрить свою задуманную схему игры, не имея для этого соответствующих исполнителей. Опытный тренер сначала стабилизировал бы игру с теми, кто есть, выжал бы из них максимум. А уже потом, управляя трансферами, создавал бы новую команду под свою «заветную» схему. Не было бы таких провалов у клуба, и болельщикам нервы поберег. Я так думаю: если у тебя к ружью есть патроны, то и стреляй. А если их нет – то что губами пукать-то?

ХХХL: Самое главное, что вчера прозвучало, это то, что бюджет «Спартака» будет каждый год сокращаться. Ранее он практически всегда рос, что и позволяло «Спартаку» не опускаться к уровню «Динамо». Чего хочет этим добиться Федун, пока не совсем ясно. Возможно, так как «Спартак» никто не хочет покупать, а бросить сразу он его не может, он решил слиться постепенно. Часть денег, потраченных на «Спартак», он уже отбил Тушино18.

Petrovitch: Интересная получается ситуация: будем болеть за «Спартак», ненавидя руководство и презирая тренера.

Loony: Задача завоевания чемпионства теперь перед клубом уже не ставится, а через сезон скорректируют до попадания в еврокубки...

Мелкадзе продлил контракт

Демон RW: История с Рошей нам аукнулась... Выброшенные на ветер деньги. Деньги, на которые можно было бы купить второго Алекса и Веллитона впридачу. Вот и строй тогда вокруг них русскую команду.....Теперь, будем строиться вокруг Мелкадзе и Гулиева...

КБ Донецк: Конечно, отсутствие забитых голов в стольких-то играх изумляет. Если бы просто на его позиции вкопали столб аналогичной высоты – и то пару голов залетело бы рикошетом. А тут все же не истукан, а молодой футболист, которого полтора десятка лет натаскивали поражать ворота...

Кобмроа: Прибалт и немец на контракте грузина распилили деньги еврея – воистину народная команда...

Gebs: Мне одному кажется, что это дерево должно доплачивать за свое присутствие в «Спартаке»?

Red-White 77: Разговор был короткий:

– Кому ты еще нужен?

– Уговорили, остаюсь.

Ладно ,друзья)) сделал нарезку голов Георгия за вас!! Не Благодарите pic.twitter.com/dzhZOfiVr0 — Прожектор Рауля Рианчо ☀️ (@raulrianchofcsm) 29 мая 2019 г.

Кафельников призвал бойкотировать матчи

Юрий: … свобода слова и волеизъявление тоже хорошо, но это, на мой взгляд, навязывание своего мнения. Просто я лично вижу, что планомерно гасят «Спартак» морально, да еще при поддержке своих же болельщиков, часть из которых отрицает все и принимает все только в негативе при любых условиях.

Lanit: Кафель любит себя в «Спартаке», а не «Спартак» в себе. Сплошной пиар и понты. Я бы на месте службы безопасности вообще бы его на стадион не пускал после его помоев в сторону клуба. Пусть в твиттере футбол смотрит!

Yurga: Ну и не ходи, поболей годик-другой за бомжей или коней. У меня сосед «болельщик со стажем», говорит: «Ну их нафиг, в этом году болею за «Динамо».

Мне так же обидно, как и многим миллионам болельщиков, что моя любимая команда из года в год не завоевывает трофеи, про скандалы, интриги, расследования, которые вечно сопровождают клуб. Про непонятные трансферы, про чехарду с тренерами, но бросать команду в трудные времена, это все равно, что предать ее. Да, нужно уважать право Кафельникова на высказывание своего мнения, но это не значит, что нужно уважать само это дурацкое мнение. Мое для меня столь же бесспорно, как и его для него.

Вот уже 41 год болею за «Спартак», ругаюсь, матерюсь, 2 телевизора сломал, но тем не менее не вычеркиваю из сердца, живу надеждами и Вам того же желаю!

Ivanovich: Поддерживаю Кафельникова... Если перестанут ходить на стадион, эффект будет 100%.

Товарищ Сухов: Ну, Кафельников, конечно, может говорить, что захочет. Но, логически поразмыслив, ходить на такую игру – надо быть мазохистом.

Глушаков летом уйдет из команды

Gross: Глушаков уходит, теперь заживем, все будут счастливы. Золотые медали будут из года в год штамповать, как в 90-е. Главного злодея убрали! Пора пари заключать: после какого тура уберут нового старого тренера.

Кто_мы: А Комбаров, Ещенко, Ребров???? Они остаются? Для чего? Какая в этом надобность? Просто их фамилий что-то не видно и не слышно здесь.

Про компенсацию:

Mcmihail: И мелкими купюрами. Пообещать, все подписать, выдать билетами банка приколов, пока еще есть такая возможность

«Спартак» может подписать Кутателадзе

Terrible: По случайному обстоятельству, Кутателадзе оказался клиентом из агенства Цорна ... как говорят))

ПИДЖАК: Ну так правильно, в двойке будет играть какой-то грузин, а свой Прошляков будет в «Оренбурге».

Seal: Икра пошла, кабачковая правда))

Фернандо может уйти в АПЛ

Nesuditestrogo: Ждем еще ухода Зе и Адриано. Мелкадзе решит в атаке, он голеадор от бога.

Ermakov13: Беги из этого цирка!!! Если нужно, сам выплачивай компенсацию и беги!!!

«Спартак» претендует на шведского вингера Айеша

Basten: Огласите весь список претендентов на этот алмаз неограненный... С кем бороться будем?

Использованы материалы fanat1k.ru, fratria.ru, www.redwhite.ru