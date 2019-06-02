Сергей Песьяков: Шансы сыграть в ближайших матчах сборной России у меня минимальные

– Сейчас в сборной четыре вратаря. Как вы себя ощущаете в команде, и есть у вас шансы сыграть в предстоящих матчах сборной России с Сан-Марино и Кипром?

– Как я понимаю, шансы сыграть у меня минимальные. Можно сказать, что нынешний вызов в национальную команду – это просто карт-бланш для меня. Думаю, что сейчас я являюсь четвертым вратарем. Просто многие ребята в отпусках и как сказал наш тренер, в случае чего, пришлось бы выдергивать кого-то с Карибских островов. Поэтому идет некая перестраховка и вратарей на этот раз вызвали чуть больше обычного.

– Вам самому не хочется на Карибские острова?

– Пока нет, – смеется.

– Но получается, что у вас будет меньше дней на отпуск. Это не кажется странным?

– Не вижу в этом ничего странного. Наоборот, я очень горд и рад находиться в национальной команде.

– Удалось посмотреть вчера финал Лиги чемпионов?

– Естественно.

– Многие считают, что игра получилась скучной. Согласны с таким мнением?

– Местами – да. Пятнадцать минут спокойствия, команды на своей половине поля катали мяч… Но в целом, игра получилась хорошая. Я рад за «Ливерпуль». А еще больше за Юргена Клоппа. Шесть поражений в финале, о которых много говорили…

– Лучший игрок матча – вратарь Алисон?

– Он сыграл очень надежно, без ошибок. Считаю, что Алисон был одним из лучших на поле в финальном матче.

– Можно сказать, что он сейчас лучший вратарь мира?

– Сложно сказать. Думаю, да. Хотя скорее, он – один из лучших.

– Связываете ли свой вызов в сборную с приходом в «Ростов» Виталия Кафанова, который сильно влияет на вратарей? Насколько ощутимы результаты работы с ним?

– Это очень квалифицированный тренер, один из лучших в России. Может быть, даже лучший. Думаю, что работа с ним мне пошла только на пользу.

СИМПАТИЗИРОВАЛ В ФИНАЛЕ ЛЧ «ЛИВЕРПУЛЮ». РАД ЗА ЭТУ КОМАНДУ

– Вчера ребята смотрели финал Лиги чемпионов вместе, а вы один в номере. Почему не пошли со всеми? – вопрос полузащитнику сборной России Ильзату Ахметову.

– Хотел спокойно посмотреть.

– За кого-то болели?

– Симпатизировал «Ливерпулю». Рад за эту команду.

– От такого финала легко можно было заснуть, тем более одному в номере.

– Согласен. Финал получился не совсем таким, каким ожидался. Главным для команд было выиграть и не допустить ошибок прошлого года.

– В понедельник сборная России проведет матч с «Чертаново». Какие задачи будут стоять перед командой?

– Это будет тренировочный матч, мы должны показать на поле то, что отрабатываем и подготовиться к играм с Сан-Марино и Кипром. Нам надо будет почувствовать взаимодействия.

– Уже понятно, это будет игра двумя составами?

– Уже есть понимание. Вроде бы каждый получит игровое время.

– На кого похоже «Чертаново» – на Сан-Марино или Кипр?

– Не знаю. Не разбирали эту команду. Как я слышал, это играющая команда, думаю, матч с ней будет интересным.

– Как вам в сборной? Есть что-то новое?

– Много новых ребят. Я тоже считаюсь новичком. Тут позитивная атмосфера и комфортно работать. Коллектив дружный.

– Сейчас много ребят из ЦСКА. Облякова подтянули. У вас отдельная компания?

– Все равно общаемся со всеми, стараемся быть в коллективе. Это только помогает, что есть какие-то армейские командные связи и дружеские отношения.

– Как в команде встретили Николая Комличенко?

– В рабочем режиме. Увиделись на завтраке, поздоровались.

– Дзюба перед жеребьевкой отборочного раунда говорил, что хотел к нам в группу Сан-Марино, чтобы пополнить свой бомбардирский счет. У вас есть такое желание?

– У меня вообще есть желание забить, потому что еще не забивал. Главное, взять три очка.