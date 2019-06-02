Динияр Билялетдинов: «Финал? Я запомнил спорный пенальти и выбежавшую девушку»

- Как вам матч? Неожиданностей не было?

- Счет по игре, единственное, у меня есть вопрос к пенальти. Получить одиннадцатиметровый на 25-й секунде… Не знаю, какие рекомендации в этих вопросах к судьям, но на мой взгляд пенальти был спорный.

- На вашей памяти это самый ранний пенальти?

- Я, конечно, могу что-то вспомнить, но дело в том, что этот одиннадцатиметровый отразился на рисунке игры и вообще финал получился достаточно не зрелищный, скучноватый. Особенно первый тайм. Я бы даже сказал минут шестьдесят пять.

- Разочарованы таким футболом?

- Ждал большего. Недавно я смотрел финал Лиги Европы, там тоже первый тайм был унылый, но после перерыва команды раскрепостились. А сейчас такого не получилось.

- Почему все-таки финал выдался таким скучным? Полуфиналы-то были на загляденье.

- Эти команды друг друга хорошо знают, имеют представление о сильных и слабых сторонах. Может, в этом и есть минус, потому что когда в финал выходят клубы из одной лиги, причем прямые конкуренты, получается так, что зрелищности порой не хватает.

- У «Тоттенхема» были шансы на успех?

- Считаю, что да. У него были неплохие удары, но чего-то не хватало, чтобы забить. Но могу сказать, что «Тоттенхем» по праву попал в финал Лиги чемпионов. Это очень хорошая команда.

- Кому вы симпатизировали в финале?

- Болел за хороший футбол. Отчасти симпатизировал «Ливерпулю», потому что мне нравится атмосферность этой команды. Видно, что коллектив дружный. Матчей «Тоттенхема» в этом году я видел немного, но он подкупает тем, что всегда бьется до конца. Четвертьфиналы и полуфиналы Лиги чемпионов это доказали.

- Кто для вас главный герой этого финала?

- Я считаю, что героя не было. Обе команды старались победить.

- Вратаря Алисона нельзя назвать таковым?

- Можно, он герой, но Алисон просто делал свою работу. Я не могу сказать, что он вытаскивал какие-то мертвые мячи. Взял то, что должен был. Он просто отразил все, что было. Никто из футболистов выше своих возможностей не сыграл.

- Чем вам запомнится этот финал? Некоторые шутят, что не футболом, а женщиной, выбежавшей в купальнике на поле в начале матча.

- Безусловно, запомнится пенальти на первых секундах. А женщина да. Она внесла свою пикантность (смеется). Не знаю, как она туда пробежала. Кто-то ее прозевал. Но она выбежала очень эффектно и в подходящем белье. Эта женщина разбавила игру своим появлением на поле.