Скомина – судья-убийца этой Лиги чемпионов (видео)
Пенальти, который решил исход финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», вызывает огромные вопросы.
Словенский судья Дамир Скомина наказал «Тоттенхэм» 11-метровым уже на первой минуте матча в Мадриде за игру Муссы Сиссоко рукой в своей штрафной. Новая редакция правил футбола предполагает назначение пенальти в ситуациях, когда рука вытянута – не важно, умышленно или нет. Так что на первый взгляд, Скомина абсолютно прав. Однако в тех же правилах есть нюанс: если мяч попадает в руку после рикошета от тела футболиста, то 11-метровый не назначается.
Очевидно, что в случае с Сиссоко «сработал» тот самый нюанс. Мало того, что Мусса вытянул руку не в попытке прервать полет мяча, а показывая что-то партнерам, так еще и имел место тот самый рикошет от тела. Эпизод, как минимум, выглядит спорно. Тем удивительнее, что Скомина не прибег к помощи системы VAR. И это в финале Лиги чемпионов!
Впрочем, словенец в этой ЛЧ уже решал исходы матчей. Как не вспомнить последние секунды ответного матча «ПСЖ» и «МЮ», когда Скомина назначил пенальти в ворота парижан за игру рукой, которую поначалу никто не заметил. Правда, тогда VAR был использован.
А ведь не пропусти тогда «ПСЖ», вся Лига чемпионов могла пойти по другому сценарию. Парижане вышли бы на «Барселону» и, не исключено, потом на «Ливерпуль», который в итоге, благодаря Скомине, получил фору в финале с «Тоттенхэмом». И грамотно ее уберег. Второй гол Дивока Ориги можно вынести за скобки. Всем понятно, что ключевое событие матча произошло уже на первой минуте. И это событие испортило концовку фантастического евросезона.
«Слован» ушел из КХЛ. Итоги собрания руководителей клубов лигиПеред вечером закрытия 12-го сезона КХЛ ее президент Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы журналистов.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
01/06 15:11Футбол
Антон Миранчук: Я за Клоппа - он живой!Атакующий полузащитник московского «Локомотива» ответил на вопросы журналистов после субботней тренировки сборной России, продолжающей подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (Саранск, 8 июня) и Кипром (Нижний Новгород, 11 июня).
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
01/06 17:17Футбол
Роман Нойштедтер: Я хорошо играл за клуб - иначе Саламыч меня бы не вызвалЗащитник турецкого «Фенербачхе» и сборной России - о знакомстве с Юргеном Клоппом, своем сезоне в Турции и предстоящих отборочных матчах Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
02/06 00:20Футбол
Красная машина. «Ливерпуль» снова лучший в Европе«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов и завоевал главный трофей европейского клубного футбола в шестой раз в своей истории.
29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
27/05 22:00Теннис
Такие разные подружки-«инвалиды». Как прошел второй день на «Ролан Гаррос»Во второй день турнира сразу две россиянки сыграли с экс-первыми ракетками планеты. Но если Вероника Кудерметова сумела справиться с Каролиной Возняцки, то Виталия Дьяченко с Сереной Уильямс – нет.
02/06 00:33Футбол
Динияр Билялетдинов: «Финал? Я запомнил спорный пенальти и выбежавшую девушку»Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом», в котором победу одержали подопечные Клоппа со счетом 2:0.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
28/05 23:00Хоккей
Владимир Юрзинов-младший: У финнов был не автобус, а комбайн!Заслуженный тренер России, семь лет проработавший в Финляндии и выигрывавший серебряные медали местной лиги, поделился мнением об удивительном успехе сборной Суоми на ЧМ-2019.
30/05 07:45Хоккей
Тарасенко творит что-то невероятное! «Бостон» не сдержал россиянина и проигралВладимир Тарасенко вновь забил и помог «Сент-Луису» сравнять счет в финальной серии.
01/06 22:15Футбол
«Полицай» и отсутствие доплат. Антураж перед финалом Лиги чемпионовКорреспондент «Советского спорта» следит за событиями в Мадриде, где в финале Лиги чемпионов играют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
28/05 18:30Теннис
Дарья Касаткина: Была б возможность, не ездила в эту Америку!Первый барьер «Ролан Гарроса» Дарья Касаткина преодолела с легкостью, обыграв Жасмин Паолини – 6:3, 6:2.
28/05 13:30ММА
Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорбленийПравда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?
01/06 17:59Футбол
Антон Шунин: Уснуть во время финала Лиги чемпионов не боюсь - матч будет интереснымИнтервью с голкипером сборной России Антоном Шуниным.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
28/05 21:30Теннис
Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе».
29/05 16:45Хоккей
Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной РоссииНа чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии.
31/05 18:00Бокс
Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта».
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
01/06 13:09Футбол
Анатолий Тимощук: Финал ЛЧ – космос! Это лучшее, что может быть в клубном футболеАнатолий Тимощук - о финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
01/06 15:02Футбол
Что происходило в Мадриде перед финалом Лиги чемпионовВесь день в Мадриде мы наблюдали за пиршеством болельщиков перед финалом Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль».
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.