Игорь Осинькин: Матч со сборной России наши ребята будут вспоминать всю жизнь

- Насколько вы довольны игрой своей команды? В первом тайме было несколько хороших атак, плюс пенальти, а вот второй тайм не очень получился? – вопрос Оськину.

- Во-первых, мы девять дней уже в отпуске, и нам этот матч в календарном плане очень сложно ложился. Но нам было интересно играть, тем более, если сборной нужна помощь, мы были готовы откликнуться. Мы находились не в лучшем состоянии, и очень надеялись, что сможем больше создать сборной контригры. В первом тайме, когда у нас еще были и силенки, и состав был близкий к основному, у нас было очень много моментов для такого матча. А во втором тайме счет стал крупный, влетело много. В принципе за весь матч со сборной счет и должен быть таким.

- А если бы ваша команда была в оптимальном составе, на ничейку могли бы рассчитывать?

- Наверное, если бы мы находились в оптимальном составе, то сыграли бы лучше. Играть на ничью мы не хотели. Разговаривали с ребятами перед матчем и отмечали, что понимаем наше нынешнее состояние, но мы должны играть в футбол. Если бы мы закрылись, играли гораздо ниже, плотнее, вместо двух атакующих нападающих поставили бы только одного, наверное, мы могли бы чуть лучше удерживать счет. Но мы пытаемся развивать футболистов, а без атаки это сделать невозможно. Я думаю, то, как мы играли, для этой конкретной ситуации правильный выбор.

- Станислав Черчесов сказал, что ваша команда начала встречу жестко, и он просил вас после второго стыка, чтобы «Чертаново» играло помягче.

- Такие эпизоды всегда могут быть в игре. Я не помню, чтобы мы играли жестко, а что касается этих моментов на стандартах, когда у ребят глаза подняты вверх, еще неизвестно, кто там виноват: наши футболисты или соперники. Мы не хотели никаких травм, играли, как могли. Разговор был, чтобы мы соблюдали грань. Кроме этих двух эпизодов вспомнить нечего, они были не характерны для матча.

- Насколько эта игра была полезна для футболистов?

- Действительно полезна. Мы, вроде бы, играем в ФНЛ. Иногда достаточно неплохо, играли на стадионах чемпионата мира, где много зрителей, близко пресса, но сейчас ажиотаж вокруг этого матча, хотя он закрытый, был несравним. Намного больше, чем ажиотаж, который бывает вокруг матчей ФНЛ. Наши молодые ребята должны привыкать к давлению. Считаю, что им было полезно. Это такой матч, о котором эти ребята, даже кто не заиграет в большом футболе, а такие есть в каждой команде, точно будут вспоминать потом всю жизнь.

«Мы пытались дать бой сборной, но было очень тяжело»

- Вы играли товарищеский матч со «Спартаком» из премьер-лиги. Уровень сборной реально выше? – вопрос Витюгову.

- Да, он действительно выше. Здесь собраны все самые лучшие футболисты нашей страны. Очень приятно было сыграть со сборной. Мы попытались дать бой, но было очень тяжело.

- В первом тайме вы пытались навязать борьбу. Почему ваша команда во втором тайме не смогла поддержать темп?

- Все очень просто: у сборной играло три состава. Она постоянно освежала игру. Мы себе такого позволить не можем. В конце, честно говоря, не хватило сил.

- Насколько для вас значим опыт игры со сборной России и вышли бы еще раз на поле, зная, что проиграете?

- Нельзя выходить на поле, подразумевая, что проиграем. Надо всегда стараться дай бой сопернику, играть только на победу. Конечно, мы хотели выиграть, но все понимали, что это очень тяжело, потому что против тебя играют лучшие футболисты нашей страны.

- Насколько был велик ажиотаж перед этой игрой?

- Он действительно был. Все-таки не каждый день получается играть со сборной России. Люди были заинтересованы. Например, родители спрашивали, будет ли трансляция. Надеялись, что матч покажут. Но решили, что игра будет закрытая. Они даже немного расстроились. Но ничего страшного. В нарезке посмотрят.

- Кто из игроков сборной России вам больше всего запомнился.

- Тяжело кого-то выделить, потому что все ребята высокого уровня. Отмечу по первому тайму Дзюбу, Миранчуков, Головина. Они создавали нам наибольшее количество проблем.

- Расстроились, что сборная России вышла на поле в неигровых футболках, и не было возможности обменяться ими?

- Нам бы не разрешили обменяться, потому что у нас две футболки на сезон. Если только попросить у них.

- С кем бы обменялись футболками при возможности?

- Мне нравится игра Романа Зобнина. Наверное, с ним и поменялся бы. Или с Артемом Дзюбой, если бы ему не трудно было бы отдать свою футболку.

«Уровень сборной России впечатляет»

- Вы не забили пенальти. Почему не получилось его реализовать? – вопрос Сарвели.

- Я хотел попасть в угол, но Гильерме хорошо сложился и, можно сказать, без труда отбил этот мяч.

- Чем вам запомнится этот матч?

- Сборная России – это пятая команда мира и нам было приятно сегодня против нее играть. Думаю, что этот матч всем ребятам надолго запомнится. Мы посмотрели уровень футболистов. Это впечатляет. Мне, например, сегодня очень понравился Дзюба.

- А кроме него кого-то еще отметите?

- Всю сборную. Ребята хорошо двигали мяч, и нам действительно было тяжело.