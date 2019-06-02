Скомина – судья-убийца этой Лиги чемпионов (видео)

Словенский судья Дамир Скомина наказал «Тоттенхэм» 11-метровым уже на первой минуте матча в Мадриде за игру Муссы Сиссоко рукой в своей штрафной. Новая редакция правил футбола предполагает назначение пенальти в ситуациях, когда рука вытянута – не важно, умышленно или нет. Так что на первый взгляд, Скомина абсолютно прав. Однако в тех же правилах есть нюанс: если мяч попадает в руку после рикошета от тела футболиста, то 11-метровый не назначается.

А теперь взгляните на повтор.

Очевидно, что в случае с Сиссоко «сработал» тот самый нюанс. Мало того, что Мусса вытянул руку не в попытке прервать полет мяча, а показывая что-то партнерам, так еще и имел место тот самый рикошет от тела. Эпизод, как минимум, выглядит спорно. Тем удивительнее, что Скомина не прибег к помощи системы VAR. И это в финале Лиги чемпионов!

Впрочем, словенец в этой ЛЧ уже решал исходы матчей. Как не вспомнить последние секунды ответного матча «ПСЖ» и «МЮ», когда Скомина назначил пенальти в ворота парижан за игру рукой, которую поначалу никто не заметил. Правда, тогда VAR был использован.

А ведь не пропусти тогда «ПСЖ», вся Лига чемпионов могла пойти по другому сценарию. Парижане вышли бы на «Барселону» и, не исключено, потом на «Ливерпуль», который в итоге, благодаря Скомине, получил фору в финале с «Тоттенхэмом». И грамотно ее уберег. Второй гол Дивока Ориги можно вынести за скобки. Всем понятно, что ключевое событие матча произошло уже на первой минуте. И это событие испортило концовку фантастического евросезона.