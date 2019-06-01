Голы Салаха и Ориги принесли «Ливерпулю» победу в финале Лиги чемпионов (видео) - Советский спорт
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01 июня 2019 23:52Футбол

Голы Салаха и Ориги принесли «Ливерпулю» победу в финале Лиги чемпионов (видео)

В Мадриде состоялся финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Уже на второй минуте первого тайма арбитр встречи назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Тоттенхэма» за игру рукой в штрафной площади Муссы Сиссоко. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах уверенно реализовал пенальти.

На 87-й минуте «Ливерпуль» усилиями Дивока Ориги удвоил преимущество.

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