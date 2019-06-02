Динияр Билялетдинов: «Финал? Я запомнил спорный пенальти и выбежавшую девушку» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 июня 2019 00:33ФутболГригорьевская Юлия

Динияр Билялетдинов: «Финал? Я запомнил спорный пенальти и выбежавшую девушку»

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом», в котором победу одержали подопечные Клоппа со счетом 2:0.  

- Как вам матч? Неожиданностей не было?

- Счет по игре, единственное, у меня есть вопрос к пенальти. Получить одиннадцатиметровый на 25-й секунде… Не знаю, какие рекомендации в этих вопросах к судьям, но на мой взгляд пенальти был спорный.

- На вашей памяти это самый ранний пенальти?

- Я, конечно, могу что-то вспомнить, но дело в том, что этот одиннадцатиметровый отразился на рисунке игры и вообще финал получился достаточно не зрелищный, скучноватый. Особенно первый тайм. Я бы даже сказал минут шестьдесят пять.

- Разочарованы таким футболом?

- Ждал большего. Недавно я смотрел финал Лиги Европы, там тоже первый тайм был унылый, но после перерыва команды раскрепостились. А сейчас такого не получилось.

- Почему все-таки финал выдался таким скучным? Полуфиналы-то были на загляденье.

- Эти команды друг друга хорошо знают, имеют представление о сильных и слабых сторонах. Может, в этом и есть минус, потому что когда в финал выходят клубы из одной лиги, причем прямые конкуренты, получается так, что зрелищности порой не хватает.

- У «Тоттенхема» были шансы на успех?

- Считаю, что да. У него были неплохие удары, но чего-то не хватало, чтобы забить. Но могу сказать, что «Тоттенхем» по праву попал в финал Лиги чемпионов. Это очень хорошая команда.

- Кому вы симпатизировали в финале?

- Болел за хороший футбол. Отчасти симпатизировал «Ливерпулю», потому что мне нравится атмосферность этой команды. Видно, что коллектив дружный. Матчей «Тоттенхема» в этом году я видел немного, но он подкупает тем, что всегда бьется до конца. Четвертьфиналы и полуфиналы Лиги чемпионов это доказали.

- Кто для вас главный герой этого финала?

- Я считаю, что героя не было. Обе команды старались победить.

- Вратаря Алисона нельзя назвать таковым?

- Можно, он герой, но Алисон просто делал свою работу. Я не могу сказать, что он вытаскивал какие-то мертвые мячи. Взял то, что должен был. Он просто отразил все, что было. Никто из футболистов выше своих возможностей не сыграл.

- Чем вам запомнится этот финал? Некоторые шутят, что не футболом, а женщиной, выбежавшей в купальнике на поле в начале матча.

- Безусловно, запомнится пенальти на первых секундах. А женщина да. Она внесла свою пикантность (смеется). Не знаю, как она туда пробежала. Кто-то ее прозевал. Но она выбежала очень эффектно и в подходящем белье. Эта женщина разбавила игру своим появлением на поле.

03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
01/06 17:59Футбол
Антон Шунин: Уснуть во время финала Лиги чемпионов не боюсь - матч будет интереснымИнтервью с голкипером сборной России Антоном Шуниным.
01/06 23:52Футбол
Голы Салаха и Ориги принесли «Ливерпулю» победу в финале Лиги чемпионов (видео)В Мадриде состоялся финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
29/05 20:15Теннис
У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.
29/05 16:45Хоккей
Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной РоссииНа чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии.
28/05 22:00Хоккей
«Нашей сборной надо посмотреть на финнов…» Как закрывали сезон в КХЛКХЛ закрыла 11-й сезон. В пафосной Барвихе в День пограничника было весело и интересно.
01/06 15:02Футбол
Что происходило в Мадриде перед финалом Лиги чемпионовВесь день в Мадриде мы наблюдали за пиршеством болельщиков перед финалом Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль».
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
29/05 14:00Хоккей
Гусев и Гавриков попробуют покорить Америку. Кто сменил КХЛ на НХЛВ межсезонье 14 российских игроков КХЛ переехали за океан. «Советский спорт» рассказывает, что ждет этих хоккеистов в НХЛ.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
28/05 23:00Хоккей
Владимир Юрзинов-младший: У финнов был не автобус, а комбайн!Заслуженный тренер России, семь лет проработавший в Финляндии и выигрывавший серебряные медали местной лиги, поделился мнением об удивительном успехе сборной Суоми на ЧМ-2019.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
28/05 21:00Теннис
Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановитьсяВсего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса».
30/05 13:00Хоккей
Россия посмотрела четвертьфинал ЧМ с американцами – и уехала на дачуОпубликованы телерейтинги за прошлую неделю. Новый рекорд спортивного года установил матч чемпионата мира Россия – США.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
31/05 16:46Хоккей
Двое наших бьются за Кубок Стэнли. Каковы их шансы?Тарасенко и Барбашев идут за первым в карьере заокеанским трофеем.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
02/06 00:04Футбол
Скомина – судья-убийца этой Лиги чемпионов (видео)Пенальти, который решил исход финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», вызывает огромные вопросы.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
01/06 22:15Футбол
«Полицай» и отсутствие доплат. Антураж перед финалом Лиги чемпионовКорреспондент «Советского спорта» следит за событиями в Мадриде, где в финале Лиги чемпионов играют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
01/06 17:17Футбол
Роман Нойштедтер: Я хорошо играл за клуб - иначе Саламыч меня бы не вызвалЗащитник турецкого «Фенербачхе» и сборной России - о знакомстве с Юргеном Клоппом, своем сезоне в Турции и предстоящих отборочных матчах Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
01/06 15:11Футбол
Антон Миранчук: Я за Клоппа - он живой!Атакующий полузащитник московского «Локомотива» ответил на вопросы журналистов после субботней тренировки сборной России, продолжающей подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (Саранск, 8 июня) и Кипром (Нижний Новгород, 11 июня).
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
01/06 09:09ММА
Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.
Новости
02:03 Футбол «Ливерпуль», «Челси», «Барселона» и «Зенит – в первой корзине Лиги чемпионов-2019/20
01:47 Легкая атлетика Британский журналист рассказал о возможном отстранении России от Олимпиады
01:37 Футбол СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании
01:34 Футбол Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2018/19
01:25 Футбол Мауриcио Почеттино: Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо в них играть
01:24 Футбол Карикатура дня: «Ливерпульская четверка»
01:09 Футбол Джордан Хендерсон: Без Клоппа эта победа была бы невозможна
01:01 Футбол Ван Дейк – лучший игрок финала Лиги чемпионов
00:50 Футбол «Челси» и «Ливерпуль» встретятся в матче за Суперкубок УЕФА
00:47 Футбол Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках
00:43 Футбол Трент Александер-Арнолд: Я - обычный парень из Ливерпуля, чья мечта стала реальностью
00:37 Футбол Мохамед Салах: Победа в Лиге чемпионов - невероятное достижение для меня
00:19 Футбол «Рома» получит пять миллионов евро после победы «Ливерпуля» в ЛЧ
00:15 Футбол «Ливерпуль» обошел «Барселону» и «Баварию» по победам в Лиге чемпионов
00:02 Футбол Клопп выиграл первый еврокубок с четвертой попытки
23:57 Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов
23:52 Футбол «Тоттенхэм» - «Ливерпуль». Ориги удвоил преимущество мерсисайдев
23:51 Футбол «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Выбежавшая на поле девушка получила 130 тысяч подписчиков
23:42 Теннис Анисимова повторила достижение Хингис
23:25 Футбол Дик Адвокат: Очень плохой финал
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика