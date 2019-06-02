Резиновые дубинки, красный хор и полуобженка. Что окружало финал Лиги чемпионов - Советский спорт
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02 июня 2019 13:32ФутболЗетилов Игорь

Резиновые дубинки, красный хор и полуобженка. Что окружало финал Лиги чемпионов

В субботу в финале Лиги чемпионов-2019 «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэи» 2:0 и в шестой раз завоевал почетный трофей. Корреспондент «Советского спорта» был на стадионе «Ванда Метрополитано» и все видел своими глазами.

ОДИН SALAH = ВСЕ БОЛЕЛЫ «ТОТТЕНХЭМА»

В Мадриде жарко и в 19.00. Даже очень. Но фанаты английских клубов на стадион не торопятся. Гоняют мяч на солнцепеке у центральных станций метро и не жужжат. Зато пиво дуют так, что все пивные страны им завидуют. Пора бы на арену ехать, но метрополитен выплевывает на поверхность все новые партии парней и девушек в красных («Ливерпуль») и белых майках.

Навскидку фанаты в футболках с надписью Salah на спинах – составляют ровно половину от числе болельщиков «Ливера». Популярность египтянина зашкаливает! Его футболки носят и стар, и млад, и китайцы, и темнокожие. Одним словом – ВСЕ! А из Лондона поболеть за «Тоттенхэм» приехало столько же, сколько «салахов».

Поезда метро, следующие в сторону «Метрополитано», чередуются: один – поющий, следующий – нет. Как так получается? Хотя есть станция метро «Эстадио Метрополитано», многие фаны почему-то едут совсем в другую строну. А до матча-то – 1,5 часа. Как попадут на стадион?

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Прямо на выходе из метро – желающие купить лишний билетик. Ценник – пониже, чем днем на центральных площадях (там предлагали 3500 евро) – «всего» 2000 европейских рублей. В двух шагах смуглые и очень ушлые таиландцы или индусы продают «всего» за 4000-4500 евро!

На входе отнимают всю еду – требования ФИФА. Это чтобы в аккредитованных буфетах покупали хот-доги и напитки (ценник – около пяти евро). У корреспондента «Советского спорта» отняли даже яблоко! И бросили на бетонный пол. Кто не хочет отдавать пищу, должен ее употребить под присмотром охраны.

Вокруг поют и веселятся бразильцы, мексиканцы, африканцы. Испанских болельщиков не видно. Или они прячутся?

Полицейские, охранники и волонтеры ведут себя очень нервно. Лично видел, как резиновой дубинкой зарядили по бедру пьяному фанату. Да, он был нетрезв, но людей-то зачем бить? В России мы уже от такого отвыкли. Коллеги рассказали, что одного англичанина так «приложили», что бедолага скатился с лестницы кувырком!

В один момент стало плохо одному из волонтеров. К нему направился английский болельщик, утверждая, что он – врач. И тоже получил по плечу. Наверное, за то, что держал в руке стакан пива. А своих-то докторов ждать долго. Спустя минуту английскому врачу принесли извинения и он направился к испанскому пациенту. Дружба народов была восстановлена.

ЮРКА КЛОПКОВ – НАШ ЧЕЛОВЕК

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Домашний стадион «Атлетико» новый и очень чистенький. Туалетов хватает на всех. А что в буфеты очереди, так они почти везде. Обзор с верхних ярусов – неплохой. Как по большому телевизору. Номера игроков видны, но вот фамилии не просматриваются. И даже не видно ни одного из двух табло. «Нужно смотреть внимательнее, на этом «телике» повторов точно не будет», – решают соседи.

Красная ливерпульская трибуна поет, не останавливаясь. Знает, в чем сила. Ее бы на конкурс «Голос», точно выиграла бы. Хоть по открытому подниманию рук, хоть по смс-голосованию.

Фамилию Салах ровно половина стадиона встречает ревом. Аналогичная популярность – только у Юргена Клоппа. «Юрка Клопков, – наш человек! – прыгает на моей правой правой ноге пожилая коллега-россиянка. – За него сегодня болею. Персонально! Хотя ни одной игры «Ливерпуля» не видела. Просто фамилия нравится».

С другой стороны – поклонники «Тоттенхэма». Услышав фамилию Кейна, начинают изрыгать проклятия в адрес наставника «шпор» Почеттино. Вопрос «Зачем?» повторяется раз сто – не меньше. С закатыванием глаз, хватанием за голову, вскакиванием с места… Забыли уже, что капитан сборной Англии на ЧМ-2018 был и остается кумиром миллионов англичан.

– Он же не играл с середины апреля! – орет англичанин мне в ухо. Пожимаю плечами – мол, я же не – Почеттино. А тот продолжает:

– Как можно было Лукаса Моуру оставлять в запасе? Он же нас в финал затащил своим хет-триком в Амстердаме. И всего за тайм! Вот представь себе: ты – главный творец сенсации и не выходишь в основе. Что творится в команде? Не выиграем сегодня…

Сижу представляю.

Пока болельщики расставляют под сиденьями пиво, воду, хот-доги и чипсы, назначается пенальти в ворота «шпор». Тут уж не до снеди. Салах забивает, всеобщая истерика на красной трибуне, песни, пляски.

Еще один ключевой момент первого тайма – забег полуголой девицы. Правда, с верхотуры было очень плохо видно, что на нее надето. Да и надето ли. Стюарды прикрывают бегунью своими телами, а наш сектор жалеет, что не успел ничего рассмотреть. Через пять минут фотки девицы с разных ракурсов появляются в соцсетях – разглядывай, сколько угодно. Слава техническому прогрессу!

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В целом с верхних ярусов игра смотрится, как, примерно матч «Анжи» – «Ростов» в чемпионате России. Правда, некоторые расчерчивания на наши совсем не похожи. У нас плотнее играют! Многие силятся представить, что «Ливер» – едва ли не самая быстрая команда в мире. Получается плохо. «Телекартинка» скоростей точно не отражает.

После перерыва разрываюсь между болением персонально за Клоппа (справа от меня) и – за «шпор» (слева). Второй гол «Ливера» избавляет от валидольной концовки. Вратарь красных Алисон в оставшееся время успевает сделать несколько эффектных прыжков. Напоминает что именно он был главным героем ответки с «Барсой» (4:0). Но уровень шума даже не меняется – он просто зашкаливает.

… После финального свистка белая трибуна «Тоттенхэма» пустеет почти мгновенно – невыносимо слушать песню «Мы – чемпионы», когда ты остановился в шаге от трофея.

На выходе коллекционеры просят у всех использованные билеты, не предлагая за них ни одного евро. Тут же подогревают хот-доги и предлагают холодное пиво. Ценник – стадионный – 4-5 евро. Ничего личного, просто бизнес. После душного стадиона пенный напиток идет на ура. Во-первых, все протрезвели, а во-вторых, поклонникам «шпор» нужно залить горе, а красным отпраздновать очередной триумф.

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