Сергей Песьяков: Шансы сыграть в ближайших матчах сборной России у меня минимальные

– Сейчас в сборной четыре вратаря. Как вы себя ощущаете в команде, и есть у вас шансы сыграть в предстоящих матчах сборной России с Сан-Марино и Кипром?
– Как я понимаю, шансы сыграть у меня минимальные. Можно сказать, что нынешний вызов в национальную команду – это просто карт-бланш для меня. Думаю, что сейчас я являюсь четвертым вратарем. Просто многие ребята в отпусках и как сказал наш тренер, в случае чего, пришлось бы выдергивать кого-то с Карибских островов. Поэтому идет некая перестраховка и вратарей на этот раз вызвали чуть больше обычного.
– Вам самому не хочется на Карибские острова?
– Пока нет, – смеется.
– Но получается, что у вас будет меньше дней на отпуск. Это не кажется странным?
– Не вижу в этом ничего странного. Наоборот, я очень горд и рад находиться в национальной команде.
– Удалось посмотреть вчера финал Лиги чемпионов?
– Естественно.
– Многие считают, что игра получилась скучной. Согласны с таким мнением?
– Местами – да. Пятнадцать минут спокойствия, команды на своей половине поля катали мяч… Но в целом, игра получилась хорошая. Я рад за «Ливерпуль». А еще больше за Юргена Клоппа. Шесть поражений в финале, о которых много говорили…
– Лучший игрок матча – вратарь Алисон?
– Он сыграл очень надежно, без ошибок. Считаю, что Алисон был одним из лучших на поле в финальном матче.
– Можно сказать, что он сейчас лучший вратарь мира?
– Сложно сказать. Думаю, да. Хотя скорее, он – один из лучших.
– Связываете ли свой вызов в сборную с приходом в «Ростов» Виталия Кафанова, который сильно влияет на вратарей? Насколько ощутимы результаты работы с ним?
– Это очень квалифицированный тренер, один из лучших в России. Может быть, даже лучший. Думаю, что работа с ним мне пошла только на пользу.
– Вчера ребята смотрели финал Лиги чемпионов вместе, а вы один в номере. Почему не пошли со всеми? – вопрос полузащитнику сборной России Ильзату Ахметову.
– Хотел спокойно посмотреть.
– За кого-то болели?
– Симпатизировал «Ливерпулю». Рад за эту команду.
– От такого финала легко можно было заснуть, тем более одному в номере.
– Согласен. Финал получился не совсем таким, каким ожидался. Главным для команд было выиграть и не допустить ошибок прошлого года.
– В понедельник сборная России проведет матч с «Чертаново». Какие задачи будут стоять перед командой?
– Это будет тренировочный матч, мы должны показать на поле то, что отрабатываем и подготовиться к играм с Сан-Марино и Кипром. Нам надо будет почувствовать взаимодействия.
– Уже понятно, это будет игра двумя составами?
– Уже есть понимание. Вроде бы каждый получит игровое время.
– На кого похоже «Чертаново» – на Сан-Марино или Кипр?
– Не знаю. Не разбирали эту команду. Как я слышал, это играющая команда, думаю, матч с ней будет интересным.
– Как вам в сборной? Есть что-то новое?
– Много новых ребят. Я тоже считаюсь новичком. Тут позитивная атмосфера и комфортно работать. Коллектив дружный.
– Сейчас много ребят из ЦСКА. Облякова подтянули. У вас отдельная компания?
– Все равно общаемся со всеми, стараемся быть в коллективе. Это только помогает, что есть какие-то армейские командные связи и дружеские отношения.
– Как в команде встретили Николая Комличенко?
– В рабочем режиме. Увиделись на завтраке, поздоровались.
– Дзюба перед жеребьевкой отборочного раунда говорил, что хотел к нам в группу Сан-Марино, чтобы пополнить свой бомбардирский счет. У вас есть такое желание?
– У меня вообще есть желание забить, потому что еще не забивал. Главное, взять три очка.