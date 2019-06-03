Кинси Волански: Пока я была в тюрьме, у меня прибавился миллион подписчиков. За час!

«ЭТО БЫЛ ТОЧНО НЕ ПОСЛЕДНИЙ ТЕСТ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ»

Когда мы обратились к Виталию с просьбой об интервью, он написал: «Легко, я на Ибице, звоните». Сразу представилась картина из голливудского фильма про ломающих систему героев, празднующих свой очередной успех на вечеринке у бассейна с шампанским и девчонками в бикини. Но следующее сообщение от Виталия образ стерло: «Только давайте через пару часов. Иду в спортзал»…

Собственно, с этой темы и начали разговор.

- Какие вечеринки с шампанским у бассейна? Мы давно планировали эту поездку и просто спокойно отдыхаем, - пояснил Виталий и тут же передал трубку Кинси.

- Ну, просто Виталий через твиттер сделал вам предложение после вашего легендарного забега. Вот мы и подумали, что вам есть, что сейчас отметить…

- Никаких предложений не было, - рассмеялась Кинси. – Это была всего лишь шутка.

- И вы мысленно не сказали «да», когда увидели тот твит?

- На самом деле, Виталий имел в виду, что хочет жениться на мне, но не прямо сейчас.

- Ого. А мы подумали, что это была такая проверка: выбежишь на поле – свадьбе быть!

- Ха-ха. Нет-нет, это точно был не последний тест перед свадьбой.

«ЕДЕМ В РОССИЮ В ИЮЛЕ. В МУРМАНСК? НЕТ, В МОСКВУ!»

- Раз на кону не стояла свадьба, ради которой многие женщины готовы на все, как вы решились на такую акцию?

- Виталию пришлось уговаривать меня, но недолго. Я такая же сумасшедшая, как и он. Страшновато было, конечно, но, как только он написал мне: «Давай, беги сейчас», я побежала.

- Раньше Виталий выбегал сам, да и сейчас, судя по инстаграму, был на стадионе – почему же именно вы оказались на поле?

- Разве красивая девушка не привлечет больше внимания? Мы, кстати, думали выбежать вдвоем, но в итоге решили, что побегу только я.

- Может, в следующий раз?

- Нет-нет. С такими забегами мы завязали.

- Стойте. Организуйте, пожалуйста, последний в России! Нашему футболу не хватает ярких событий.

- Да ладно? Тогда надо вам помочь... Я, кстати, еще ни разу не была в России.

- Подумайте.

- Так мы едем в Россию в июле.

- В Мурманск, на родину Виталия?

- (Обращаясь к Виталию.) Так куда мы поедем?.. А, в Москву.

«ТЕЛЕФОН В РУКИ НЕ БЕРУ. ИНСТАГРАМА-ТО НЕТ»

- В ваш инстаграм после мадридского забега добавилось 2,5 миллиона подписчиков. Ждали такого эффекта?

- Так у меня сейчас и нет инстаграм-аккаунта. Его либо хакнули, либо деактивировали. И никакого громадного прироста я не ждала. Была в тот момент за решеткой и вообще ничего не знала. Когда меня выпустили, друзья сказали: «Проверь свой инстаграм». А у меня там миллион подписчиков добавился. Просто не понимала, что происходит.

- Получается, как настоящий гангстер, набирали подписчиков, находясь в тюрьме…

- Абсолютно. Это какое-то безумие (смеется).

- А когда Виталий выбежал на поле в 2014-м на финале чемпионата мира, сколько у него добавилось подписчиков, знаете?

- Думаю, несколько сотен тысяч. Вот сейчас мне друг подсказывает, что я наверняка установила мировой рекорд по скорости добавления миллиона подписчиков. Всего час!

- Ваш мир как-то поменялся в связи с такой популярностью или вы все та же безумная девчонка?

- Все то же самое. Сейчас мы отдыхаем на Ибице, и я даже телефон в руки особо не беру. Инстаграма-то у меня нет. Никакой разницы пока не чувствую.

- Неужели очередь из рекламодателей не выстроилась?

- Так моя почта была указана на инстаграм-аккаунте. Теперь ее никто не знает. (Смеется.) Пока меня никто не может найти. Но фанатов точно прибавится. А рекламодатели пусть действительно выстраиваются в очередь. Какие-нибудь сумасшедшие штуки мы для них еще приготовим.

- Еще бы. Спортивные СМИ по всему миру пишут, что вы затмили собой футбол.

- Я даже не знала, что финал Лиги чемпионов - такое большое событие. Чемпионат мира – понятно, но, что весь мир смотрит такие матчи, как в Мадриде, для меня сюрприз. К тому же момент с забегом Виталия в 2014-м вырезали из трансляции, а меня почему-то оставили. И теперь по всему миру мои фотки под разными углами. Смешно.

- Вообще-то всех выбегающих на поле на всех уровнях давно вырезают из трансляций. Видимо, вы очень сильно впечатлили режиссеров.

- Наверное, решили: «Пусть на эту девчонку посмотрит весь мир». Она точно обеспечит финалу паблисити.

«БЫЛА ДЕТСКАЯ МЕЧТА - ВЫЙТИ НА ПОЛЕ В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА»

- А можно задать несколько вопросов Виталию?

- Да, секундочку.

- Виталий, у ваших пранков есть какая-то философия, или просто развлекаетесь?

- Это манифест свободы. Живите своей жизнью, не думайте об ограничениях и не обращайте внимания, что о вас подумают другие. С таким подходом вы пойдете далеко.

- Сами к спорту какое-то имели отношение?

- Я занимался футболом семь лет и именно поэтому, кстати, выбрал финал чемпионата мира для своей акции. Была детская мечта выйти на поле в такой игре, я ее осуществил (смеется).

- Вы провели детство в России. За какую-нибудь команду с тех пор болеете?

- Если честно, нет. Детство прошло в Мурманске, а потом семья переехала в США.

- Сейчас живете в Лос-Анджелесе и достаточно популярны. С тамошними российскими звездами, например, Ильей Ковальчуком не знакомы?

- У меня нет цели стать звездой или вращаться среди звезд. Да, меня часто узнают, просят сфотографироваться, но меня это не будоражит.

- Донести ваш манифест важнее?

- Именно.

- В современном мире, сходящем с ума по подписчикам в соцсетях, вы показали себя гуру. Сколько это приносит в финансовом эквиваленте?

- Не могу назвать сумму, но приведу пример: реклама по ТВ на финале Лиги чемпионов стоит четыре миллиона, а я прорекламировал свой сайт бесплатно. Ты должен быть умным, понимать происходящее, чтобы конвертировать то, чем занимаешься, в деньги.

- У вас есть советники или вы творите одиночку.

- Все делаю сам. У меня нет никаких консультантов - ни финансовых, ни других. Я же говорю: все возможно! И показываю другим, как делать миллионы подписчиков и при этом доносить миру свою точку зрения.

- Кинси сказала, что вы завязали с забегами на поле, но при этом у вас была идея выбежать вдвоем. Что насчет России?

- Может быть, может быть. Поймай меня, если сможешь. (Смеется.) Посмотрим.