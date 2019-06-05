Алексей Скворцов: Все клубы с крутыми стадионами надо пустить в премьер-лигу 27-летний полузащитник не смог пробиться в РПЛ-2019/20 с «Нижним Новгородом», но считаем целесообразным расширение элитного дивизиона за счет таких клубов.

«В «НИЖНЕМ» ПОЧТИ У ВСЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ КОНТРАКТЫ»

– В прошлом сезоне вы выступали в премьер-лиге за «Тосно» и завоевали Кубок России. Как вам показалась ФНЛ после РПЛ?

– Уровень мастерства в премьер-лиге, конечно, повыше. А в ФНЛ многое зависит от стадиона, на котором проходит матч. Если поле хорошее, начинаешь что-то придумывать, комбинировать, приезжаешь в какой-нибудь Воронеж – и на первый план выходят физические кондиции. В РПЛ таких плохих газонов нет. Поэтому и игра другая.

– «Нижний Новгород» классной ареной располагает – и в минувшем сезоне трибуны неплохо заполнялись. Однако в стыковых матчах вы проиграли путевку в РПЛ «Крыльям Советов». Что будет дальше с командой?

– Команда создавалась, по сути, с нуля. И мы, считаю, показали хороший результат – заняли четвертое место. Сделали заявку на премьер-лигу – и с «Крыльями» играли на равных. Поражение в первом, домашнем матче получилось обидным. Могли вообще победить, однако пропустили два в компенсированное время… В гостях взяли у Самары реванш, не хватило еще парочки голов…

Что будет дальше, сказать сложно. У подавляющего большинства игроков контракты закончились. Сейчас все разъехались по отпускам. С кем-то скоро свяжутся насчет продления, с кем-то – нет. Думаю, с некоторыми клуб попрощался.

– А с вами?

– У меня срок контракта тоже истек. Агент занимается вопросом, ведет переговоры. В ближайшие дни станет ясно, где продолжу карьеру. Но в Нижнем точно не останусь.

«ЧЕРЫШЕВ – СПЕЦИАЛИСТ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ»

– Как вам работалось с таким эмоциональным, судя по стыковым матчам, тренером, как Дмитрий Черышев?

– Это специалист европейского уровня. Дмитрий Николаевич сформировал отличный коллектив, все ребята друг друга поддерживали, даже в непростые периоды, а такие у нас были. Может, не всегда удавалось воплотить идеи Черышева на поле, но мы никогда не опускали голову, сражались. Это заслуга главного тренера.

– Журналистам на пресс-конференциях от Черышева порой доставалось…

– Сезон тяжелый, накал борьбы на пределе. Прекрасно понимаю эмоции тренера. Это нормально. И я бы на месте прессы не обижался. Надо же понимать, в каком состоянии тренер находится после матчей. Особенно неудачных для его команды.

– Сейчас вовсю обсуждается идея расширения премьер-лиги до 18, а то и 20 команд. «Нижний Новгород» по своему потенциалу соответствует РПЛ?

– Я – обеими руками за расширение. Считаю, клубам с такими крутыми стадионами, как у «Нижнего Новгорода», можно давать путевки в премьер-лигу вне конкурса. Тот же волгоградский «Ротор» прямо сейчас пустил бы в РПЛ. Там и арена классная, и состав приличный, и болельщики. Нужно, чтобы все арены ЧМ-2018 были представлены на высшем уровне. Уверен, клубы из этих городов сразу бы и игроков сильных насобирали, и маркетинг усилили. Мы же играем для зрителей. А разве им не приятно смотреть «картинку» с современных арен?! И гранды в Нижний, Волгоград, Калининград или Саранск с удовольствием приезжали бы.

– Теперь «Нижнему», раз у игроков завершились контракты, придется опять начинать с нуля. И не факт, что путевка в РПЛ будет завоевана уже в следующем сезоне…

– Это интересный вызов для Черышева. Если в первый сезон у него почти получилось вывести новую команду в премьер-лигу, то почему не должно получиться после изменений в составе? Думаю, у «Нижнего» все будет хорошо.

«ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ В РПЛ»

– А вы продолжите карьеру в РПЛ?

– Пока не знаю. Конечно, хочу снова попробовать свои силы в премьер-лиге. Скоро буду звонить агенту, узнавать, что да как. На данный момент варианты с РПЛ есть…

Кстати, можно,пользуясь случаем, обратится к болельщикам Нижнего Новгорода?

– Да, конечно.

– Мне было очень приятно провести целый год в Нижнем Новгороде. Город – классный, о стадионе я уже сказал. Но именно благодаря болельщикам нам удалось добраться до стыковых матчей, пройти в Кубке России соперника из РПЛ. Огромное спасибо нижегородцам. Выступать при такой поддержке, в такой атмосфере было приятно.

– Как проводите отпуск?

– В городе Киров со своей девушкой.