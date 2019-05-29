Прощание Азара. «Челси» размазал «Арсенал» и выиграл Лигу Европы (видео) - Советский спорт
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29 мая 2019 23:59ФутболЗибрак Артем

Прощание Азара. «Челси» размазал «Арсенал» и выиграл Лигу Европы (видео)

Перед отъездом в мадридский «Реал» Эден Азар поучаствовал в трех голах «Челси» из четырех и помог разгромить «канониров» в финале Лиги Европы.

Последний матч Чеха

Сколько копий было сломано в последние дни вокруг Баку в качестве города-хозяина финала Лиги Европы, но что бы ни говорили недовольные английские болельщики и армянский полузащитник Генрих Мхитарян, футбольный праздник получился на славу. Во всяком случае, для болельщиков синих и Романа Абрамовича.

«Челси» подошел к решающему матчу в очень напряженном состоянии, о чем свидетельствует конфликт, случившийся накануне на тренировке между Гонсало Игуаином и Давидом Луисом. Взбешенный Маурицио Сарри, чья судьба напрямую зависит от исхода лондонского дерби, в ярости покинул занятие. Ко всему прочему, Антонио Рюдигера, Каллума Хадсона-Одои и Рубена Лофтус-Чика, чей гол «Айнтрахту» и позволил синим пробиться в финал. Зато успел восстановиться Н’Голо Канте. Он и составил вместе с Жоржиньо и Матео Ковачичем тройку в средней линии.

Унаи Эмери, которого сватают на тренерский пост «Барселоны», таких трудностей, как его визави, не испытывал. Он не мог рассчитывать Эктора Беллерина, Аарона Рэмси и Генриха Мхитаряна, но последний сам отказался помогать партнерам, ссылаясь на свои политические заморочки. Даже удивительно, что вместо наказания со стороны клуба он получил поддержку. Эмери на заключительный матч сезона выбрал расстановку 3-4-1-2, которую частенько использовал в матчах с соперниками топ-уровня, а по выбору исполнителей не удивил.

Исход противостояния зависел от атакующих троек соперников. Оливье Жиру (на острие) и Педро с Эденом Азаром (на флангах) у синих против Пьера-Эмерика Обамеянга с Александром Ляказеттом (на передней линии) и Месутом Озилом (под нападающими) у «канониров».

Дополнительной интригой стал тот факт, что для Петра Чеха этот матч стал заключительным в карьере. Ожидается, что следующий сезон великий вратарь проведет в должности спортивного директора … «Челси», за который выступал на протяжении 11 лет (2004-2015).

Добавим, что в этом матче в Лиге Европы дебютировала система видеопомощи арбитрам VAR.

Ничего не видно, и смотреть не на что

Отсутствие английских фанатов сильно сказалось на атмосфере в чаше «Олимпийского» стадиона Баку. Стартовый свисток трибуны встретили тишиной и на протяжении матча взрывались нечасто. Такая необычная обстановка сказалась и на футболистах. Игра началась очень медленно и как будто бы нервно. Каждый боялся ошибиться и старался сыграть наверняка. Не способствовало высокому уровню игры и чересчур мокрое поле, на котором периодически скользили игроки обеих команд.

Первыми оживились «канониры». Единственный англичанин в стартовых составах лондонских клубов Эйнсли Мэйтленд-Найлс вовремя сделал забегание и прострелил в штрафную. Кепа Аррисабалага неудачно отбил мяч на Обамеянга, но лучший бомбардир «Арсенала» пробил мимо ворот. Этот эпизод добавил подопечным Эмери уверенности, и они продолжили искать счастья на флангах.

Другой способ доставить мяч в штрафную – бросить на ход быстроногому Ляказетту. Одна из таких передач завершилась выходом форварда один на один с Кепой, но, обыграв вратаря, он упал. Впрочем, итальянский судья Джанлука Рокки остался непреклонен – нарушения не было. Тем не менее, к середине первого тайма преимущество «канониров» стало вычерчиваться довольно отчетливо.

В целом, первый тайм получился закрытым и скучным. Достаточно сказать, что первый удар в створ был нанесен лишь на 34-й минуте – Чех уверенно отбил удар Эмерсона. Лишь незадолго до свистка на перерыв синие создали по-настоящему опасный момент. Жиру опасно пробил в противоход Чеху, но тому удалось сложиться и вытащить мяч из дальнего угла.

В отсутствие тем для обсуждения болельщики в соцсетях больше обсуждали не происходящее на поле, а телевизионную картинку. Камеры на стадионе в Баку расположены так высоко, что на общем плане футболисты походили скорее на муравьев. Разглядеть их лица вообще не представлялось возможным.

Кто-то даже сравнивал качество картинки с известным футбольным симулятором Pro Evolution Soccer от 1997 года.

Азар красиво завершил лондонский этап

Второй тайм с лихвой окупил скуку первой половины встречи. «Челси» завладел инициативой, провел несколько атак и довольно быстро открыл счет. Жиру замкнул идеальную по исполнению подачу Эмерсона с левого полуфланга и с 11 голами вышел в лидеры бомбардирской гонки Лиги Европы.

Гол раскачал сонное царство. «Канониры» постарались вернуть себе мяч и даже временами запирали соперника на его половине поля, но слишком увлеклись атаками и проморгали выпад Азара. Бельгиец точной передачей нашел в штрафной Педро, и тот бильярдным по точности ударом отправил мяч в левый от Чеха угол. Ошарашенные игроки «Арсенала» вслед пропустили и третий мяч. Опытный Жиру подставился под Найлса и заработал для Азара пенальти. Таким образом, отличиться в финале удалось всей атакующей тройке команды Сарри.

Началась голевая феерия. Вышедший на замену Алекс Ивоби изумительным по исполнению ударом отыграл один мяч, но едва ли не в следующей атаке Азар и Жиру разыграли шикарную стеночку, и бельгиец из центра штрафной расстрелял Чеха. Вопрос о том, кто после финального свистка поднимет кубок над головой, отпал сам собой. В перерыве Сарри провел превосходную работу над ошибками и переиграл Эмери. Судорожные замены испанца изменить уже ничего не могли. Если бы не несколько больших сейвов Чеха, счет мог стать для «канониров» откровенно позорным.

Таким образом, «Челси» выиграл пятый еврокубковый финал из шести, Сарри сделал большой шаг к тому, чтобы сохранить работу в Лондоне, а Азар красиво завершил лондонский этап карьеры перед отъездом в мадридский «Реал».

«Челси» – «Арсенал» – 4:1 (0:0)

Голы: Жиру, 49; Педро, 60; Азар, 65 (пен.), 72 – Ивоби, 69

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Ковачич (Баркли, 76), Жоржиньо, Педро (Виллиан, 71), Жиру, Азар (Дзаппакоста, 89)

«Арсенал»: Чех, Папастатопулос, Косельни, Монреаль (Гендузи, 66), Мэйтленд-Найлс, Торрейра (Ивоби, 67), Джака, Колашинац, Озил (Уиллкок, 78), Ляказетт, Обамеянг

Предупреждения: Педро, 56. Кристенсен, 68

Судья: Рокки (Италия)

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