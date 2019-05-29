Live! Последние часы перед финалом Лиги Европы: что происходит в Баку

Итак, до главного события сегодняшнего футбольного вечера остается совсем мало времени. Уже совсем скоро выйдут на разминку футболисты «Челси» и «Арсенала». Наш специальный корреспондент в Баку главный редактор Николай Яременко (нет, ну а кому еще поручать освещение такого масштабного мероприятия) уже прибыл на стадион. И вот что он там увидел.

20.36

Команды уже прибыли на стадион. Но пока все еще в раздевалке. Делегаты УЕФА, между тем, вышли на поле. Формальный ритуал. К полю и стадиону претензий нет. Интрига одна - будет ли полный стадион. АФФА пока не отвечает на вопрос о проценте проданных билетов.

20.32

По дороге на стадион наш спецкор оказывается в одном микроавтобусе с Олегом Блохиным (да, тут все звезды минувших лет собрались). Завязывается такая беседа:

- Ты имей в виду, у меня привычка всегда сидеть впереди, - сообщает Олег Владимирович.

- Зачем?

- Ну, я же тренер. Все игроки сзади. Делаешь вид, что заснул - и слушаешь, что про тебя говорят.

- Сейчас все в наушниках, и никто не общается.

- Да, тренерам стало неудобно.

20.23

А вот стюардам, конечно, не до фотографий на память. У них другая работа - обеспечить 100-процентную безопасность. И Самедова проверяют на входе по всем правилам -- скидок не будет никому сегодня (разве что попозже во время футбола на поле).

20.12

Ох посмотрите, кто пришел! Одним из первых у стадиона появляется Александр Самедов. Саша здесь всеобщий кумир. Его узнают даже суровые полицейские и все по очереди с ним фотографируются.

20.11

Вот как выглядит стадион за два часа до игры. Красавчик, да и только! Сразу навеял воспоминания о нашем собственном чемпионате мира.