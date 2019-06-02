Федор Смолов: Девушка в купальнике? Это лучше, чем на поле выбежит нетрезвый мужик

– В сборную сегодня приехал лучший бомбардир чемпионата Чехии Комличенко с сумасшедшим результатом – 29 голов. Как-то шутите на эту тему?

– А что шутить? На самом деле это очень хороший результат. Я его поздравил, написал ему, когда чемпионат закончился. Я знаю Колю по «Краснодару». Все ребята, кто приехал в сборную, составят друг другу конкуренцию, все хотят играть.

– Как он выглядел на тренировке?

– Он ночью только прилетел, поэтому у него была укороченная программа. Я заметил, что он постригся (смеется). У него была неудачная прическа.

– Какие впечатления от вчерашнего финала Лиги чемпионов?

– Двоякое. Мне, как зрителю, было обидно, что на 26-й секунде поставили пенальти, и у меня сложилось впечатление, что «Ливерпуль» старался защитить счет, а «Тоттенхему» немного не повезло. Не удалось забить, потом пропустили второй мяч. Наверное, встретились не самые больше по аудитории команды, а в целом круто, конечно. С белой завистью смотришь на эти финалы. Люди играют в матчах такого уровня.

– Пенальти был?

– Если те судьи, которые находятся у камер и смотрят повторы, не стали вызывать главного арбитра, скорее всего был. Но, мягко говоря, странное было решение Сиссоко, когда он показывал партнеру, что нужно держать правую сторону и вытянул руку. В принципе изначально мне показалось, что пенальти был.

– Вчера на поле выбежала болельщицы. Ее долго не моги поймать. Как оцениваете ее физические кондиции?

– (улыбается) Как вы сами заметили, если ее долго не удавалось поймать, видимо, она неплохо выглядела физически. Явно лучше, чем многие стюарды.

– Стартовая скорость у нее хорошая.

– Да, неплохая. И не только скорость, и форма неплохая была. Причем, насколько я понял, это вторая половина нашего соотечественника, который живет в Америке, и он тоже в свое время выбегал на поле во время какого-то матча.

– То есть определенная гордость присутствует? Все-таки соотечественник.

– Я не думал об этом (смеется). У вас присутствует?

– А вообще как вам такая акция: девушка в купальнике, вместо какого-нибудь человека в кепке?

– Это лучше, чем если на поле выбежит нетрезвый агрессивный болельщик.

– Сейчас сборная готовится к матчам с Кипром и Сан-Марино. Тяжело на них настроится, ведь все говорят, что это самые слабые сборные в группе.

– В первую очередь мы имеем преимущество, потому что играем дома и будет поддержка наших болельщиков. Тем более, мы играем в Саранске и Нижнем Новгороде, где люди любят футбол и не имеют частой возможности ходить на матчи сборной, видеть ее вживую. А что касается соперников, превозносить их будет не совсем верно, но ко всем официальным матчам, тем более отборочного цикла чемпионата Европы, нужно относиться серьезно и ни о какой недооценке речи не идет.

– Для вас принципиально будет забить за сборную?

– Конечно, мне хотелось бы забить.

– А завтра «Чертаново» тоже надо будет забивать, чтобы попасть в состав? Что вообще тренер говорил об этой игре?

– Он нам все скажет непосредственно перед матчем, потому что он больше носит тренировочный характер, чтобы посмотреть тех ребят, которые впервые вызваны в сборную. Все-таки контрольная встреча это лучше, чем играть одиннадцать на одиннадцать между собой.