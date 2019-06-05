Уломает ли Неймар Месси взять Гризманна? - Советский спорт
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05 июня 2019 09:00ФутболМощенко Захар

Уломает ли Неймар Месси взять Гризманна?

В Европе потихоньку раскручивается летняя трансферная лихорадка.

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В Англии окно уже открылось, в других топ-лигах это вот-вот произойдет. Представляем обзор состоявшихся и самых ожидаемых переходов.

Мы не будем подробно останавливаться на трансферах, которые были оформлены зимой и весной. Таких, как переходы Френки де Йонга из «Аякса» в «Барселону» или Милитао – из «Порту» в «Реал». Мы изучили самые свежие новости рынка и составили текущий рейтинг в различных номинациях.

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕРСКИЙ «ОБМЕН»

САРРИ – АЛЛЕГРИ (?)

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В том, что итальянец Маурицио Сарри по окончании сезона покинул пост главного тренера «Челси», а его соотечественника Массимилиано Аллегри попросили «на выход с вещами» из «Ювентуса», не было бы ничего удивительного, если бы первый не выиграл с лондонцами Лигу Европы, а второй – пятое (для него самого, а для команды – восьмое) подряд скудетто… Но у богатых, как известно, свои причуды. Сарри в клубе не простили третье место в АПЛ, а Аллегри – вылет из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

И самое поразительное – в итоге два итальянца могут поменяться местами! Сарри уже представлен игрокам «Юве», Аллегри пока ходит в «Челси» в кандидатах, но рассматривается в качестве приоритетного варианта. Такой вот намечается тренерский «обмен»… Кто еще может приглянуться Роману Абрамовичу? Второй после Аллегри кандидат – экс-наставник «Рубина» Хави Грасия, неплохо проявивший себя в «Уотфорде» (выход в финал Кубка Англии). Третий – легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард, получивший свой первый тренерский опыт в клубе чемпионшипа «Дерби».

Интересно, на кого Абрамович сделает очередную ставку?..

САМЫЙ ДОРОГОЙ ТРАНСФЕР

АЗАР, ГРИЗМАНН, ПОГБА, А, МОЖЕТ, РОНАЛДУ?

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Де Йонга «Барселона» приобрела за 75 миллионов евро, Люка Эрнандес перешел из «Атлетико» в «Баварию» за 80 млн, но рекорд лета вот-вот должен обновить Эден Азар. Переход бельгийца из «Челси» в «Реал» – почти случившийся факт. И Зинедин Зидан уже убедил мадридских боссов выложить за моторного полузащитника 130 миллионов евро. О сделке могут объявить на неделе. Вот только долго ли продержится это трансферное достижение?

Ранее об уходе из «Атлетико» объявил Антуан Гризманн. Его новые работодатели должны будут заплатить «матрасникам» не менее 120 млн. А если «ПСЖ» договорится с «Юве» о трансфере Криштиану Роналду, то переход португальца обойдется парижанам в 140 миллионов. При этом «Реал» рассматривает покупку у «МЮ» Поля Погба. Здесь торги начнутся от 150 миллионов… Впрочем, у самого титулованного клуба Европы есть альтернативный вариант с Погба, вообще не требующий перемещения денежных средств. Но об этом – чуть ниже.

ЛУЧШИЙ ТРАНСФЕРНЫЙ ХЕТ-ТРИК

«БОРУССИЯ» Д

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В этой номинации вне конкуренции руководство дортмундской «Боруссии». Пока оппоненты из «Баварии» (уже усилившиеся двумя чемпионами мира – Эрнандесом и Бенжаменом Паваром) ломают голову над тем, кем заменить завершивший карьеру в Мюнхене дуэт Арьен Роббен Франк Рибери, желто-черные разом провернули сразу три сделки, усилив каждую из линий.

Для укрепления обороны «Боруссия» приобрела у «Хоффенхайма» Нико Шульца, конкуренцию в полузащите призван обострить зажигавший в Менхенгладбахе Торган Азар (младший брат упомянутого выше Эдена), а атакующий потенциал команды должен увеличить Юлиан Брандт, экс-лидер «Байера». Пока ни один другой топ-клуб не сработал на рынке так оперативно и эффективно. Браво, менеджеры «Боруссии»!

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»

НЕЙМАР + ГРИЗМАНН (?)

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Мы начинаем привыкать к тому, что суперзвезды диктуют тренерам и владельцам клубов, кого бы они хотели (или не хотели) видеть рядом с собой в команде. Самый яркий и свежий пример – ситуация, сложившаяся вокруг Гризманна. Уже вроде бы состоявшийся трансфер француза в «Барсу» заморозили Лионель Месси и свита аргентинца, воспротивившиеся появлению рядом бывшей звезды «Атлетико».

Впрочем, история может получить фантастическое продолжение. Сейчас желание вернуться в каталонский суперклуб выразил Неймар. Но бразилец попросил принять его обратно… в комплекте с Гризманном. Не правда ли, все это напоминает маркетинговую акцию «приведи друга – получи скидку»?

Как бы все ни повернулось, Гризманн без работы не останется. Он вполне может объединиться с тем же Неймаром в «ПСЖ». А может отправиться в «МЮ». Для «красных дьяволов» 120 миллионов – цена подъемная.

АКЦИЯ «ТРОЕ ПО ЦЕНЕ ОДНОГО»

БЭЙЛ + ИСКО + НАВАС (?)

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Вернемся к истории с вероятным переходом Погба в «Реал». Руководство мадридцев готово оформить сделку без единого евроцента! Благодаря обмену на игроков, которых не горит желанием оставлять в команде Зидан. К ним относятся нападающие Гарет Бэйл, Иско и голкипер Кейлор Навас. Неплохой набор для осуществления акции «трое по цене одного», согласитесь!

Тем более что «МЮ» активно ищет замену покидающему клуб вратарю Давиду Де Хеа, да и новые лица в атаке Уле-Гуннару Сульшеру не помешают. Правда, сам норвежский специалист расставаться с Погба не торопится, даже готов предложить Полю капитанскую повязку, лишь бы отговорить от перехода в «Реал». Посмотрим, чем все закончится. У всякой акции – ограниченный срок действия…

АКЦИЯ «НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЙ»

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

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Раз уж речь зашла об «МЮ», самое время объявить этот клуб текущим чемпионом межсезонья по сумме, выделенной тренерскому штабу на трансферы. Речь идет о 280 миллионах евро! Хотя, чему удивляться, если сезон для «красных дьяволов» получился откровенно провальным. Ни единого трофея, вылет в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Барсы» (0:1 и 0:3), шестое место в АПЛ и непопадание в главный еврокубок на следующий сезон…

Так что Сульшер действительно может ни в чем себе не отказывать. Ну, или почти ни в чем. По этой причине в списке потенциальных новичков «МЮ» появились фамилии Адриана Рабьо (должен компенсировать вероятный уход Погба), Джанлуиджи Доннаруммы (еще одна кандидатура на замену Де Хеа), защитников Матейса де Лигта, Калиду Кулибали, Кирана Триппьера, Жоау Канселу, хавбеков Бруну Фернандеша, Ивана Ракитича, нападающих Жоау Фелиша (за 19-летнего суперталанта «Бенфика» просит 90 млн евро), Хакима Зийеша, упомянутых выше Гризманна, Бэйла и Иско.

Даже если треть этих трансферов состоится, нетрудно представить, какого монстра получит АПЛ в сезоне-2019/20!

ЛУЧШАЯ ЧИСТКА РЯДОВ

«БАРСЕЛОНА»

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В этой номинации явными фаворитами пока выглядят испанские гранды. Что, в принципе, логично: после нескольких лет подавляющего превосходства на европейской арене в завершившемся сезоне «Реал» и «Атлетико» откровенно провалились, а «Барселона», хоть и добралась до полуфинала Лиги чемпионов, лучше бы этого не делала (суперкамбэк «Ливерпуля» помните?).

И теперь все три суперклуба решили всерьез перетряхнуть ряды. У «Атлетико» эта мера отчасти вынужденная – сразу несколько игроков обороны (Диего Годин, Хуанфран, Филипе Луис) решили покинуть команду в силу солидного возраста, а молодого Эрнандеса позвали «Баварию». У «Реала» и «Барсы» решение обновить состав было осознанным. И, пожалуй, каталонцев в этом плане пока никто не переплюнул.

Уже известно, что сине-гранатовых точны покинут защитники Клаудио Мурильо, Томас Вермален (у обоих истек срок аренды), Дуглас (истек контракт), полузащитник Кевин Принс Боатенг (был арендован у «Сассуоло»). Голкипер Яспер Силессен не желает сидеть в запасе и активно просит продать его в «Бенфику». А с атакующими полузащитниками Филиппе Коутиньо и Малкомом руководство не желает продлевать отношения как с не оправдавшими ожиданий.

Первый из бразильцев может оказаться в «Челси» или «ПСЖ», второй – в «Тоттенхэме». При этом французский защитник Самюэль Умтити не прочь попробовать силы в АПЛ, а Ракитича хотели бы видеть в своих рядах «МЮ» и «Интер». Наконец, не останутся в «Барсе» и еще двое полузащитников – Рафинья и Денис Суарес. Последним вроде бы интересуется «Валенсия».

В итоге получается 11 человек. Целая футбольная команда.

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